1&1 Kostenfalle: Diese böse Überraschung droht im Homeoffice

Grund dafür sind die zahlreichen Telefonkonferenzen, die in den vergangenen Monaten stattgefunden haben. Denn obwohl es sich in der Regel bei professionellen Telefonkonferenzen inzwischen um Festnetznummern als Einwahlnummer handelt, entstehen dir bei 1&1 im Homeoffice Kosten für das Gespräch. Und das sogar, wenn du eine Flatrate für Telefonate ins Festnetz gebucht hast.

Der Grund: Schon seit 2011 berechnet 1&1 für zahlreiche Festnetznummern Telefonkosten in Höhe von 2,9 Cent pro Minute. 1&1 erweitert die Liste laufend um neue Nummern. Mittlerweile sind es annähernd 5.000 Rufnummern, die in einer Liste von 1&1 aufgeführt werden. Da diese Liste stetig wächst, hast du auch keine Garantie, auf Dauer von den Kosten verschont zu bleiben. 25 neue Nummern sind allein in der Corona-Zeit dazugekommen.

So teuer ist die 1&1 Kostenfalle

Für dich als Kunden von 1&1 bedeutet das, dass eine Telefonkonferenz, die du mit einen Kollegen über ein Konferenzportal geführt hast, berechnet wird. Ein einstündiges Meeting kostet dich aufgrund des Minutenpreises 1,74 Euro. Bei zwei Tagen pro Woche und insgesamt zehn Wochen Homeoffice wäre es schon 34,80 Euro. Je nach Job dürftest du mit zwei Stunden Telefonkonferenz pro Woche jedoch nicht auskommen. Bei der Verbraucherzentrale NRW häufen sich jetzt die Beschwerden.

1&1 begründet die Berechnung von Konferenzportalen seit jeher damit, dass die Telefonflatrate dafür gedacht sei, die Kommunikation von Mensch zu Mensch zu fördern. Konferenzdienste weise man daher gesondert aus und berechne sie. Dass auch Telefonkonferenzen die Kommunikation zwischen Menschen gerade in Corona-Zeiten gefördert hat und fördert, scheint man bei 1&1 jedoch anders zu sehen.

Videokonferenz als Alternative

Eine gute Alternative zu Telefonkonferenzen sind übrigens Videokonferenzen. Sie nutzen deine Breitbandleitung. So fallen garantiert keine Telefonkosten an. Wer kein Video von sich zeigen will, kann auch nur per Ton teilnehmen. Achtung: Einige Videokonferenzen bietet auch die Einwahl per Telefon an – hier gerätst du dann wieder in die Kostenfalle, die es in dieser Form nach unserer Kenntnis nur bei 1&1 gibt. Übrigens auch bei Handyverträgen.