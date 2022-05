Schallplattenspieler mit Bluetooth: Musikstreaming direkt vom Vinyl

Schallplattenspieler mit Bluetooth ermöglichen Musikstreaming direkt vom Vinyl. Bist du im Besitz einer Plattensammlung, die du seit Längerem nicht angerührt hast oder suchst nach einem neuen Plattenspieler, könnten sie für dich eine geeignete Lösung darstellen.

Die Wahl des richtigen Plattenspielers – Bedienungsformen und Antriebsarten

Bevor du dich für ein konkretes Modell entscheidest, solltest du dir überlegen, wie dein zukünftiger Plattenspieler bedient werden soll. Zur Auswahl stehen hierbei manuelle, vollautomatische und halb-automatische Plattenspieler. Vollautomatische Plattenspieler eignen sich hauptsächlich für Anfänger besonders, da sie per Knopfdruck eigenständig den Tonarm auf die Platte legen. Dazu erkennen sie das Ende einer Schallplatte und bringen den Tonarm selbstständig in die Ausgangsposition zurück. Halb-automatische Schallplattenspieler hingegen stoppen den Drehteller zwar eigenhändig, werden jedoch von Hand gestartet.

Am schwierigsten zu handhaben sind manuelle Plattenspieler. Hier bedient der Anwender den Tonarm von Hand, was bei ungeschickten Bewegungen zum Zerkratzen von Platten führen kann. Zudem erkennt das Gerät das Ende einer Platte nicht, sodass die Nadel in einer Endlosrille weiter über die Schallplatte laufen kann. Das strapaziert das Vinyl, wenn man die Nadel zu lange über die Platte wandern lässt. Manuelle Plattenspieler eignen sich daher nicht für Neulinge.

Neben der Bedienungsform hast du die Wahl zwischen Plattenspieler mit Direktantrieb und Plattenspielern mit Riemenantrieb. Beim Direktantrieb bewegt der Motor den Plattenteller selbst, während beim Riemenantrieb der Motor einen Riemen antreibt, der den Teller bewegt. Der Riemenantrieb soll für ein besseres Klangerlebnis bei den Modellen sorgen, kann jedoch schneller verschleißen.

Schallplattenspieler mit Bluetooth-Unterstützung

Schallplattenspieler mit Bluetooth-Unterstützung können die Musik vom Vinyl direkt zu einem Bluetooth-fähigen Gerät streamen. Das kann etwa eine Bluetooth-fähige Soundbar oder ein tragbarer Lautsprecher sein. Der große Vorteil ist, dass sie sich bequemer mit modernen Geräten verbinden lassen und man durch die kabellose Übertragungsform nicht darauf achten muss, wo der Kabel lang führt. Einige der Bluetooth-fähigen Geräte kommen zudem inklusive eines USB-Anschlusses daher, der zur Digitalisierung von Schallplatten am PC genutzt werden kann.

Eine Kurzübersicht unserer vorgestellten Schallplattenspieler mit Bluetooth:

Sonara Platinum

Für diesen Bluetooth-fähigen Schallplattenspieler musst du rund 600 Euro investieren. Dafür bietet das Modell mit Riemenantrieb einen großen Funktionsumfang. So verfügt der Plattenspieler neben einer Bluetooth-Unterstützung über einen USB-Anschluss zur Digitalisierung deiner Schallplatten sowie einen Line-Ausgang und einen Phono-Ausgang. Im Line-Ausgang des Geräts ist ein eigener Vorverstärker verbaut, sodass es leichter ist, das Gerät auch an moderne Anlagen anzuschließen. Er verfügt zudem über eine Ripping-Funktion. Im Test der Stiftung Warentest 10/2021 schnitt das Modell zudem als der beste Bluetooth-fähige Plattenspieler ab.

Sonoro Platinum

Eikosch VS-1723DE – Schallplattenspieler mit Bluetooth im Retro-Look

Legst du nicht nur Wert auf Bluetooth und Klangqualität, sondern auch auf das Design deines Plattenspielers, kannst du dieses Modell für knapp 250 Euro kaufen. Der Plattenspieler verfügt über einen Lautsprecher im Retro-Design mit allerlei fein ausgearbeiteten Details. Da das Gerät dennoch nicht auf moderne Funktionen wie Bluetooth verzichtet und sich über eine Fernbedienung leicht steuern lässt, ist es auch für weniger erfahrene Anwender eine Alternative.

Eikosch VS-17223DE

Teac TN-180BT-A3/CH – Bluetooth-Plattenspieler für Schellackplatten

Diesen Schallplattenspieler mit Bluetooth kannst du für unter 200 Euro erwerben. Das Modell kann insgesamt drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen für den Plattenteller annehmen, zu denen 33, 45, sowie 78 Umdrehungen pro Minute zählen. Dadurch kann dieser Bluetooth-fähige Schallplattenspieler auch Schellackplatten, die 78 Umdrehungen pro Minute benötigen, streamen. Bei dem Modell handelt es sich um einen halb-automatischen Plattenspieler mit Riemenantrieb, bei dem der Tonarm selbstständig in die Ausgangsposition zurückfährt.

Teac TN-180BT-A3CH

Lenco LBT-188

Dank eines Preises von unter 200 Euro verfügt dieser manuelle Plattenspieler mit Riemenantrieb über ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben seiner Bluetooth-Unterstützung bietet er eine Vinyl-zu-MP3-Funktion, mit der sich Schallplatten digitalisieren lassen. Der Drehteller kann auf Wunsch in zwei Geschwindigkeitsstufen eingestellt werden. Der zusätzliche Deckel sorgt dafür, dass während des Nichtgebrauches kein unerwünschter Schmutz auf den Plattenteller gelangt. Dank der manuellen Bedienung eignet er sich jedoch nicht für Schallplattenneulinge.

Lenco LBT-188

DIGITNOW! Plattenspieler

Dieser Schallplattenspieler mit Bluetooth kann für knapp 150 Euro gekauft werden. Neben der Unterstützung für die drahtlose Übertragung bietet er eingebaute Stereo-Lautsprecher, sodass er ohne zusätzliche Anlage benutzt werden kann. Auch er verfügt über eine Vinyl-zu-MP3-Funktion, mit der du deine Plattensammlung unkompliziert digitalisieren kannst. Sein Drehteller kann auf zwei Geschwindigkeiten eingestellt werden. Dank zusätzlichem Deckel kann der Plattenspieler vor unerwünschten Verschmutzungen im Ruhezustand bewahrt werden.

DIGITNOW! AT3600L

Sony PS-LX310BT – Vollautomatischer Plattenspieler mit Bluetooth für Neulinge

Diesen Bluetooth-Plattenspieler kannst du für unter 300 Euro erwerben. Da es sich um einen vollautomatischen Plattenspieler handelt, eignet er sich besonders für Neulinge. Neben seiner Bluetooth-Unterstützung wartet er mit einem integrierten Vorverstärker in seinem Line-Ausgang sowie einem Phono-Ausgang auf. Es ist somit auch einfacher, das Modell mit neueren Anlagen zu verbinden, wenn man bei der Musik nicht auf Bluetooth-Streaming zurückgreifen möchte.

Sony PS-LX310BT