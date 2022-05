9-Euro-Ticket: Hier gilt die Bus- & Bahn-Flatrate nicht

Fernverkehr

Generell gilt das 9-Euro-Ticket nur im Nahverkehr. Das ist pauschal gesagt jeder Linienbus, jede U-Bahn und S-Bahn sowie Straßenbahn in Deutschland. Auch der Regionalverkehr ist mit wenigen Ausnahmen abgedeckt. Nicht gültig ist das Ticket aber im Fernverkehr. Das sind der ICE und IC der Deutschen Bahn, der Eurocity (unabhängig vom Betreiber), der Fernverkehr ausländischer Bahnbetreiber wie Thalys sowie die Privatbahn Flixtrain.

Touristenlinien / Museumsbahnen

Einige Bahnlinien sind als sogenannte Museumsbahnen zwar Bestandteil des ÖPNV, aber auch ohne 9-Euro-Ticket nicht Bestandteil eines Verbundtarifes. Dabei handelt es sich beispielsweise um Dampflok-Züge wie den Rasenden Roland auf Rügen, die Molli bei Bad Doberan oder die Harzer Schmalspurbahn. Auch im Erzgebirge finden sich derartige Linien, die mit einer Liniennummer versehen sind, aber einen gesonderten Fahrpreis haben.

Doch auch moderne Triebwagen sind kein Garant dafür, dass du mit dem 9-Euro-Ticket mitfahren darfst. So betreibt Abellio beispielsweise den Harz-Berlin-Express, der regelmäßig Berliner in den Harz und zurückbringen soll. Auf dieser Touristenlinie hat der Betreiber einen Haustarif für die Strecke in Berlin und Brandenburg eingeführt. Akzeptiert werden weder die Fahrkarten der Deutschen Bahn noch den Tarif des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg.

Fahrten ins Ausland

Vorsicht auch bei Regionalzügen, die ins Ausland fahren oder von dort kommen. Nicht immer sind die Fahrten bis zum ersten Ort hinter der Grenze tariflich zulässig. So ist es beispielsweise regulär möglich, mit einer lokalen deutschen Fahrkarte über Usedom nach Swinemünde zu fahren. Auch die Fahrt aus Brandenburg nach Stettin ist möglich. Fährst du aber mit der Eurobahn nach Venlo, brauchst du ein Anschlussticket für das Ausland. Mach dich hier in dem Fall vor deiner Fahrt kundig, was für deine Fahrt gilt

Fähren

Teilweise sind Fähren Bestandteil des öffentlichen Nahverkehrs und auch des lokalen Verkehrsverbundes. Das trifft beispielsweise auf die Fähren des HVV in Hamburg oder der BVG in Berlin zu. Andere Fähren in Deutschland sind wiederum nicht in den Verkehrsverbünden – auch in Berlin und Hamburg. In der Regel handelt es sich dabei um Autofähren und private Betreiber, die ihre eigenen Tarife gestalten. Natürlich sind auch Touristenfahrten kein Bestandteil des 9-Euro-Tickets.

Fernbus

Flixbus & Co sind zwar inzwischen auch Bestandteil eines öffentlichen Transportwesens, doch sie sind kein Bestandteil des eigentlichen ÖPNV-Systems. Entsprechens sind Linien-Fernbusse kein Bestandteil des 9-Euro-Ticket.

Fahrrad, Mitfahrer & Co

Wenn du bereits ein Nahverkehrsabo hast, gilt dies auch als 9-Euro-Ticket bundesweit. Oft beinhalten Abos Zusatzleistungen wie die Mitnahme einer zweiten Person abends und am Wochenende oder auch die Mitnahme eines Fahrrades. Das gilt auch weiterhin – aber nur in dem Gebiet, für das dein Abo eigentlich gilt. Ein Mitfahrer außerhalb dieser Region wäre als Schwarzfahrer unterwegs.

Fahren in der 1. Klasse

Das 9-Euro Ticket gilt nur in der 2. Klasse. Steigst du in die 1. Klasse ein und hast kein zusätzliches Ticket für die 1. Klasse, giltst du als Schwarzfahrer. Es gibt zwei Ausnahmen: Hast du in deinem Verkehrsverbund ein Abo für die 1. Klasse abgeschlossen, gilt dieses auch weiterhin – aber nur im Verbundgebiet. Und in seltenen Fällen ist es nicht ausgeschlossen, dass die 1. Klasse zur Nutzung freigegeben wird – etwa bei Überlastung.

Kalendermonat beachten

Das 9-Euro-Ticket gilt stets vom 1. eines Monats bis zum letzten Tag des Monats. Anders als andere gleitende Monatskarten ist das Ticket nicht über den Monatswechsel hinweg nutzbar. Ein Kauf am 30. Juni ermöglicht also beispielsweise nur noch die Nutzung für einen Tag.

Kinder

Die Mitnahme von Kindern ist kostenlos möglich – allerdings nur für alle Kinder bis einschließlich 5 Jahren. Kinder ab 6 Jahren brauchen ein eigenes 9-EuroTicket.