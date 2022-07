9-Euro-Ticket: Diese 2 Fehler darfst du jetzt keinesfalls machen

Zu den 21 Millionen gekauften Tickets kommen übrigens noch etwa zehn Millionen Abonnentinnen und Abonnenten, die das vergünstigte Ticket automatisch erhalten. Die Zahlen stammen vom Verbund der Verkehrsunternehmen (VDV).

In der Marktforschung sehe man inzwischen, dass die Mehrheit das 9-Euro-Ticket nicht für Ausflugs- oder Urlaubsfahrten nutzt, sondern im Alltag. Damit tritt bei diesen Fahrgästen auch die von der Bundesregierung erhoffte Entlastungswirkung bei den alltäglichen Mobilitätskosten ein. „Gleichzeitig muss allen Beteiligten klar sein, dass die Branche über den 31. August hinaus Finanzierungssicherheit braucht. Denn die Kosten der Verkehrsunternehmen explodieren durch die steigenden Strom- und Dieselpreise“, so VDV-Präsident Ingo Wortmann. Er wird deutlich: „Wenn hier keine Lösungen gefunden werden, dann reden wir entweder über notwendige deutliche Preissteigerungen oder über Angebotseinschränkungen im ÖPNV.“

Fehler 1: Juni-Ticket weiternutzen

Wenn du im Juni das 9-Euro-Ticket genutzt hast, solltest du die Fahrkarte ab sofort keinesfalls weiternutzen. Denn mit Beginn des Juli haben alle 9-Euro-Tickets aus dem Juni ihre Gültigkeit verloren. Das unterscheidet das Ticket von vielen anderen Monatskarten, die ab Kaufdatum 30 oder 31 Tage gelten. Das 9-Euro-Ticket ist nur gültig, wenn es den Aufdruck „Juli“ hat.

Das neue Ticket bekommst du inzwischen an nahezu allen Verkaufsstellen von Tickets für den Nahverkehr, auch an Automaten. Alternativ kannst du es auch in Apps wie dem DB Navigator buchen. Wichtig: Das Papierticket gilt nur, wenn du einen Namen eingetragen hast.

Fehler 2: Normale Monatskarte kaufen

Einen anderen Fehler haben offenbar in Berlin mehrere tausend Kunden gemacht. Sie haben sich eine normale Monatskarte am Automaten gekauft, statt das 9-Euro-Ticket auszuwählen. Denn an den meisten Automaten kannst du weiterhin auch die bisher üblichen Monatskarten kaufen. Das Problem dabei: Sie kosten mitunter mehr als 100 Euro. Ein BVG-Sprecher teilte auf Anfrage von t-online mit, dass seit Anfang Juni einzelne Monatskarten „im mittleren vierstelligen Bereich“ verkauft worden seien.

„Bei den Automaten wäre eine Deaktivierung der Kaufmöglichkeiten mit einem enormen technischen Aufwand verbunden“, teilte der BVG-Sprecher der Nachrichtenseite mit. Das sei „in der Kürze der Zeit nicht realisierbar“ gewesen. Das Ticket wird aber auf den BVG-Automaten durch einen Aufkleber sowie durch einen Hinweis auf der Touchoberfläche beworben. Zum Vergleich: Dem Bericht nach hat die BVG eine Million 9-Euro-Tickets verkauft. Einzeltickets gehen etwa 10.000 am Tag über die „Theke“. Sie können sich immer noch lohnen, wenn den ganzen Monat über keine weiteren Fahrten geplant sind. Warum aber Kunden statt 9 Euro teils um die 100 Euro zahlen, ist unklar. Möglicherweise haben sie jegliche Berichterstattung rund um das 9-Euro-Ticket komplett ignoriert.