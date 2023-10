030/407074406 – das steckt hinter dieser Telefonnummer

Telefon-Spam ist nervig und ein großes Problem: Gewinnspiele, Versicherungen und Lotto-Verträge werden dir per Telefon angedreht. Oftmals mit zwielichtigen Methoden. Nachdem im vergangenen Monat vor allem Hamburg von sich reden gemacht hatte, hat nun Berlin als Spam-Hauptstadt der Republik die Spitze der Spam-Charts zurückerobert. Dabei machte vor allem die Telefonnummer 030/407074406 auf sich aufmerksam. Nutzer berichten, es gehe bei den Anrufen um eine Energieberatung, die nur noch mal eben die Zählernummer abgleichen wollten. „Nicht, dass mit dem Vertrag was schief läuft“, heißt es da. Auf die Nachfrage, von welchem Vertrag gesprochen wurde, sei die Anruferin patzig geworden. Der Angerufene solle jetzt die Nummer durchgeben, schließlich wäre man nicht der einzige Kunde. Nach weiteren Diskussionen war dann zumindest im konkreten Fall das Gespräch beendet. Auf solch maximal unseriösen Anrufe solltest du dich nicht einlassen.

Telefon-Spam oftmals von Handynummern

Die Spam-Charts erstellt die Seite clever-dialer.de monatlich. Dahinter verbirgt sich eine App für dein Smartphone, bei der du einerseits unseriöse Anrufer melden kannst, die aber andererseits auch entsprechende bekannte Rufnummern direkt abblockt.

Vermeintliche Energieberatungen sind nur eine mögliche Kostenfalle, die per Telefon auf dich lauert. Ganze acht Kostenfallen verbergen sich nach Angaben der Sicherheitsexperten unter den Top 10. Darunter auch wieder verschiedene Gewinnspiele und Abofallen, die gezielte Fragen zu persönlichen Informationen stellen (01779352276). Besonders auffallend ist die zunehmende Nutzung von Mobilfunk. Über die Hälfte der Spam-Anrufe in den Charts kamen von deutschen Handynummern (015210923002, 015213585070, 01779352276,015223363960, 01632210807). Dennoch hielt der Großteil der Betrüger am gewohnten Festnetz fest (66 Prozent), während 34 Prozent von mobile aus versuchten, die Nutzer hinters Licht zu führen.

Telefon-Spam im September 2023

Auffällig ist dieses Mal, dass eine britische Rufnummer auf Platz zwei der nervigsten Spammer landete. Die +447754954197 gibt sich offenbar als Inkassofirma aus. Ein betroffener Nutzer schreibt dazu: „Der Betrug ist ausgeklügelt. Ein Anrufer lässt sich Namen, Adresse und Kontonummer bestätigen und danach ruft ein Inkassounternehmen bzw. ein Rechtsanwalt mit Vorwahl 040 (Hamburg) an und will Schulden eintreiben, droht mit Rechtsfolgen. Die Anrufer können nur schlecht Englisch und im Hintergrund wird auch schon mal gelacht. Es können auch Anrufe auf Handy UND Festnetz erfolgen.“

Eine weitere auffällige Telefonnummer ist die 0800-3200800. Was scheinbar seriös wirkt, scheint eine als Meinungsumfrage getarnte Telefon-Spam-Masche zu sein, bei der Daten eingesammelt werden. Dabei liegen viele persönliche Daten der Angerufenen offenbar schon vor und werden verifiziert. Quasi nebenbei will man aber auch offenbar Produkte an den Mann oder die Frau bringen. Man gibt sich dabei selbst als „Trendcheck“ aus.