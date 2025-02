4 Anti-Valentinstagsfilme: Glücklich, Single zu sein

Während in den meisten Gesellschaften die Theorie des Zusammenlebens mit einem Partner oder einer Partnerin als die Erfüllung des Lebens angesehen wird, ist dieses Bild in der Praxis veraltet. Der Valentinstag macht das einmal mehr deutlich. Doch du musst nicht verzagen: Single sein ist nicht nur eine Notlösung, sondern eine formvollendete Lebensart. Dass das auch die Filmindustrie verstanden hat, beweisen nachfolgende Filme. In diesen wachsen Charaktere nicht nur über sich hinaus, sondern zeigen auch grandios scheiternde Beziehungen.

How to be Single

Auch in diesem Film geht es um vier Frauen, die unterschiedliche Probleme mit Männern haben. Alice zieht spontan zu ihrer Schwester Meg nach New York, nachdem sie sich von ihrem Freund getrennt hat. Meg war bislang überzeugt davon, keine Kinder haben zu wollen, ändert ihre Meinung jedoch. Robin ist eine Kollegin von Alice, die One-Night-Stands und Feiern liebt. Zu guter Letzt gibt es noch Lucy, die Mr. Right auf diversen Online-Dating Plattformen sucht. Absolutes Chaos ist vorprogrammiert. Die vier Single-Frauen werden von Rebel Wilson, Leslie Mann, Dakota Johnson und Alison Brie gespielt. Den Trailer zum Film gibts hier.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Der Rosenkrieg

Eigentlich wollen sie sich „nur“ scheiden lassen. Doch das Ende der Ehe von Oliver (Michael Douglas) und Barbara Rose (Kathleen Turner) spitzt sich immer mehr zu. Die ehemaligen Verliebten gönnen sich nichts und wollen alles – ein wahrer Rosenkrieg. Mittendrin steckt ihr Anwalt Gavin D’Amato (Dany DeVito), der zeitgleich auch Erzähler der Misere ist. Ein tragisch-komisches Drama über eine gescheiterte Liebe, die einen mit einem lachenden und weinenden Auge zurücklässt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Eat Pray Love

Elizabeth (Julia Roberts) hat alles, was man sich wünschen kann: ein stabiles Leben mit einem Ehemann in New York, Freunde und einen guten Job. Doch glücklich ist sie trotzdem nicht. Nach einem Scheidungskrieg und Problemen beschließt die junge Frau, zu sich selbst zu finden. Kurzerhand nimmt sie sich ein Jahr Auszeit und will anhand dreier Standbeine zurück zu sich selbst sowie ihrem Glück finden: Essen (Eat) in Italien, Beten (Pray) in Indien und Liebe (Love) in Bali. Eine Reise zu sich selbst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Marriage Story

Geht eine Beziehung zu Ende, ist das immer schwierig. Wie schwer, bringt „Marriage Story“ auf den Punkt. Nicole (Scarlett Johansson) und Charlie (Adam Driver) wollen sich scheiden lassen und erleben eine Achterbahn der Gefühle. Von Ängsten über Frustration bis hin zu aberwitzigen Momenten ist alles dabei. Ihr Sohn Henry (Ashley Robertson) macht die Situation nicht einfacher, will man das Kind so gut es geht nicht belasten – und vor allem gemeinsam großziehen. Den Trailer gibt es hier.