9-Euro-Ticket: Das Fahrrad-Verbot ist da

Es müssen teils chaotische Szenen gewesen sein, die sich gestern auf diversen Bahnstrecken und Bahnhöfen abgespielt haben. Laut den Nachrichten des RBB musste ein Regionalexpress in Berlin eine Stunde auf seine Fahrt nach Rostock waren, weil er zu voll war. Sicherheitsmitarbeiter und Bundespolizei mussten Fahrgäste zum Ausstieg bewegen. Auch andere Züge aus Berlin Richtung Ostsee, aber auch in Richtung Süden waren extrem voll und mussten teils geräumt werden, berichten Fahrgäste. Der Grund: Schönes Wetter am langen Pfingstwochenende und das 9-Euro-Ticket.

Berichte über überfüllte Züge gab es auch aus anderen Teilen Deutschlands. So berichteten Fahrgäste aus dem RE1 von Hannover nach Norddeich, dass gleich mehrere Züge überfüllt waren. Berichte über Räumungen oder überfüllte Züge gab es auch aus Stuttgart, Hamburg, Köln und anderen Städten. Was die Lage insgesamt sicher nicht entspannt hat, waren ein schweres Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen, eine Streckensperrung nach einem einer entgleisten Rangierfahrt zwischen Bielefeld und Hannover und ein Böschungsbrand samt Streckensperrung auf der Rheinschiene.

metronom verbietet Fahrradmitnahme über Pfingsten

Noch am Freitag hat das erste Bahnunternehmen in Deutschland auf die überfüllten Züge reagiert und die Mitnahme von Fahrrädern auf allen Linien ohne Ausnahme untersagt. Dabei handelt es sich um den metronom. Dieser Anbieter bedient weite Teile des Regionalverkehrs zwischen Hamburg und Bremen sowie zwischen Hamburg und Hannover. Außerdem fährt er mit seinen Marken erixx und enno von Hannover nach Göttingen, aber auch nach Gifhorn, Wolfsburg und Braunschweig. Auch hier gilt das Fahrradverbot.

„Moin liebe Fahrgäste, wegen des hohen Fahrgastaufkommens und der daraus resultierenden hohen Auslastung unserer Züge schließen wir die Fahrradmitnahme im Zug ab sofort und grundsätzlich aus. Dies gilt vorerst bis Betriebsende! Eine Ausweitung auf das gesamte Wochenende einschließlich Montag, den 6. Juni, gilt allerdings als wahrscheinlich.“ So steht auf der Webseite des metronom. Inzwischen gilt das Verbot bis Pfingstmontag als gesetzt. Wie sich Fahrgäste, die möglicherweise sogar ohne 9-Euro-Ticket und mit gültiger Fahrradkarte unterwegs sind, verhalten sollen, verrät der metronom nicht. Vor allem für Tourenradler, die sich auf den Transport zurück nach Hause verlassen haben, dürfte das ein echtes Problem sein, da der metronom eine erhebliche Marktmacht in der Region hat.