Für Großeltern, Partner und Schwiegermütter: Diese Geschenkideen kommen garantiert gut an

Die Geschenkideen fehlen, der Kopf ist leer – und Weihnachten rückt trotzdem unaufhaltsam näher.
Wir haben uns ausführlich umgesehen und für dich viele spannende Geschenkideen zusammengestellt – quer durch verschiedene Kategorien und Preisbereiche. Ob kleine Aufmerksamkeit oder etwas Besonderes: In unseren Empfehlungen findest du garantiert Inspiration. Vielleicht wartet hier ja genau das Geschenk, das deine Liebsten dieses Weihnachten zum Strahlen bringt.
DAS verschenkt garantiert kein anderer
Ziemlich spannend und garantiert einzigartig unter dem Weihnachtsbaum ist der Mova V50 Saugroboter. Er wird inklusive einer Absaugstation geliefert und übernimmt damit gewissermaßen den gesamten Hausputz wie von selbst. Die Saugleistung von 24.000 Pa nimmt es locker mit Staub, Tierhaaren und eingetrockneten Flecken auf. Nach der Reinigung verschwindet der Roboter in der Station, wo er seine Wischpads auswäscht und sie mit heißer Luft wieder trocknet. Für 829 Euro statt 1.199 Euro ist er bei Amazon zu haben.
Etwas ungewöhnlich, dafür ein ziemlich passendes Geschenk für alle, die gern den eigenen Strom produzieren möchten, ist der Zendure SolarFlow 800 Plus Speicher inklusive zwei 500 Watt Panels. Der Speicher hat eine Kapazität von 1,92 kWh und lässt sich auf bis zu 11,52 kWh erweitern. Aktuell bekommst du das Set für 699 Euro (UVP: 999 Euro). Klar, das ist ziemlich viel Geld für ein Weihnachtsgeschenk und sicherlich nicht für jeden das Richtige. Doch wenn du beispielsweise weißt, dass dein Partner oder deine Eltern ohnehin ins Solar-Game einsteigen wollte, ist dieses Bundle hier der perfekte Einstieg und garantiert ein echtes Hingucker-Geschenk.
Geschenke aus dem Bereich Beauty und Gesundheit
Ein Gamechanger in Sachen Haare und ein echter Herzenstipp von mir ist der Shark FlexStyle Airstyler. Er ziert auch mein Badezimmer und zaubert Blow-outs und Föhnfrisuren wie frisch vom Friseur, ohne auf extreme Hitze zurückzugreifen. Mit dem Code INSIDE10 sparst du dir übrigens 10 Prozent auf den FlexStyle (sowie beinahe auf das gesamte Shark-Sortiment).
Die Shark FlexStyle überzeugt mit leistungsstarkem Motor und vielseitigem Zubehör, sodass du mühelos glattes Haar, Wellen oder Volumen stylen kannst. Dank Keramik‑Technologie und gleichmäßiger Temperaturverteilung bleibt dein Haar beim Styling geschützt und glänzend.
Wer genug hat vom ständigen Rasieren, sollte sich mal das Braun Silk-expert Pro 5 IPL-Gerät genauer ansehen. Regelmäßig angewendet, vermindert es den Haarwuchs am Körper deutlich und sorgt so für bis zu zwei Jahre lang glatte Haut. Für 299 Euro im Angebot bei MediaMarkt.
Für Frostbeulen eine echte Wohltat: Diese elektrischen Handwärmer von Ocoopa. Zu kaufen gibt es sie bei Amazon in verschiedenen Farben schon ab 21,99 Euro.
Weihnachtsgeschenke für Smart Home Enthusiasten
Vor allem Smart Home Anfängern machst du mit smarten Lampen den Einstieg ziemlich leicht. Gut geeignet ist diese Stehlampe von Govee. Sie macht eine gute Figur im Wohn- oder Schlafzimmer. Insgesamt ist sie 1,70 Meter hoch und du kannst aus 80 verschiedenen Szenenmodi sowie unzähligen verschiedenen Farben wählen.
Die Govee Stehlampe Wohnzimmer liefert dir stimmungsvolle LED‑Beleuchtung mit vielfältigen Farben und Helligkeitsstufen. Steuerbar per App oder Sprachbefehl. Einfacher Aufbau, energieeffizienter Betrieb und kompatible Smart‑Home‑Integration.
Auch cool ist das Philips Hue Essential Starterset. Es kommt mit einer Bridge und drei GU10-Lampen daher. Aktuell bekommst du es beim Versandriesen Amazon für 55 Euro.
Das Philips Hue Essential Starter-Set bietet drei smarte E27-Lampen samt Bridge für den direkten Einstieg ins vernetzte Lichtsystem. Gesteuert wird das Licht flexibel per App, Sprachassistent oder Automationen – und du kannst Millionen Farben sowie warm- bis kaltweiße Töne einstellen.
Für die Küche: Geschenke für Kochfans
Du hast Hobbyköche und Backfans in der Verwandtschaft? Dann machen sich die folgenden Angebote von MediaMarkt und Lidl gut unter dem Weihnachtsbaum. Mit dabei ist beispielsweise eine beliebte Heißluftfritteuse von Ninja, die mit einem riesigen Fassungsvermögen von 9,5 Litern, aufgeteilt auf zwei Schubladen, punktet. Oder ein De’Longhi-Kaffeevollautomat, der auf Wunsch auch cremigen Cappuccino zubereitet. Auch die Thermomix-Alternative, der Monsieur Cuisine von Lidl, ist jetzt für nur 399 Euro ein ziemliches Schnäppchen. Und einen OptiGrill sollte ohnehin jeder in der Küche stehen haben, auch der ist derzeit im Angebot deutlich günstiger zu haben.
Die DeLonghi Magnifica S ist ein kompakter Vollautomat, der dir auf Knopfdruck frischen Espresso oder Kaffee liefert. Mit integriertem Milchaufschäumer, einstellbarer Kaffeestärke und -temperatur sowie einfachem Bedienfeld passt sie sich flexibel deinem Geschmack an.
