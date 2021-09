400.000 Tickets reduziert: Ab in den Urlaub zum Schnäppchenpreis

Schnell mal eben nach Mailand fliegen, um die neuesten Mode-Trends unter die Lupe zu nehmen? Oder hast du doch eher Lust, auf Kreta oder Korfu, um ein paar Tage in der wärmenden Sonne zu verbringen? Eventuell bis du aber auch einfach nur süchtig nach den zuckersüßen Pasteis de Nata aus Portugal? Dann hast du jetzt die Möglichkeit, all diese Ziele zum Discountpreis zu erreichen. Denn die irische Billigfluggesellschaft Ryanair bietet 300.000 Sitzplätze mit 40 Prozent Rabatt an.

Flüge zum Sonderpreis mit Ryanair

Das neue Angebot, das Ryanair jetzt über seine Webseite anbietet, gilt für Reisen zwischen dem 16. September 2021 und dem 30. November 2021. Reduziert zu haben sind zahlreiche Verbindungen ab Düsseldorf Weeze (NRN), Frankfurt Hahn (HHN), Frankfurt/Main International (FRA), Hamburg (HAM), Karlsruhe / Baden-Baden (FKB), Köln/Bonn (CGN), Memmingen (FMM), Münster/Osnabrück (FMO) und Nürnberg (NUE).

Roaming in Europa: Das musst du beim Telefonieren und Surfen beachten

Besonders preiswert sind unter anderem die Verbindungen zwischen Düsseldorf Weeze und Mailand Bergamo (ab 8,99 Euro pro Strecke), zwischen Memmingen und Billund in Dänemark (ab 7,79 Euro) und zwischen Hamburg und Danzig in Polen (ab 6,59 Euro) zu haben. Beispielsweise an die portugiesische Algarve-Küste nach Faro geht es ab Düsseldorf Weeze, Frankfurt (Main) und Memmingen ab 14,99 Euro pro Strecke. Korfu ist ab Nürnberg, Memmingen, Karlsruhe / Baden-Baden und Frankfurt (Main) ab 14,39 Euro zu erreichen. Und Bari in Italien erreicht man mit Ryanair ab Münster/Osnabrück, Karlsruhe / Baden-Baden, Frankfurt Hahn und Düsseldorf Weeze ab 11,99 Euro pro Strecke.

Alle Sonderangebote gelten ausschließlich für weniger stark nachgefragte Verbindungen, die von Montag bis Donnerstag abheben. Verbindungen, die von Freitag bis Sonntag im Flugplan stehen, sind teilweise deutlich teurer. Entsprechend steht das Angebot auch unter dem Motto: „In der Wochenmitte spielen wir verrückt“. Und noch etwas ist wichtig. Die oben genannten Preise gelten nur für den Value-Tarif. Inklusive ist dann nur eine kleine Tasche als Handgepäck. Wer auch ein Gepäckstück mit bis zu 20 Kilogramm Gewicht mitnehmen möchte, muss pro Flug schnell rund 30 Euro mehr einplanen.

Schnell sein, das Angebot ist befristet

Angeboten werden die um 40 Prozent reduzierten Flüge über die Homepage von Ryanair. Und das nur am Donnerstag, 16. September. Ab Mitternacht sollen die attraktiven Sonderangebote wieder verschwinden. Es kann sich also lohnen, schnell zu sein, wenn man ein Schnäppchen abstauben möchte.