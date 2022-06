9-Euro-Ticket: Mit diesem Trick kommst du auch ins Ausland

Grundsätzlich benötigst du mit dem Nahverkehr und dem 9-Euro-Ticket einen zusätzlichen Fahrschein, wenn du mit dem Zug ins Ausland fährst. Üblicherweise gibt es dafür Fahrkarten ab den virtuellen Grenz-Bahnhöfen. Alternativ kannst du auch eine Fahrkarte vom letzten regulären Bahnhof in Deutschland an dein Ziel buchen. Doch einige Strecken darfst du auch ganz legal ins Ausland fahren.

Den Trick dafür findest du in den Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn zu diesem Ticket. Dort findest du in der „Anlage 1“ eine Auflistung aller Verkehrsunternehmen, die das 9-Euro-Ticket akzeptieren. Auch Strecken, auf denen es nicht gültig ist, kannst du dort finden – etwa die Molli in Mecklenburg-Vorpommern.

Im Unterpunkt 2 der Anlage findest du dann auch jene Strecken und Züge, in denen das Ticket im Ausland gültig ist.

Österreich

Auf der „anderen“ Seite der Grenze gibt es insgesamt vier Bahnunternehmen, die das Ticket auch in Österreich akzeptieren. Wichtig dabei ist, dass du die Strecken und die Strecken-Begrenzungen einhältst.

DB Regio erlaubt die Nutzung auf der Strecke Pfronten-Steinach – Vils – Reutte (Tirol) – Ehrwald – Griesen – allerdings nur, wenn du grenzüberschreitend unterwegs bist. Die Südostbayernbahn, die ÖBB und die Bayerische Regiobahn nehmen dich auf der Strecke Freilassung – Salzburg mit. Letzte akzeptiert das Ticket auch auf der Strecke Kiefersfelden – Kufstein.

Schweiz

In der Schweiz nimmt dich DB Regio ohne Aufpreis von Erzingen in Baden über Schaffhausen und Thayngen nach Bietingen mit. Du kannst hier also die Schweiz durchqueren und beispielsweise auch dem Rheinfall einen Besuch abstatten. Eine weitere Strecke, die zulässig ist, ist Weil am Rhein – Lörrach – Basel Badischer Bahnhof. Auch die SBB nimmt dich mit zwischen Basel Badischer Bahnhof, Lörrach und Zell im Wiesental.

Polen

Nach Polen kannst du nicht mit einer einzigen Strecke fahren – die allerdings ist wiederum für Urlauber besonders interessant. Von der Insel Usedom aus kannst du mit der dortigen von DB Region betriebenen Usedomer Bäderbahn bis nach Swinemünde (Świnoujście) fahren.

Weitere Ausnahmen für Niederlande, Dänemark & Frankreich

Die in den Beförderungsbedingungen geregelten Ausnahmen zur Fahrt ins Ausland enden damit schon. Doch es gibt eine weitere Hintertür. So heißt es in den Beförderungsbedingungen: „Bzgl. ggf. im Ausland liegender Tarifgebiete und Strecken regeln die Bedingungen und Geltungsbereiche der betroffenen Landestarife und Verkehrsverbünde näheres zur Nutzung des „9-Euro-Tickets“. Dazu musst du, um diese lokalen Regelungen zu erfahren, die grenznahen Verkehrsverbünde abklappern.

Für den NRW-Tarif in Nordrhein-Westfalen heißt es grundsätzlich, dass Fahrten im sogenannten erweiterten Geltungsraum des Verbund-​ oder NRW-​Tarifs, also nach Belgien oder in die Niederlande, nicht möglich seien. Du musst dafür ein entsprechendes Ticket aus dem jeweiligen Verbund-​ oder aus dem NRW-​Tarif lösen. Das 9-​Euro-Ticket kann für Fahrten in die Nachbarländer auch mit einem Anschlussticket kombiniert werden. Doch keine Regel ohne Ausnahme: Beim Aachener Verkehrsverbund (AVV) ist die Nutzung des 9-​Euro-Tickets auch ohne zusätzliches Ticket auf den Linien der ASEAG in Kelmis, Vaals und Kerkrade gestattet. Es besteht auch die Möglichkeit, mit dem 9-​​Euro-Ticket die Linie SB 3 nach Sittard und die MultiBus-​​Linien in die Niederlande zu nutzen.

Auch im Saarland gibt es abweichende Regelungen. Für die Verkehre innerhalb des saarVV mit der Linie MS2 nach Creutzwald (Wabe 914) sowie mit der Linie 184 nach Carling (Wabe 915) gilt das 9-Euro-Ticket. Ebenso für die Fahrt mit der S1 nach Saargemünd (Wabe 911). Für die Buslinien nach Luxemburg, sowohl der Expressbus Saarbrücken – Luxemburg als auch für die Regionallinien (RGTR) Linie 155, 156, 158, 159 gilt das 9-Euro-Ticket hingegen nicht.

Der Verkehrsverbund nah.sh ermöglicht dir, mit dem 9-Euro-Ticket auch nach Dänemark zu fahren. In der Linie RB66 zwischen Niebüll und Tønder akzeptieren die Betreiber das 9-Euro-Ticket.

Kennst du weitere Ausnahmen? Dann poste sie gerne in den Kommentaren unterhalb dieses Artikels.