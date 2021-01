Zunächst einmal muss man fairerweise sagen, dass Kombitarife keine Erfindung des Jahres 2020 sind. Schon länger bieten Telekom, Vodafone und Co. einen Rabatt, wenn du beides buchst. Dennoch sind die Tarife nun interessanter als zuvor. Denn: Die Telekom hat ihr Kombi-Produkt Magenta Eins radikal vereinfacht. Und – das ist der zweite Aspekt – im gleichen Zuge sind die Preise drastisch gefallen.

Um bei der Telekom zu bleiben: Bis zur Einführung von Magenta Eins Plus musstest du für eine Flatrate per VDSL und Handy weit über hundert Euro zahlen und warst zwei Jahre lang an die Telekom gebunden. Mit Magenta Eins Plus hat sich das geändert. Du zahlst 80 Euro im Monat und kannst so viel innerhalb Deutschlands telefonieren und surfen wie du willst. Egal ob per Handy oder per Festnetz. 100 Mbit/s sind möglich, reicht dir das nicht, bekommst du für 10 Euro mehr 250 Mbit/s.

Pluspunkt Telekom: Tarif aus einem Guss und kurze Laufzeit

Weitere Neuerung bei der Telekom: Die Mindestlaufzeit beträgt nur ein Monat. So mutig war Vodafone bei seinem neuen GigaKombi-Angebot nicht. Ohnehin ist die GigaKombi weiterhin ein Baukasten-Prinzip, wie man ihn seit Jahren kennt und nicht ein Tarif aus einem Guss. Die Laufzeit beträgt weiterhin zwei Jahre. Allerdings hat Vodafone den Bonus des Kombitarifes verbessert.

So bekommst du nicht nur 10 Euro Rabatt auf deinen Handytarif, sondern auch schon ab Red M eine mobile Datenflatrate. Sie ist – zumindest laut Datenblatt – schneller als die der Telekom und beim Kabelanschluss kannst du dir auch einen langsameren oder deutlich schnelleren Anschluss buchen.

Nicht vergessen sollte man den dritten im Bunde: O2. Die Münchner bietet ebenfalls Rabatte an, wenn du beides buchst. Kombinierst du Tarife, die dem Angebot von Telekom und Vodafone ähneln, so kannst du auch hier eine 100-Mbit/s-Flatrate für Festnetz und Handy buchen und kommst mit Kombi-Rabatt bei etwa 75 Euro monatlich raus. Für 5 Euro mehr entlässt O2 dich auch aus der zweijährigen Vertragsbindung.

Willst du dich für eines der Angebote entscheiden, mag nicht nur der Netzbetreiber ausschlaggebend sein, sondern auch die Möglichkeit, den Rest deiner Familie mit SIM-Karten zu versorgen. Bei O2 bekommst du eine Partnerkarte ab 5 Euro – allerdings nur mit 1 GB. Den unlimitierten Highspeed-Tarif bekommst du mit 50 Prozent Rabatt für etwa 25 Euro. Bei der Telekom kostet eine unlimitierte Zweitkarte 25 Euro monatlich und Vodafone verlangt 20 Euro, kappt aber bei 20 GB den Traffic. Alles in allem sind das aber faire Angebote – sofern dein Partner überhaupt so viel Datentraffic mobil benötigt.

Telekom, Vodafone & O2 im Vergleich

Vodafone GigaKombi Unlimited

Red M + Red Internet & Phone Cable 100 Magenta Eins Plus S o2 my Home L + Free Unlimited Max Monatliche Kosten 74,98 Euro 80 Euro 74,98 Euro Einmalkosten 69,99 Euro für den Kabel-Anschluss 70 Euro 109,98 Euro Mindestlaufzeit 24 Monate 1 Monat 24 Monate oder 1 Monat (+ 5 Euro monatlich) Mobiles Netz Vodafone

