13 Jahre nach Teil 1: Dieser bildgewaltige Blockbuster könnte noch der beste Film 2022 werden

Vor 13 Jahren war dieser Film die Sensation im Kino: 3D-Effekte vom Feinsten und das erste Mal auch dank 3D-Brille spürbar. Die Rede ist von „Avatar“, eine Welt voller bunter Wesen und Magie, die vom Mensch heimgesucht wird. Noch in diesem Jahr ist es so weit und ein Nachfolger kommt nach all den Jahren ins Kino. Jetzt gibt es einen Trailer.

13 Jahre nach „Avatar“: Jetzt kommt der Nachfolger

13 Jahre hat es gedauert, um einen Nachfolger für einen der aufwändigsten Filme aller Zeiten zu produzieren. Teil 1, „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ führte seinerzeit die 3D-Technik gekonnt vor und holt nun zum nächsten Streich aus.

Regisseur James Cameron („Avatar“, „Titanic“) präsentiert nun kurz vor dem Kinostart einen ersten, offiziellen Trailer zu „Avatar 2 – The Way Of Water“. Ob der zweite Teil des Sci-Fi-Films an den Erfolg des ersten anknüpfen kann, bleibt abzuwarten – die Messlatte hängt bekanntermaßen hoch. Doch der Trailer verrät bereits, dass Cameron auch 13 Jahre später in „Avatar 2“ vor allem auf ein visuelles, bildgewaltiges Schauspiel baut. Der Trailer suggeriert spannendes Bildmaterial, das vom Film selbst nur noch übertroffen werden kann.

Darum geht es in „Avatar 2 – The Way Of Water“

Viel ist über die Handlung von „Avatar 2 – The Way Of Water“ nach wie vor nicht bekannt, obgleich der Trailer noch ein paar mehr Details verrät. Fest steht, dass die reelle Zeit zwischen ersten und zweitem Teil auch die fiktive Zeit in „Avatar 2“ ist. Das heißt, dass die Handlung ebenfalls 13 Jahre nach den Ereignissen von „Aufbruch nach Pandora“ einsetzt. Der Mensch Jake Sully (Sam Worthington) ist in Pandora geblieben und hat mit Neytiri (Zoe Saldana) eine Familie gegründet. Sie tun alles dafür, um zusammenbleiben zu können.

Doch es kommt, wie es kommen muss: Man zwingt Jake und Neytiri dazu, Pandora zu verlassen. Der Grund: Die Invasoren der Erde kehren zurück. Dieses Mal haben es die Menschen auf neue Regionen von Pandora abgesehen, etwa den Stamm der Metkayina, die Heimat von Ronal (Kate Winslet). Erneut muss in den Gewässern des fremden Mondes um Freiheit gekämpft werden.

Kinostart von James Cameron‘ Sci-Fi-Blockbuster

Auf „Avatar 2 – The Way Of Water“ musst du dich nicht mehr lange freuen – zumindest jetzt, wo die 13 Jahre zwischen Teil 1 und 2 vergangen sind. Schon am 14. Dezember startet der Blockbuster in den deutschen Kinos.

Gemunkelt wird, dass James Cameron nach Teil 2 mit seiner „Avatar“-Reihe noch nicht Schluss machen will. Das hängt allerdings vom Erfolg von „Avatar 2“ ab.