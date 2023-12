60 Euro geschenkt: Top-bewertetes Action-Game nur heute kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir auch in diesem Jahr wieder zahlreiche, hochwertige Videospiele im Rahmen des hauseigenen Adventskalenders. Aktuell kannst du dir das Spiel „Ghostwire: Tokyo“ komplett kostenlos sichern. Um dir das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls kostenlos. Hast du dir das Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf des Angebots permanent dir. Du musst aber schnell sein: Das Angebot des aktuellen Spiels läuft nur noch bis zum heutigen 25. Dezember um 17:00 Uhr. Danach ist das nächste Spiel an der Reihe.

Heute kostenlos: Ghostwire Tokyo

Tokio ist eine Metropole in der das Leben nicht pausiert. Ob Tag oder Nacht, stets wimmelt es hier nur so von Menschen. Doch was wäre, wenn die Bewohner von Tokio urplötzlich verschwinden und böse Mächte die Kontrolle über die Stadt übernehmen? In „Ghostwire: Tokyo“ ist genau das geschehen. Durch die Machenschaften eines Okkultisten sind sämtliche Bewohner der Stadt verschwunden. Mit einem Arsenal an Elementarfähigkeiten kannst nur du die übernatürlichen Kräfte besiegen und die gesamte Stadt retten.

Normalerweise kostet dich Ghostwire: Tokyo satte 60 Euro. Nur heute kannst du dir das Spiel jedoch im Epic Games Store völlig kostenlos sichern. Hast du das Spiel einmal deiner Bibliothek hinzugefügt, gehört es auch nach Ablauf des Angebots permanent dir.

Ghostwire: Tokyo im Epic Games Store.

Der Epic Games Store Adventskalender

Für viele Gamer gehört der Adventskalender im Epic Games Store mittlerweile fest zur Weihnachtszeit dazu. Laut Insidern kannst du dich auch in diesem Jahr wieder auf 17 hochwertige Spiele freuen, die es im Rahmen der Aktion kostenlos gibt. Allerdings wurde der Ablauf der Aktion in diesem Jahr leicht geändert. So gab es nicht bereits ab dem 13. Dezember jeden Tag ein kostenloses Spiel, sondern erst ab dem 20. Dezember. Dafür soll die Aktion jedoch bis zum 20. Januar andauern.

Diese Spiele gab es in diesem Jahr bereits kostenlos: