Weihnachtsbaum online kaufen: Hier geht sogar der Tannenbaum ins Netz

Egal ob Nordmanntanne, Blaufichte oder Nobilis – wer sich zu Weihnachten nicht mit einem Plastikbaum abfinden will, der braucht einen echten Tannenbaum in der Wohnung, auf der Terrasse oder auf dem Balkon. Doch wenn du auf dem Land wohnst, kein Auto hast oder zu schwach bist, den Baum vom Verkaufsstand nach Hause zu schleppen, kennst du das Problem: Wie bekomme ich den Weihnachtsbaum nach Hause? Dein Paketbote kann dir hier möglicherweise helfen. Denn deinen Weihnachtsbaum-Kauf kannst du inzwischen auch online im Internet erledigen.

Die Vor- und Nachteile

Die Vorteile liegen auch dann auf der Hand, wenn du ein Auto hast. Denn mit dem Kauf im Internet entfällt die Fahrt zum Händler. Damit fällt auch die anschließende Schlepperei weg und um Tannennadeln im Auto musst du dir auch keine Gedanken machen. Die Auswahl reicht von speziellen Bio-Tannen, nachhaltigen Bäume aus der Region frisch vor dem Versand geschlagen oder Bäumen mit Wurzel im Topf. Achten solltest du aber auf die Versandkosten sowie die Bestellfristen zur rechtzeitigen Lieferung zu Weihnachten.

Ein Nachteil kann sein, dass du den Baum erst siehst, wenn du ihn auspackst. Hat er eine Kahlstelle oder entspricht er nicht deinem Geschmack, ist das ärgerlich. Insbesondere dann, wenn du erst kurz vor Weihnachten bestellt hast. Denn dann wird es schwer, noch Ersatz zu bekommen. Von den Kosten mal ganz abgesehen.

Glaub übrigens nicht, dass du mit dem Kauf des Weihnachtsbaums im Internet ein Exot bist. Der Internet-Branchenverband Bitkom herausgefunden, dass zehn Prozent der Deutschen schon einen Baum im Internet bestellt haben.

Weihnachtsbaum online kaufen: Anbieter im Überblick

Der Christbaum lässt sich in speziellen Online-Shops wie meinetanne.de bestellen. Auch große Online-Händler wie Amazon, Obi oder Hornbach haben die Tannen im Angebot. Sogar fertig geschmückte Bäume findest du online zum Kaufen. Wir geben dir einen kleinen, nicht abschließenden Überblick.

Meinetanne.de

Der Onlineversand meinetanne.de bietet Nordmanntannen und Blaufichten in drei verschiedenen Größen zwischen 1,30 Meter und 1,70 Meter an. Die Preise liegen zwischen 30 und 50 Euro. Hinzu kommen Versandkosten von moderaten 5,90 Euro. Deinen Baum kannst du dir zu einem Wunschtermin schicken lassen, geliefert wird per Paketdienst. Aufgrund der Lage musst du bis spätestens 18. Dezember bestellen.

Übrigens: Der größte Unterschied zwischen der Nordmanntanne und der Blauchfichte sind die weichen Nadeln der Nordmanntanne. Der Anbieter wirbt damit, dass die Bäume aus nachhaltigem Anbau stammen.

Kaisertanne.de

Wenn du einen deutlich günstigeren und kleineren Baum möchtest, wirst du bei kaisertanne.de fündig. Hier gibt es Bäume für das kleine Wohnzimmer ab 90 Zentimetern Höhe schon für 14,95 Euro. Auf Wunsch ist der Baum auch direkt mit Kugeln und einer Lichterkette geschmückt, was jedoch happige 20 Euro extra kostet. Wie man garantieren will, dass die Deko einwandfrei transportiert wird, lässt der Anbieter offen. Kaisertanne hat sich ganz auf die echte Nordmann-Tanne spezialisiert und bietet sie mit bis zu 2 Metern Größe an.

Der Versand kostet 9,95 Euro pro Baum und kommt per DPD – eigentlich. Den Momentan bekommt der Anbieter keine Versand-Kontingente mehr und nimmt nur dann neue Bestellungen an, wenn er die Lieferung garantieren kann.

Amazon.de

Natürlich findest du auch beim Online-Riesen Amazon deinen Weihnachtsbaum. Hier gibt es die Nordmanntanne ab 60 Zentimetern Höhe bis hin zu 1,90 Metern. Die Preise liegen zwischen 17,99 Euro und 39,99 Euro – inklusive Versand. Auch hier gibt es die Nordmanntanne – den Klassiker unter den Christbäumen. Aber auch Bäume mit Ballen sind zu finden.

Hellweg

Kommen wir zu den Baumärkten, die im realen Leben derzeit geschlossen sein müssen. Doch auch Baumärkte liefern inzwischen aus – und das auch bei Weihnachtsbäumen. Die Preise beginnen bei Hellweg bei 12,99 Euro für einen kleinen 90-Zentimeter-Baum in Silber-Qualität. Soll es der perfekte Baum sein, kostet dieser ab 24,99 Euro und ist mindestens 1,20 Meter groß. Der Versand dauert einige Tage, kann aber zum Wunschdatum erfolgen und kostet 14,95 Euro extra. Geliefert wird per Spedition. Einschränkungen scheint man nicht zu haben.

