9-Euro-Ticket: Die Flatrate bleibt, der Preis steigt

Klar zu sein scheint: In der bisherigen Form wird es das 9-Euro-Ticket ab September nicht mehr geben. Es wäre schlicht nicht finanzierbar, verheißt es aus Regierungskreisen. Wird das günstige Reisen und Pendeln mit dem Nahverkehr also wieder ähnlich teuer wie vor dem Ukraine-Krieg? In Zeiten, weiter steigender Gas– und Strompreise und einer von der EU-Kommission für das laufende Jahr für Deutschland kalkulierten Inflation in Höhe von 7,9 Prozent, ist das eigentlich kaum vorstellbar. Der Verband der Verkehrsunternehmen (VDV) hat jetzt einen neuen Vorschlag ins Spiel gebracht.

Aus 9-Euro-Ticket soll Klimaticket werden

VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff schlägt ein bundesweites Klimaticket vor. Sozusagen eine bundesweit gültige Flatrate für den öffentlichen Personennahverkehr (OPNV). Diese Flatrate soll 69 Euro kosten und als einfache Fahrtberechtigung in der 2. Klasse gelten. Das wäre ein etwas anderer Ansatz als beispielsweise in Österreich, wo das Klimaticket Ö zwar etwas teurer, dafür aber auch landesweit im Fernverkehr gültig ist.

Wolff sagt: „Die Branche ist in der Lage, ab dem 1. September ein solches Klimaticket anzubieten. Dafür bräuchten wir allerdings sehr schnell einen entsprechenden Auftrag seitens der Politik. In einem zweiten Schritt für den 1. Januar 2023 könnten dann zum Beispiel sozialpolitisch wünschenswerte Varianten vorbereitet werden.“

Heißt: Zunächst soll das Klimaticket als eine Art „BahnCard 100 für den ÖPNV“ primär eine Art Ersatzangebot unter anderem für alle Autofahrer sein, die für den Weg zur Arbeit auf ihren Pkw verzichten. Ab 2023 könnte es dann preislich reduzierte ÖPNV-Angebote für all jene geben, die sich 69 Euro für ein Monatsticket nicht leisten können – gegebenenfalls mit gewissen (zeitlichen) Einschränkungen. Wie bisher soll es nach Wolffs Vorstellungen aber auch weiter regional gültige Angebote für Gelegenheitsfahrer geben. Zum Beispiel 24-Stunden-Tickets.

Bundesregierung berät noch über ein passendes Nachfolge-Angebot

Ob das 69-Euro-Ticket in der vom VDV vorgeschlagenen Ausführung tatsächlich kommt? Noch längst nicht entschieden. Grünen-Chefin Ricarda Lang erklärte gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ): „Über das Modell werden wir in der Koalition beraten, klar ist aber: Es braucht eine Anschlussregelung, die wie vom Bundesverkehrsminister vorgeschlagen möglichst bundeseinheitlich gilt und dabei günstig ist, also auch sozial.“

Das 9-Euro-Ticket findet in der Bevölkerung große Zustimmung. Mehr als 31 Millionen Nutzer hatten das Ticket im Juni gebucht. Die Kosten für ein Nachfolge-Ticket schätzt der VDV auf etwa 2 Milliarden Euro pro Jahr. Die Verbraucherzentralen hatten jüngst ein Ticket für 29 Euro pro Monat ins Spiel gebracht. Das käme einem in der Vergangenheit schon häufiger diskutierten 365-Euro-Ticket (1 Euro pro Tag) recht nahe.