15 GB LTE für 18 Euro: Neuer App-Discounter im Vodafone-Netz

Ab sofort ist mit freenet Flex ein neuer Vodafone-Discounter verfügbar. Ähnlich wie Funk gibt es den Tarif nur bei Buchung über eine App. Der Tarif steht außerdem ebenfalls in drei Varianten zur Verfügung. Das war es aber auch schon fast mit den Gemeinsamkeiten.

Zur Wahl stehen aktuell drei Tarif-Varianten: „freenet Flex 5 GB“, „freenet Flex 10 GB“ und „freenet Flex 15 GB“. Anders als bei freenet Funk, wo es im Wesentlichen einen 1 GB-Tarif und eine Flat gibt, handelt es sich aber hier nicht um Tagesvolumen, sondern um Monatskontingente. Der 5-GB-Tarif kostet 10 Euro monatlich, die 10-GB-Variante 15 Euro und die 15-GB-Version 18 Euro monatlich.

Alle drei Tarifoptionen beinhalten Flats für Telefonie sowie SMS und sind jeweils monatlich kündbar. Ein Tarifwechsel innerhalb der drei Varianten ist ebenfalls via App möglich. Du nutzt das LTE-Netz von Vodafone mit bis zu 50 Mbit/s, lediglich im kleinsten Tarif sind es bis zu 21,6 Mbit/s. Ist das Datenvolumen verbraucht, drosselt freenet deinen Zugang bis zum Ende des Monats auf 64 kBit/s. Nachbuchen von Datentraffic ist nicht möglich.

Die Tarife vom Vodafone-Discounter im Überblick

freenet Flex 5 GB freebet Flex 10 GB freenet Flex 15 GB Kosten/Monat 10 Euro 15 Euro 18 Euro Datenvolumen 5 GB 10 GB 15 GB Telefon & SMS Flat Flat Flat Netz Vodafone LTE bis 21,6 MBit/s Vodafone LTE bis 50 MBit/s Vodafone LTE bis 50 Mbit/s Roaming nur EU gemäß Roaming-Verodnung nur EU gemäß Roaming-Verodnung nur EU gemäß Roaming-Verodnung Vertragslaufzeit 1 Monat 1 Monat 1 Monat Einmalkosten 10 Euro 10 Euro 10 Euro Abrechnung Paypal Paypal Paypal Besonderheit nur per App buchbar, keine Auslandsgespräche, keine Sonderrufnummern, kein Roaming (außer EU)

Anders als bei freenet Funk ist die Nutzung im Ausland freigeschaltet: Du kannst den Tarif also auch im EU-Ausland nutzen. freenet Funk hatte gerade immerhin ein sehr begrenztes Datenroaming in der EU freigeschaltet. Allerdings: Nicht möglich sind Gespräche ins Ausland und Roaming in Ländern außerhalb der EU. Aus dem EU-Ausland kannst du nur innerhalb des Landes und nach Deutschland telefonieren. Ebenso kannst du keine Sonderrufnummern anrufen. Oder anders ausgedrückt: Alles, was zusätzliche Kosten verursachen würde, ist nicht nutzbar.

Rufnummernmitnahme oder eine Wunschrufnummer sind inklusive. Wie auch bei freenet Funk wird der Kundenservice via WhatsApp abgewickelt,. Die Bezahlung läuft allein über PayPal und die SIM-Karte kommt auf Wunsch in vielen Großstädten auch per Same Day Delivery. Dort, wo die Lieferung am selben Tag nicht möglich ist, kommt die SIM-Karte per Post.

freenet Flex kannst du ausschließlich per App administrieren. Bestellung, Tarifwechsel oder Kündigung – alles erfolgt über das kleine Programm auf deinem Smartphone.

Tarifliche Einschätzung zu freenet Flex

Suchst du einen Anbieter, der dir wirklich nur die Basics eines Handytarifes bietet, liegst du mit freenet Flex preislich auf jeden Fall weit vorne. 15 GB im Vodafone-Netz waren bislang ab 20 Euro zu haben – allerdings mit einem Zwei-Jahres-Vertrag. 10 GB konntest du bei freenet Mobile für 16,99 Euro bekommen.

