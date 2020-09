1&1 mit DSL für unter 10 Euro: Wie gut ist das Angebot wirklich? Thorsten Neuhetzki 3 Minuten

„Best of DSL“ heißt es in der Werbung von 1&1. Internet ab 9,99 Euro monatlich bietet der Anbieter darin an. Doch was bietet der Tarif wirklich? Wo lauern Kostenfallen? Und was sind die Alternativen? Wir zeigen es dir.