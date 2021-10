Strom von Aldi kaufen: So teuer ist der Grünstrom wirklich

Der Fernseher braucht ihn, der Computer ebenso und jede Leuchte im Haus oder in deiner Wohnung ebenso – in zunehmendem Maße sogar das Auto. Die Rede ist von Strom, der als Energielieferant das Leben auf vielfältige Weise überhaupt erst lebenswert macht. Um Strom aus der Steckdose zu beziehen, kann man sich heutzutage zwischen vielen Anbietern entscheiden, die das gleichermaßen unsichtbare und unverzichtbare Gut nach Hause liefern. Nicht nur große Energieversorger wie E.On, EnBW, RWE oder Vattenfall liefern Strom, sondern auch zahlreiche örtliche Stadtwerke. Und immer häufiger springen auch namhafte Unternehmen auf dem Zug der Stromlieferanten auf. Jüngstes Beispiel ist der Automobilhersteller Tesla. Aber auch der Lebensmitteldiscounter Aldi bietet einen eigenen Stromtarif an. Wir haben uns angeschaut, ob sich der Aldi Grünstrom lohnt.

Aldi Grünstrom: Ein Angebot von 123energie

Die vielleicht wichtigste Botschaft vorab: Aldi tritt nicht selbst als Stromanbieter auf. Vielmehr ist der Lebensmitteleinzelhändler eine Art Zwischenhändler. Wer sich für den Aldi Grünstrom entscheidet, erhält seinen Strom am Ende von 123energie, einer Marke der bereits 1912 gegründeten Pfalzwerke AG aus Ludwigshafen am Rhein. Und weil sich Aldi die Klimaneutralität auf die Fahnen geschrieben hat, handelt es sich beim Aldi Grünstrom natürlich um Ökostrom, der zu 100 Prozent aus Wasserkraft in Deutschland, Österreich und der Schweiz gewonnen wird. Aber ist der Strom von Aldi überhaupt wirklich so günstig, wie man es sich von dem Discounter wünschen würde? Unsere Stichprobe soll genau darüber Aufschluss geben.

Grundsätzlich hast du bei Aldi Grünstrom die Wahl zwischen vier Wochen und zwölf Monaten Mindestvertragslaufzeit. In beiden Fällen profitierst du von zwölf Monaten Preisgarantie, die dich für ein Jahr vor Preissteigerungen auf dem Strommarkt schützt. Wer sich für das Angebot mit einem Jahr Vertragslaufzeit entscheidet, erhält zusätzlich noch einen Neukundenbonus, der den zu zahlenden Strompreis rein rechnerisch im ersten Vertragsjahr reduziert. Zu welchen Konditionen du Aldi Grünstrom in der Flex- und Bonus-Variante beziehen kannst, verrät dir die nachfolgende Tabelle (Stand: 19. Oktober 2021):

Verbrauch pro Jahr Grundgebühr für Aldi Grünstrom Flex pro Monat [im 1. Jahr]

(4 Wochen Laufzeit) Grundgebühr für Aldi Grünstrom Bonus pro Monat [im 1. Jahr]

(12 Monate Laufzeit) Berlin (14055) 1500 kWh

2500 kWh

3500 kWh

4500 kWh 57,42 Euro

90,19 Euro

122,96 Euro

155,72 Euro 43,93 Euro

73,00 Euro

102,44 Euro

136,20 Euro Hamburg (22085) 1500 kWh

2500 kWh

3500 kWh

4500 kWh 62,68 Euro

96,73 Euro

130,78 Euro

164,83 Euro 49,19 Euro

79,55 Euro

110,27 Euro

145,31 Euro Köln (50931) 1500 kWh

2500 kWh

3500 kWh

4500 kWh 61,18 Euro

91,60 Euro

122,03 Euro

152,45 Euro 47,68 Euro

74,42 Euro

101,51 Euro

132,92 Euro München (81539) 1500 kWh

2500 kWh

3500 kWh

4500 kWh 56,66 Euro

88,15 Euro

119,63 Euro

151,11 Euro 43,17 Euro

70,96 Euro

99,11 Euro

131,59 Euro Münster (48167) 1500 kWh

2500 kWh

3500 kWh

4500 kWh 54,54 Euro

88,04 Euro

118,54 Euro

149,04 Euro 44,04 Euro

70,85 Euro

98,02 Euro

129,51 Euro

Wie schlägt sich der Aldi Strom im Vergleich zum Wettbewerb?

