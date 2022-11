1&1 vor Übernahme von Sky Deutschland?

Wie das Medien-Branchenmagazin DWDL berichtet, hat der Telekom-Konzern 1&1 verstärktes Interesse an einer Übernahme von Sky Deutschland. Das für gewöhnlich gut informierte Magazin beruft sich dabei auf Personen, die mit den Vorgängen vertraut seien. Demnach habe es schon Sondierungsgespräche bezüglich einer Übernahme von Sky Deutschland gegeben, bevor Sky-Eigentümer Comcast vor kurzem über einen Medienbericht durchblicken ließ, dass man Sky gerne verkaufen würde. Gegenüber DWDL hatte sich 1&1 nicht zu den Gerüchten geäußert.

1&1 mit mehr als 15 Millionen Anschluss-Kunden in Deutschland

Einen Wink in Richtung eines Konzerns wie der hinter 1&1 stehenden United Internet hatten Analysten über den Bericht bei Bloomberg schon gegeben. Demnach empfehlen Analysten als Käufer eine Firma mit Telekommunikationstätigkeiten als neuen Eigentümer. Eine Zusammenlegung mit einem solchen Anbieter könne das Wachstum anfeuern. Neben Telekom, Vodafone und Telefónica wäre hier United Internet ein denkbarer Kandidat. United Internet steht selbst vor dem Start seines ersten eigenen Mobilfunknetzes. Bisher hatte sich der Anbieter auf dem Mobilfunkmarkt ausschließlich als Provider und später als virtueller Mobilfunkbetreiber durchgesetzt und zählt durch diverse Übernahmen und Discounter mehr als 11 Millionen Kundenverträge im Mobilfunkmarkt. Hinzu kommen etwas mehr als 4 Millionen Breitband-Verträge.

Für 1&1 wäre ein Anbieter wie Sky eine interessante Ergänzung und ein gutes Kundenargument, einen Vertrag mit 1&1 abzuschließen. Die Deutsche Telekom versucht ähnliches mit Magenta TV und einem eigenen Content-Angebot bis hin zu exklusiven Inhalten wie der Fußball-WM und EM schon länger. Auch 1&1 hat bereits ein TV-Angebot für seine Kunden, das aber kein wirkliches Alleinstellungsmerkmal bietet. Eine Integration wäre hier vermutlich nicht wirklich aufwendig. Zudem betreibt United Internet über die 1&1 Versatel auch eigene Glasfaserleitungen und Rechenzentren, die das Unternehmen schon beim neuen Mobilfunknetz nutzen will. Sie könnten auch für eine TV-Plattform eine wesentliche Rolle spielen.

Sky Deutschland könnte wieder zum deutschen Sender werden

Sky Deutschland war aus dem Pay-TV-Sender Premiere hervorgegangen, der einst der Kirch-Gruppe, Bertelsmann und Canal Plus gehörte. Kirch gründete zusätzlich in den 1990ern die Plattform DF1. Sie wurde Ende der 1990er mit Premiere zusammengelegt zu Premiere World. Zehn Jahre später nannte man sich in Sky Deutschland um. Danach wechselten die Eigentümer häufiger. Medienmogul Rupert Murdoch kaufte sich mit 21st Century Fox ein. Seine Anteile übernahm später die britische BSkyB. BSkyB wiederum wurde 2018 von Comcast geschluckt.

Über die Jahre wurden Entscheidungen zum Tagesgeschäft bei Sky vermehrt aus Italien und Großbritannien getroffen. Das betrifft auch die Nutzung der Sendetechnik. Ein Kauf durch die deutsche United Internet wäre für Sky Deutschland ein Schritt zurück zu einem nationalen Sender, bei dem die Entscheidungen auch besser auf den speziellen deutschen Markt zugeschnitten wären. Ob es so weit kommt, gilt es nun abzuwarten. Sky Deutschland wurde seitens Comcast zuletzt mit nur noch 1 Milliarde Euro bewertet.