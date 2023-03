200 Euro Entlastung für Millionen Bürger – jetzt wird ausgezahlt

Das Leben in Deutschland ist teurer geworden. Nicht nur die Strom- und Heizkosten schossen in die Höhe, auch die Preise von Lebensmittel sind im vergangenen Jahr gehörig gestiegen. Kein Wunder also, dass besonders einkommensschwache Personengruppen in Deutschland an ihre Grenzen geraten. Bereits im Dezember beschloss die Politik, Menschen zu entlasten. 200 Euro Entlastung für Millionen Bürger sollen nun endlich ausgezahlt werden.

200 Euro Entlastung für Studierende und Fachschüler kommt

Bereits im Dezember 2022 beschloss die Politik, dass Studenten und Fachschüler eine Energiepreis-Pauschale von rund 200 Euro erhalten sollen. Wer zum 01. Dezember 2022 entweder an einer Hochschule in Deutschland immatrikuliert war oder eine Ausbildungsstätte in Deutschland innehatte, soll von der Pauschale profitieren. Noch immer hat das Geld die Betroffenen jedoch nicht erreicht. Wie so häufig musste man für die Einleitung der Zahlung einige organisatorische Hürden in der Politik meistern. Die Einigung von Bund und Ländern nahm dabei einige Zeit in Anspruch.

Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) betonte am 14. Februar 2023, dass bekannt sei, „das die jungen Menschen auf das Geld warten“. Neben den schwierigen Einigungen zwischen Bund und Ländern sei es jedoch ebenso notwendig, entsprechend neue Strukturen aufzustellen, um die Antragstellung sowie Auszahlung zu ermöglichen. Insgesamt rund 3,5 Millionen Menschen gelten als berechtigt für diese Soforthilfemaßnahme. Dementsprechend müssen Bund und Ländern ebenso viele Anträge bearbeiten, damit die Auszahlung erfolgen kann. Es ist somit kaum verwunderlich, dass der damit verbundene bürokratische Aufwand die Umsetzung der Maßnahme verzögert hat.

Laut Sprecher des Bundesministeriums will man die 200 Euro Entlastung endlich im März oder April auszahlen. Damit Fachschüler und Studenten jedoch von der Pauschale profitieren, müssen vorher entsprechende Anträge eingereicht werden. Dazu muss sich der Fachschüler beziehungsweise Student auch bei der „BundID“ registrieren. Dies ist zurzeit jedoch nur mit einer eID oder auf der Elster-Plattform möglich. Wer bisher also noch keine Registrierung mit „BundID“ vorgenommen hat, sollte dies unbedingt nachholen, damit die notwendigen Anträge rechtzeitig gestellt werden können. Beginnt die Auszahlung wie geplant bereits im März oder April, werden zu spät eingereichte Anträge womöglich nicht mehr für die 200 Euro Energie-Pauschale berücksichtigt. Eine Registrierung für die „BundID“ kannst du auf dieser Webseite vornehmen. Solltest du noch keine eID oder ein Elster-Zertifikat besitzen, kannst du auf du hier auf der Elster-Plattform erhalten.