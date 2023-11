100 % Rabatt! 2023er-Weltraumabenteuer kostenlos zum Black Friday

Der Epic Games Store schenkt dir aktuell mit „Deliver Us Mars“ ein besonders gutes und neuwertiges Game. Ob dieser Umstand etwas mit dem Black Friday zu tun hat, ist nicht begannt. Zeitlich würde es jedenfalls hervorragend passen. Das Angebot läuft noch bis zum 30. November um 17:00 Uhr. Anschließend sind die nächsten Freebies an der Reihe. Um dir das Spiel gratis zu sichern, benötigst du lediglich einen kostenlosen Account im Epic Games Store. Jede Woche gibt es hier oftmals großartige Spiele, die Epic zum Nulltarif anbietet. Hast du dir die Spiele einmal gesichert, gehören sie permanent dir.

Jetzt kostenlos: Abenteuer auf dem Mars

„Deliver Us Mars“ ist die Fortsetzung von Deliver Us The Moon, dem preisgekrönten Sci-Fi-Abenteuer. Das Spiel bietet dir, wie sein Vorgänger, ein atmosphärisches Astronautenerlebnis und eine geniale Story. Deine riskante Mission ist es, die ARCHE-Kolonieschiffe zu bergen, die von mysteriösen „Outward“ gestohlen wurden. Gehe an Bord der Zephyr und reise von der Erde zum Mars. Versuche dort, die Geheimnisse der Outward zu lüften. Du musst sowohl deinen Verstand als auch deine Muskeln einsetzen, um die Herausforderungen zu meistern. Normalerweise kostet dich „Deliver Us Mars“ 30 Euro im Epic Games Store. Wer zugreifen möchte, sollte daher schnell sein.

Deliver Us Mars ist jetzt kostenlos

Nächste Woche im Epic Games Store: Gleich zwei Spiele

Auch kommende Woche, ab dem 30. November um 17:00 Uhr, werden auf dem Epic Games Store Spiele kostenlos verfügbar sein. Diesmal gleich zwei Games: „Mighty Fight Federation“ und „Jitsu Squad„. Bei ersterem handelt es sich dabei um ein klassisches Arena-Kampfspiel. Die Highlights stellen eine schicke Optik mit interessanten Kampf-Moves sowie der Mehrspielermodus dar. Denn anders als bei zahlreichen anderen Kampfspielen, können hier nicht nur zwei, sondern gleich vier Spieler gegeneinander antreten. Der Normalpreis des 2022 erschienenen Titels liegt bei rund 24 Euro.

Auch im Spiel „Jitsu Squad“ können bis zu vier Spieler gemeinsam die Fäuste schwingen lassen. Oder legendäre Waffen. Oder was auch immer. Denn das Spiel bietet über 500 Kombi-Angriffe sowie eine große Auswahl an einzigartigen Feinden und Leveln. Gespielt wird dabei nicht gegen-, sondern miteinander. Wobei die Optik an Cartoons angelehnt ist und daher für viele unfreiwillige Schmunzler sorgen kann. Kostenpunkt ohne Rabatt: knapp 20 Euro.