Um die Tarife von Aldi Grünstrom preislich einordnen zu können, haben wir sie über den Strompreisrechner von Check24 mit anderen Anbietern verglichen. Zum einen listen wir in der nachfolgenden Tabelle den günstigsten Ökostrom-Vergleichstarif mit einem Monat Mindestvertragslaufzeit, zum anderen den günstigsten Ökostrom-Tarif mit einem Jahr Mindestvertragslaufzeit (und ggf. bereitgestellter Bonuszahlung). Außerdem zeigen wir auf, welcher Tarif, der nicht zu 100 Prozent aus Ökostrom besteht, am preiswertesten ist. (Stand: 19. Oktober 2021)

Verbrauch pro Jahr Grundgebühr günstigster Anbieter pro Monat [im 1. Jahr]

(4 Wochen Laufzeit) Grundgebühr günstigster Anbieter pro Monat [im 1. Jahr]

(12 Monate Laufzeit) Grundgebühr günstigster Anbieter ohne Ökostrom Berlin (14055) 1500 kWh

2500 kWh

3500 kWh

4500 kWh 45,37 Euro

69,81 Euro

98,33 Euro

124,43 Euro 45,42 Euro

69,87 Euro

94,28 Euro

118,70 Euro 44,46 Euro

70,07 Euro

95,68 Euro

121,30 Euro Hamburg (22085) 1500 kWh

2500 kWh

3500 kWh

4500 kWh 47,93 Euro

72,94 Euro

97,95 Euro

122,95 Euro 46,68 Euro

71,52 Euro

96,36 Euro

121,20 Euro 46,43 Euro

71,10 Euro

95,78 Euro

120,45 Euro Köln (50931) 1500 kWh

2500 kWh

3500 kWh

4500 kWh 48,29 Euro

69,21 Euro

90,14 Euro

111,70 Euro 49,17 Euro

71,28 Euro

93,36 Euro

115,43 Euro

46,45 Euro

67,71 Euro

88,64 Euro

110,20 Euro München (81539) 1500 kWh

2500 kWh

3500 kWh

4500 kWh 43,78 Euro

65,69 Euro

87,61 Euro

110,16 Euro 44,68 Euro

67,84 Euro

90,97 Euro

114,11 Euro

42,28 Euro

64,19 Euro

86,11 Euro

108,66 Euro Münster (48167) 1500 kWh

2500 kWh

3500 kWh

4500 kWh 45,44 Euro

66,46 Euro

87,49 Euro

108,51 Euro 45,54 Euro

69,74 Euro

92,98 Euro

117,42 Euro 43,94 Euro

64,96 Euro

85,99 Euro

107,01 Euro

Schon auf den ersten Blick zeigt sich: Der Aldi Grünstrom mag im Vergleich zu vielen Grundversorger-Tarifen günstiger sein. Er kann aber nicht mit den günstigsten Angeboten am Markt mithalten. Im Gegenteil: Im Vergleich mit den günstigsten Stromanbietern am Markt ist der Aldi Grünstrom in allen fünf von uns getesteten Städten teurer. Zum Teil sogar recht deutlich. Bevor du einen Aldi-Strom-Tarif abschließt, solltest du die aktuellen Konditionen also in jedem Fall vergleichen.

Konkrete Beispiele: Ein Pärchenhaushalt in Berlin mit 2.500 kWh Stromverbrauch im Jahr zahlt bei Aldi in der monatlich kündbaren Stromtarif-Variante rund 1.160 Euro. Beim günstigsten Wettbewerber, der ebenfalls einen Ökotarif mit nur einem Monat Laufzeit anbietet, sind es nur rund 838 Euro. Es winkt also eine Ersparnis von mehr als 320 Euro im Jahr. Ebenfalls knapp 300 Euro spart eine vierköpfige Familie in Hamburg mit einem Stromverbrauch von 4.500 kWh, die sich für einen Ökostromvertrag mit zwölf Monaten Mindestvertragslaufzeit entscheidet. Während bei Aldi aktuell rund 1.343 Euro zu zahlen sind, verlangt der günstigste Wettbewerber nur 1.445 Euro.

Fazit: Ein Strompreisvergleich lohnt sich – immer!

In fünf Städten haben wir den Strompreis von Aldi mit den Konditionen anderer Anbieter verglichen. In keiner Stadt war Aldi in Zusammenarbeit mit 123energie der günstigste Anbieter. Das zeigt: Es lohnt sich immer, die Preise der Stromanbieter zu vergleichen. Und zwar jedes Jahr. So kannst du immer aufs Neue bares Geld sparen. Wichtig dabei ist, dass du bestenfalls einen Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abschließt.

Und noch etwas solltest du immer in deinen Vergleich mit einfließen lassen: Einen Preisvergleich mit Stromtarifen, die nur eine Vertragslaufzeit von einem Monat haben. Denn oft sind diese Tarife, die dir viel Flexibilität erlauben, nicht viel teurer als die günstigsten Angebote mit mindestens einem Jahr Laufzeit. Teilweise ist der günstigste Ökostrom-Tarif mit nur einem Monat Mindestvertragslaufzeit sogar günstiger als ein vergleichbares Angebot mit einem Jahr Mindestlaufzeit.

Jetzt weiterlesen Stromanbieter kündigen Verträge: So verhältst du dich jetzt richtig