1&1 mit neuen Tarifen: Glasfaser für unter 10 Euro

Wenn du dich als Neukunde für den Tarif 1&1 Glasfaser 1.000 entscheidest, zahlst du im ersten Jahr nur 9,99 Euro monatlich. Zuvor lag dieser Promotion-Preis bei 39,99 Euro. Erst ab dem zweiten Jahr berechnet 1&1 dann die regulären Kosten von 69,99 Euro für den Tarif, mit dem du mit 1.000 Mbit/s im Downstream und 200 Mbit/s im Upstream im Internet surfen kannst. Rechnerisch bedeutet das, dass du in den ersten zwei Jahren monatlich 39,99 Euro zahlst. Damit ist der Anschluss günstiger als viele DSL-Leitungen mit 250 Mbit/s. Verfügbar ist der Glasfaser-Anschluss von 1&1 überall dort, wo die Telekom Glasfaser-Anschlüsse anbietet.

Auch andere Tarife sind bei 1&1 günstiger geworden, wenn du als Neukunde zu 1&1 wechselst. Allerdings gilt weiterhin, dass ein Anschluss per Glasfaser teurer ist, als wenn er per DSL geschaltet wird. So kostet beispielsweise 1&1 DSL 100 im ersten Jahr 9,99 Euro monatlich und danach 44,99 Euro. Per Glasfaser kostet dieser Anschluss 14,99 Euro monatlich im ersten Jahr und danach 49,99 Euro.

Das sind die neuen 1&1-Preise für DSL & Glasfaser

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt stets 24 Monate. Zur Schaltung eines 1&1 DSL-Anschlusses werden einmalig 49,95 Euro Bereitstellungsgebühr abgerechnet, bei Glasfaser sind es 67,40 Euro.

Übrigens: Anstelle der Rabattpreise im ersten Jahr kannst du auch Samsung-Hardware ohne Zuzahlung bekommen. Du hast die Wahl zwischen einem Notebook oder einem Tablet von Samsung.

Samsung Galaxy Book Go oder Samsung Tab S6 Lite WiFi für die Tarife 1&1 DSL und Glasfaser 50

Samsung Galaxy Book 2 oder Samsung Tab S7 FE WiFi für die Tarife 1&1 DSL und Glasfaser 100

Samsung Galaxy Book 3 oder Samsung Tab S8 WiFi für die Tarife 1&1 DSL und Glasfaser 250 sowie 1&1 Glasfaser 1000

1&1 nutzt für seine Glasfaser-Anschlüsse die Vorleistung der Telekom. Das heißt, die Leitung selbst stammt von der Telekom. 1&1 ist damit neben O2 aktuell der einzige Anbieter, der diese Glasfaser-Anschlüsse vermarktet. Wie sich 1&1 damit preislich positioniert, haben wir für dich in einem Überblick zusammengefasst.