GSM/UMTS/LTE/5G

bis zu 500 Mbit/s Telekom

GSM/UMTS/LTE/5G

bis zu 100 Mbit/s O2

GSM/UMTS/LTE/5G

bis zu 300 Mbit/s Mobiles Datenvolumen Flatrate Flatrate Flatrate Mobile Telefonie Flatrate zu deutschen Handy- und Festnetzanschlüssen Roaming EU/EWR: 23 GB Datenvolumen

andere Länder gemäß Roaming-Preisliste EU/EWR gemäß EU-Roaming inklusive

Schweiz bis zu 1000 Minuten/SMS inklusive

zahlreiche weitere Länder 1 GB/Monat mit 256 kbit/s inklusive EU/EWR gemäß EU-Roaming inklusive



andere Länder gemäß Roaming-Preisliste Internet Kabel

Flatrate mit 100/10 Mbit/s VDSL

Flatrate mit 100/40 Mbit/s VDSL

Flatrate mit 100/40 Mbit/s Festnetz Flatrate ins Festnetz Flatrate ins Festnetz Flatrate ins Festnetz Variation Alternativ langsamerer oder schnellerer Festnetz-Anschluss zu abweichenden Preisen buchbar

Konkret: 250 Mbit/s: 79,98 Euro Magenta Eins Plus M mit 250 Mbit/s Downstream bei Handy und Festnetz für 90 Euro monatlich Alternativ langsamerer oder schnellerer Festnetz-Anschluss zu abweichenden Preisen buchbar

Konkret: 250 Mbit/s: 84,98 Euro Partner-SIM Red+ Allnet

20 Euro/Monat

Flatrate-Telefonie & 20 GB 25 Euro/Monat

Flatrate-Telefonie & 5 GB Daten

Daten-Flatrate für bis zu 4 Zusatz-SIM insgesamt möglich

Einmalkosten 40 Euro 4,99 Euro / Monat

Flatrate-Telefonie & 1 GB Daten

Einmalkosten 9,99 Euro

oder: 24,99 Euro für unlimited Flat Fernsehen per Kabel in den Nebenkosten inklusive oder zubuchbar derzeit nur als Magenta TV App zubuchbar o2 TV als App-Dienst zubuchbar hier buchen hier buchen hier buchen

Fazit: Welcher Anbieter hat den besten Kombitarif?

Zwar ist die Telekom mit 80 Euro für die 100-Mbit/s-Variante der teuerste Anbieter, ist dafür mit nur 1 Monat Laufzeit aber auch der flexibelste und dürfte unbestritten das beste Netz haben. O2 ist der Telekom zumindest preislich aber dicht auf den Fersen durch die Wahlfreiheit der Laufzeit. Lediglich die Einmalkosten sind deutlich höher als beim Wettbewerb.

Vodafone hat zusammen mit o2 in Sachen Monatspreise die Nase vorn, verliert aber in Sachen Laufzeit. Dafür ist Vodafone der einzige Anbieter, bei dem sich auch ein klassisches TV-Produkt schon heute ohne Probleme zubuchen lässt. Telekom arbeitet noch an der Magenta TV-Einbindung und verweist auf seine App-Variante, O2 hat lediglich eine App bzw. Streaming-Variante.

Letztlich bleibt es eine Einzelfall-Entscheidung, zu welchem Anbieter man geht, wenn man eine solche Doppelflatrate nutzen möchte. Sinnhaft erscheint es, bei dem Anbieter zu bleiben, bei dem man zumindest schon einen Anschluss hat. So lassen sich möglicherweise Anschlusskosten sparen.

Am einfachsten ist die Buchung des Kombitarifes bei der Telekom, da du dich hier nicht um die einzelnen Bausteine kümmern musst. Gleichzeitig bist du aber unflexibel in der gebuchten Festnetz-Datenrate. Warum 100 Mbit/s zahlen, wenn du nur 50 brauchst? Das können O2 und Vodafone besser.