Neues Mobilfunknetz in Deutschland gestartet: Das sind die Tarife

Das neue Netz von 1&1 startet, wie zuletzt erwartet, zunächst als reines Festnetz-Ersatzprodukt. Der sogenannte Fixed Wireless Access (FWA) ist bis zu 500 Mbit/s schnell und verfügt über WLAN und Heimvernetzung. Dabei wird die Verbindung zum Internet über das neue 5G-Netz aufgebaut statt über DSL, Kabel oder Glasfaser. Die Verteilung in deiner Wohnung erfolgt dann wie gewohnt über LAN oder WLAN. 1&1 bietet dafür mit dem 1&1 HomeServer 5G und dem 1&1 HomeServer+ mit 5G Außenantenne zwei verschiedene Router an. Die Außenantenne wird auf die Außenfläche eines Fensters geklebt und über ein dünnes Flachbandkabel mit dem Router verbunden.

Wo genau das Netz zur Verfügung steht, verrät 1&1 indes nicht. Man spricht lediglich von Frankfurt am Main und Karlsruhe und verweist auf eine Verfügbarkeitsabfrage auf der Webseite. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll die Zahl der Antennen noch im zweistelligen Bereich liegen. Nutzerabfragen haben vereinzelte positive Verfügbarkeitsabfragen für einzelne Straßen in Frankfurt am Main, Karlsruhe und Wiesbaden herausgefunden.

Die neuen 1&1 Tarife im Überblick

Die neuen Tarife sind preislich keine Überflieger. Eine Flatrate gibt es zum Start nicht. Du kannst zwischen drei verschiedenen Volumentarifen mit 50, 100 oder 250 GB monatlich wählen. Die Kosten liegen bei 19,99 Euro monatlich, 29,99 Euro monatlich oder 39,99 Euro monatlich. Nach Aufbrauchen des inkludierten Highspeed-Datenvolumens steht bis zum Monatsende ein unbegrenztes Datenvolumen mit Bandbreiten von bis zu 384 kBit/s bereit. Eine mobile Nutzung ist nicht vorgesehen, der Zugang steht nur an der Buchungsadresse zur Verfügung. Es fällt ein einmaliger Bereitstellungspreis von 39,95 Euro an.

Der Start des Netzes von 1&1 hatte sich zuletzt immer wieder verzögert. Eigentlich wollte der Anbieter schon längst mit einem echten Mobilfunknetz am Start sein. Nach aktuellen Angaben erwartet 1&1 diesen Schritt nun für Mitte 2023.