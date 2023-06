3,5 Prozent: Bonus auf Tagesgeld sorgt für neues Top-Angebot

Es ist gar nicht so einfach, bei der Vielzahl an hierzulande nutzbaren Tagesgeld-Angeboten den Überblick zu behalten. Nahezu täglich gibt es bei Versicherungen, Banken und Brokern neue Zinsaktionen. Und die besten Angebote tragen wir für dich in unserem großen Tagesgeld-Vergleich zusammen. Jetzt ist ein neues Angebot gestartet, beim du eine besonders hohe Rendite einstreichen kannst. Möglich macht es der Online-Broker Scalable Capital.

Scalable Capital: 2,3 Prozent Zinsen + 1,2 Prozent Bonus

Neben einer regulären Verzinsung in Höhe von 2,3 Prozent p.a., realisiert über die Baader Bank, gewährt Scalable Capital ab sofort einen steuerfreien Bonus in Höhe von 1,2 Prozent p.a. und stürmt damit im Tagesgeld-Vergleich auf den ersten Platz. Es gibt aber gleich mehrere Dinge, die in diesem Zusammenhang zu beachten sind. Denn die 3,50 Prozent p.a. gibt es für Neu- und Bestandskunden bis zu einer Summe von 100.000 Euro nur für neue Gelder, die im Juni bei Scalable Capital eingezahlt werden. Zinsen (2,3 Prozent p.a.) und Bonus (1,2 Prozent p.a.) gibt es aber erst im Juli, August und September. Die entsprechende Gutschrift erfolgt bis Ende Oktober auf deinem Broker-Konto.

Zudem musst du beachten, dass es Geld nur dann gibt, wenn du dich für ein Prime+-Broker-Konto von Scalable Capital entscheidest. Das gibt es allerdings nicht kostenlos, sondern nur gegen eine monatliche Grundgebühr in Höhe von 4,99 Euro. Dabei handelt es sich um einen Depotzugang, der dir unter anderem Aktien- und ETF-Trades zum Flatrate-Preis gestattet. Das neue Bonusangebot von Scalable Capital ist also insbesondere für all diejenigen interessant, die gerne mit Wertpapieren und Fonds handeln und eine finanzielle Reserve auf der hohen Kante liegen haben.

Die besten Tagesgeld-Angebote im Vergleich

Die ist das Prime+ Broker-Konto zu teuer oder du wünschst dir lieber ein klassisches Tagesgeld-Konto? Kein Problem! Unser Tagesgeld-Vergleich zeigt dir die aktuell 30 attraktivsten Tagesgeld-Angebote im direkten Vergleich. Bei der Auswahl haben wir uns auf Angebote fokussiert, die du per Direktanlage nutzen kannst und bei denen mindestens die gesetzliche europäische Einlagensicherung zum Tragen kommt.

Alternative: Festgeld-Konto

Noch lukrativer arbeitet dein Geld für dich, wenn du dich für einen von dir favorisierten Zeitraum für ein Festgeld-Konto entscheidest. Dann kannst du zwar nicht täglich über dein Erspartes verfügen, kassierst aber höhere Zinsen. Bei zwei Jahren Laufzeit sind aktuell beispielsweise bis zu 4 Prozent Zinsen p.a. möglich. Vermeide aber eine zu lange Laufzeit. Und sei zudem vor betrügerischen Festgeld-Angeboten auf der Hut.

