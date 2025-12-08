Für Großeltern, Partner und Schwiegermütter: Diese Geschenkideen kommen garantiert gut an

Die Geschenkideen fehlen, der Kopf ist leer – und Weihnachten rückt trotzdem unaufhaltsam näher.

Wir haben uns ausführlich umgesehen und für dich viele spannende Geschenkideen zusammengestellt – quer durch verschiedene Kategorien und Preisbereiche. Ob kleine Aufmerksamkeit oder etwas Besonderes: In unseren Empfehlungen findest du garantiert Inspiration. Vielleicht wartet hier ja genau das Geschenk, das deine Liebsten dieses Weihnachten zum Strahlen bringt.

DAS verschenkt garantiert kein anderer

Ziemlich spannend und garantiert einzigartig unter dem Weihnachtsbaum ist der Mova V50 Saugroboter. Er wird inklusive einer Absaugstation geliefert und übernimmt damit gewissermaßen den gesamten Hausputz wie von selbst. Die Saugleistung von 24.000 Pa nimmt es locker mit Staub, Tierhaaren und eingetrockneten Flecken auf. Nach der Reinigung verschwindet der Roboter in der Station, wo er seine Wischpads auswäscht und sie mit heißer Luft wieder trocknet. Für 829 Euro statt 1.199 Euro ist er bei Amazon zu haben.

Mova V50 Saugroboter 829,00 € Saugroboter mit Wischfunktion. 24.000 Pa Saugleistung, überwindet Hindernisse von bis zu 6 cm. Selbstreinigungsfunktion mit Heißwasser und Heißlufttrocknung. Dieses Angebot ist gesponsort von Mova. Auf die redaktionelle Meinung hat diese Zusammenarbeit keine Auswirkung. 829,00 € bei Amazon

Etwas ungewöhnlich, dafür ein ziemlich passendes Geschenk für alle, die gern den eigenen Strom produzieren möchten, ist der Zendure SolarFlow 800 Plus Speicher inklusive zwei 500 Watt Panels. Der Speicher hat eine Kapazität von 1,92 kWh und lässt sich auf bis zu 11,52 kWh erweitern. Aktuell bekommst du das Set für 699 Euro (UVP: 999 Euro). Klar, das ist ziemlich viel Geld für ein Weihnachtsgeschenk und sicherlich nicht für jeden das Richtige. Doch wenn du beispielsweise weißt, dass dein Partner oder deine Eltern ohnehin ins Solar-Game einsteigen wollte, ist dieses Bundle hier der perfekte Einstieg und garantiert ein echtes Hingucker-Geschenk.

Zendure SolarFlow 800 Plus 699,00 € Speicher mit einer Kapazität von 1,92 kWh. 800 W im AC-Ausgang. Inklusive zwei 500 W Solarpanele. Lieferung ohne Installationshalterung. Dieses Angebot ist gesponsort von Zendure. Auf die redaktionelle Meinung hat diese Zusammenarbeit keine Auswirkung. Zum Angebot!

Geschenke aus dem Bereich Beauty und Gesundheit

Ein Gamechanger in Sachen Haare und ein echter Herzenstipp von mir ist der Shark FlexStyle Airstyler. Er ziert auch mein Badezimmer und zaubert Blow-outs und Föhnfrisuren wie frisch vom Friseur, ohne auf extreme Hitze zurückzugreifen. Mit dem Code INSIDE10 sparst du dir übrigens 10 Prozent auf den FlexStyle (sowie beinahe auf das gesamte Shark-Sortiment).

Shark FlexStyle 199,99 € Die Shark FlexStyle überzeugt mit leistungsstarkem Motor und vielseitigem Zubehör, sodass du mühelos glattes Haar, Wellen oder Volumen stylen kannst. Dank Keramik‑Technologie und gleichmäßiger Temperaturverteilung bleibt dein Haar beim Styling geschützt und glänzend. Zum Angebot!

Wer genug hat vom ständigen Rasieren, sollte sich mal das Braun Silk-expert Pro 5 IPL-Gerät genauer ansehen. Regelmäßig angewendet, vermindert es den Haarwuchs am Körper deutlich und sorgt so für bis zu zwei Jahre lang glatte Haut. Für 299 Euro im Angebot bei MediaMarkt.

Anzeige Braun Silk-expert Pro 5 IPL 299,00 € Das Braun Silk‑expert Pro 5 IPL PL5154 nutzt intelligente IPL-Technologie mit Hautton-Erkennung , passt die Lichtimpulse automatisch an die Haut an und sorgt so für eine sichere Anwendung. Mit bis zu 125 Blitzen pro Minute und 400.000 Lichtimpulsen . Verschiedene Aufsätze ermöglichen zudem die gezielte Anwendung an empfindlichen Zonen. Dieses Angebot ist gesponsort von MediaMarkt. Auf die redaktionelle Meinung hat diese Zusammenarbeit keine Auswirkung. Zum Angebot!

