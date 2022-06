9-Euro-Ticket: Darum ist diese App überflüssig

Was erwartest du von einer App für das 9-Euro-Ticket? Vermutlich geht es dir wie uns: Neben dem Ticketkauf sollte man möglichst die besten Verbindungen nachschauen können. Ohne Fallen wie nicht erlaubte Intercitys unter dem Deckmantel eines Regionalexpresses. Auch Ausflugsziele und weitere Tarifbestimmungen wären zu erwarten. Doch nichts von alledem kann die 9-Euro-Ticket-App – vom Ticketkauf mal abgesehen.

Nun könnte man noch argumentieren, dass die App praktisch ist für alle, die sich kein Nutzerkonto bei der Bahn oder den lokalen Verkehrsbetrieben anlegen wollen. Einfach 9-Euro-Ticket-App installieren, Ticket per PayPal, Kreditkarte oder Lastschrift kaufen und fertig. Pustekuchen. Denn um ein Ticket in der 9-Euro-Ticket-App zu kaufen, musst du dich auch dort erst registrieren – mit komplettem Datensatz. Da kauft man das Ticket dann doch lieber am Automaten oder Schalter. Die 9-Euro-Ticket-App kommt von der DB Vertrieb, die die Tickets im Namen der Verkehrsverbünde verkauft.

So findest du die besten Verbindungen

Die mit einem 9-Euro-Ticket zulässigen Verbindungen findest du beispielsweise über den DB Navigator. Das ist die offizielle App der Deutschen Bahn für Tickets und Verbindungen. Abseits des Kaufs von Tickets kannst du sie auch ohne Registrierung nutzen. Wie du sie einstellen musst, haben wir dir in einem weiteren Artikel gezeigt.

Deutlich detaillierte Informationen zu einzelnen Zügen, insbesondere wenn diese Verspätung haben, findest du über die Webseite von marudor.de. Die von einer Privatperson betriebene Seite greift auf mehrere Informationsquellen zu und informiert in Echtzeit. Hier siehst du, wie viele Minuten ein Zug Verspätung hat, warum er nicht planmäßig fährt und welche Haltestellen womöglich ausfallen. Viele der Informationen bekommst du auch über den DB Navigator – oftmals aber eben nicht alle. Speziell für den Nahverkehr gibt es auch eine Unterseite, auf der du sogar Busse und Trams findest.

Jetzt weiterlesen 9-Euro-Ticket: Das sind die größten Fallen, Tipps & Tricks