Spart Energie und Geld: Mit diesen 4 Gadgets bekommst du dein Zuhause smart & warm

Wir stellen dir vier Produkte vor, die in so gut wie jedem Zuhause hilfreich sind. Sie sorgen für mehr Komfort, können Energie und Geld sparen sowie beim smarten Heizen helfen. Bei Amazon kannst du aktuell bei allen Produkten 10 Prozent über einen anklickbaren Coupon sparen. Mit unserem exklusiven Rabattcode „AQARAINSIDI“ reduzierst du die Preise jeweils um weitere 5 Prozent. Wichtig: Für die Steuerung aller Gadgets ist ein Aqara Zigbee 3.0 Hub erforderlich. Dieser ist nicht dabei, aber separat erhältlich.

Smartes Heizkörperthermostat optimiert das Heizen im Herbst und Winter

Ein Klassiker unter den Smart-Home-Produkten ist die smarte Heizungssteuerung. Kein Wunder, sorgt sie nicht nur für mehr Komfort in den eigenen vier Wänden, sondern spart auch wertvolle Energie und somit Geld. Denn du heizt dein Zuhause nur, wenn es gerade notwendig ist und überschüssige Energie wird nicht mehr verschwendet.

Aqara bietet mit dem smarten Heizkörperthermostat E1 ein nützliches Gadget, mit dem du deine Heizkörper automatisch, mittels Zeitplänen oder sogar Sprachsteuerung regulierst. Auch einstellbare Routinen sind hier möglich. Praktisch: Das Thermostat lässt sich mit diversen Ökosystemen und Sprachassistenten verknüpfen. So steuerst du das Gadget wahlweise über die eigene Aqara Home App, aber auch via HomeKit, Alexa, Google oder IFTTT.

Aqara Smartes Heizkörperthermostat E1

Außerdem cool ist, dass es sich mit einem Tür- und Fenstersensor oder einem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor von Aqara verbinden lässt. Das ist etwa dann hilfreich, wenn die Heizung sich automatisch ausschalten soll, falls jemand das Fenster offen lässt. So schmeißt du die Heizkosten nicht mehr im wahrsten Wortsinne zum Fesnter raus.

Mit aktiviertem Coupon auf der Produktseite zusammen mit dem Code „AQARAINSIDI“ kostet ein smartes Heizkörperthermostat knapp 47 Euro.

Smarter Temperatursensor von Aqara als top Ergänzung

Wie der Name vermuten lässt, kümmert sich der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor von Aqara um die Überwachung deines Raumklimas. Es misst nicht nur Temperatur und Feuchtigkeit, sondern auch den Luftdruck im Raum.

Dieses Gadget lässt sich etwa in einer anderen Ecke des Raums platzieren – weiter weg von dem Heizkörperthermostat und füttert das Thermostat von dort mit genaueren Daten, als wenn es direkt in Heizkörper-Nähe angebracht wäre. Das sorgt für ausgewogeneres und bequemeres Heizverhalten.

Du kannst dir außerdem mithilfe des kleinen Moduls eine Warnung auf dein Handy schicken lassen, wenn ein bestimmter Schwellenwert überschritten wird. So kannst du etwa frühzeitig lüften, sobald die Luftfeuchtigkeit im Zimmer zu hoch ist und dadurch Schimmel vermeiden. Mit aktiviertem Coupon auf der Produktseite zusammen mit dem Code „AQARAINSIDI“ kostet der smarte Temperatur- und Feuchtigkeitssensor gut 16 Euro.

Smarte Steckdose macht jedes Gerät intelligent

Mit der smarten Steckdose von Aqara bist du deutlich flexibler. Hiermit kannst du Lampen, Lautsprecher oder etwa mobile Heizgeräte smart machen, die es vorher nicht waren – zumindest weitestgehend. Sie wird in die Steckdose gesteckt und das Kabel des jeweiligen Geräts steckst du wiederum hier ein. Dadurch lassen sich per App Zeitpläne oder Timer erstellen, mit dessen Hilfe sich die angeschlossenen Geräte zu bestimmten Zeiten ein- und ausschalten. Aber eine angeschlossene Stehlampe, Kaffeemaschine oder sonstige Geräte kannst du auch per App oder Sprachbefehl bequem von der Couch aus steuern.

In Kombination mit einem Temperatur- sowie Fenster/Tür-Sensor können Heizlüfter und Co. ebenfalls automatisch ein- und ausgeschaltet werden. Mit aktiviertem Coupon auf der Produktseite zusammen mit dem Code „AQARAINSIDE“ kostet die smarte Steckdose rund 25 Euro.

Die smarte Steckdose von Aqara macht jedes Gerät intelligent

Vor kurzem hat Aqara außerdem das Dual-Relaismodul T2 neu vorgestellt. Dieses lässt sich direkt in den Stromkreislauf deines Zuhauses integrieren, wodurch unzählige Möglichkeiten entstehen. Hiermit lässt sich etwa ein nicht intelligenter Heizkessel nachrüsten und automatisieren. So wird der Kessel etwa abgeschaltet, wenn alle Heizkörperthermostate heruntergedreht sind. Und er wird automatisch wieder eingeschaltet, wenn die Temperatur im Raum unter einen bestimmten Schwellenwert fällt und die Heizung wieder benötigt wird. Selbst die älteste Heizung kannst du so smarter und energieeffizienter machen.

Schalter, elektrische Vorhänge oder Rollos, Garagentore und vieles mehr kannst du damit ebenfalls smart machen. Zusätzlich hilfreich: Das Modul misst den Stromverbrauch, damit du stets den Überblick behältst. Mit aktiviertem Coupon auf der Produktseite in Kombination mit dem Code „AQARAINSIDI“ kostet ein Relais knapp 30 Euro.