Für Frostbeulen eine echte Wohltat: Diese elektrischen Handwärmer von Ocoopa. Zu kaufen gibt es sie bei Amazon in verschiedenen Farben schon ab 21,99 Euro.

Ocoopa Handwärmer 21,99 € Doppelpack elektrische Handwärmer, mit drei Temperatureinstellungen bis zu 52 Grad. Wiederaufladbar per USB-C-Kabel. Zum Angebot!

Weihnachtsgeschenke für Smart Home Enthusiasten

Vor allem Smart Home Anfängern machst du mit smarten Lampen den Einstieg ziemlich leicht. Gut geeignet ist diese Stehlampe von Govee. Sie macht eine gute Figur im Wohn- oder Schlafzimmer. Insgesamt ist sie 1,70 Meter hoch und du kannst aus 80 verschiedenen Szenenmodi sowie unzähligen verschiedenen Farben wählen.

Anzeige Govee Stehlampe 159,99 € Die Govee Stehlampe Wohnzimmer liefert dir stimmungsvolle LED‑Beleuchtung mit vielfältigen Farben und Helligkeitsstufen. Steuerbar per App oder Sprachbefehl. Einfacher Aufbau, energieeffizienter Betrieb und kompatible Smart‑Home‑Integration. Dieses Angebot ist gesponsort von Govee. Auf die redaktionelle Meinung hat diese Zusammenarbeit keine Auswirkung. Zum Angebot!

Auch cool ist das Philips Hue Essential Starterset. Es kommt mit einer Bridge und drei GU10-Lampen daher. Aktuell bekommst du es beim Versandriesen Amazon für 55 Euro.

Philips Hue Essential Starter-Set 55,00 € Das Philips Hue Essential Starter-Set bietet drei smarte E27-Lampen samt Bridge für den direkten Einstieg ins vernetzte Lichtsystem. Gesteuert wird das Licht flexibel per App, Sprachassistent oder Automationen – und du kannst Millionen Farben sowie warm- bis kaltweiße Töne einstellen. Zum Angebot!

Für die Küche: Geschenke für Kochfans

Du hast Hobbyköche und Backfans in der Verwandtschaft? Dann machen sich die folgenden Angebote von MediaMarkt und Lidl gut unter dem Weihnachtsbaum. Mit dabei ist beispielsweise eine beliebte Heißluftfritteuse von Ninja, die mit einem riesigen Fassungsvermögen von 9,5 Litern, aufgeteilt auf zwei Schubladen, punktet. Oder ein De’Longhi-Kaffeevollautomat, der auf Wunsch auch cremigen Cappuccino zubereitet. Auch die Thermomix-Alternative, der Monsieur Cuisine von Lidl, ist jetzt für nur 399 Euro ein ziemliches Schnäppchen. Und einen OptiGrill sollte ohnehin jeder in der Küche stehen haben, auch der ist derzeit im Angebot deutlich günstiger zu haben.

Ninja Foodi Max Dual Zone Heißluftfritteuse 129,00 € Die NINJA AF400EU Foodi Max Dual Zone Heißluftfritteuse punktet mit zwei getrennten Kochzonen. Mit vielfältigen Programmen kannst du knusprige Pommes, saftige Steaks oder Gemüse bequem und ohne zusätzliches Öl zubereiten. Dieses Angebot ist gesponsort von MediaMarkt. Auf die redaktionelle Meinung hat diese Zusammenarbeit keine Auswirkung. Zum Angebot!

Delonghi Magnifica S 239,00 € Die DeLonghi Magnifica S ist ein kompakter Vollautomat, der dir auf Knopfdruck frischen Espresso oder Kaffee liefert. Mit integriertem Milchaufschäumer, einstellbarer Kaffeestärke und -temperatur sowie einfachem Bedienfeld passt sie sich flexibel deinem Geschmack an. Zum Angebot!

Monsieur Cuisine Smart 499,00 € Über das 8-Zoll-Display steuerst du alle Funktionen und folgst sogar Video-Rezepten. Die Maschine übernimmt Kochen, Braten, Dampfgaren sowie Rühren, Kneten und Mixen. Zum Angebot!

Tefal GC705D OptiGrill 89,00 € Mit 6 Grillprogrammen (Burger, Geflügel, Sandwiches, Würstchen, Steaks und Fisch), welche die Temperatur und Garzeit entsprechend der Zutat und Dicke des Grillguts anpassen. Lichtindikator gibt Infos zum Garzustand (perfekt für Medium Steaks). Grillplatten sind spülmaschinen geeignet. 89,00 € bei MediaMarkt