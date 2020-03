Samsung hat sich für das Jahr 2020 neu aufgestellt – und das mit gleich drei neuen Modellen. Das Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra decken dabei jeden Geschmack ab. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in der Größe, in Teilen aber auch in der Akku- und Kamera-Ausstattung.

Die Flaggschiffe sind ab sofort auf dem Markt verfügbar. Preislich umfasst die neue S-Reihe eine Kostenspanne von 899 bis 1.549 Euro. Wenn du dir das Galaxy S20, S20+ oder S20 Ultra aber jetzt schon günstiger sichern willst, gibt es Mittel und Wege, das zu tun.

Galaxy-S20-Reihe direkt bei Samsung kaufen

Ungeduldige konnten wie in jedem Jahr die Vorbestell-Aktion bei Samsung wahrnehmen und somit seit Februar die Galaxy-Smartphones vorbestellen. Fortan sind sie allerdings für jeden Interessenten auch ohne Warterei im Online-Shop von Samsung verfügbar.

Über das Trade-In-Programm gibt Samsung dir außerdem die Chance, dein altes Handy gegen eines der neuen Galaxy-S20-Modelle einzutauschen. Inbegriffen sind ausgewählte Hersteller, wie unter anderem Huawei und Nokia. Je nach Gerät kannst du so bis zu 500 Euro beim Kauf des neuen Flaggschiffes sparen. Der Wert wird direkt im Warenkorb abgezogen.

Übrigens: Hast du ein Galaxy S20, S20+ oder S20 Ultra vorbestellt, kannst du die kabellosen In-Ear-Kopfhörer Galaxy Buds+ kostenlos erhalten. Diese haben einen Gegenwert von 169 Euro. Dafür musst du dich nach deiner Galaxy-Vorbestellung bis zum 14. April bei Samsung beziehungsweise der Samsung-Members-App registrieren.

Das Galaxy S20 und S20+ stehen in den Farben Grau, Hellblau und Hellrosa zur Verfügung. Das Galaxy S20 Ultra gibt es in den Tönen Grau und Schwarz. Die Preise für die neuen Galaxy-S20-Smartphones staffeln sich wie folgt:

Modell Speichermodell (RAM und interner Speicher) Preis (UVP) und Farben Samsung Galaxy S20 8 GB + 128 GB 899 Euro

Grau, Hellblau, Hellrosa Samsung Galaxy S20 5G 8 GB + 128 GB 999 Euro

Grau, Hellblau, Hellrosa Samsung Galaxy S20+ 8 GB + 128 GB 999 Euro

Grau, Hellblau, Hellrosa Samsung Galaxy S20+ 5G 8 GB + 128 GB 1.099 Euro

Grau, Hellblau, Hellrosa Samsung Galaxy S20+ 5G 12 GB + 512 GB 1.249 Euro

Schwarz Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 12 GB + 128 GB 1.349 Euro

Grau und Schwarz Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 16 GB + 512 GB 1.549 Euro

Grau und Schwarz

Samsung Galaxy S20 ohne Vertrag kaufen

Alternativ kannst du das Galaxy S20, S20+ oder Galaxy S20 Ultra auch bei anderen Händlern kaufen. Ganz vorn mit dabei sind beispielsweise Media Markt, Saturn oder auch Amazon. Die Smartphones werden ab sofort ausgeliefert:

Samsung Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra bei Media Markt

Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra bei Saturn

Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra bei Amazon

Auch hier gilt: Wer eines der Modelle vorab gekauft hat und sich bis zum 14. April über die Samsung-Members-App registriert, erhält die Kopfhörer Galaxy Buds+ gratis obendrauf.

Galaxy-S20-Reihe im Preisverfall

Ja, die brandneuen Flaggschiffe von Samsung sind ganz frisch auf dem Markt. Doch eines lässt sich mit Gewissheit sagen: Der Preisverfall wird kommen. Wenn du dich derzeit noch nicht entscheiden kannst, ob du eines der Modelle kaufen möchtest, lohnt es sich zu warten.

Das Preisvergleichsportal guenstiger.de hat einen möglichen Preissturz aller Galaxy-S20-Smartphones analysiert und prophezeit, dass das Galaxy S20 nach etwa sechs Monaten schon zu einem deutlich günstigeren Preis zu ergattern ist.

Galaxy S20 mit Vertrag: Diese Angebote gibt es

In Anbetracht der hoch angesetzten Preise für das Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra schont es den Geldbeutel, wenn du eines der Samsung-Flaggschiffe mit einem Vertrag ergatterst.

Angebote der Deutschen Telekom, Vodafone und O2

Die Deutsche Telekom und Vodafone bieten Samsungs neueste Rennpferde in Kombination mit verschiedenen Verträgen an. Bei der Telekom stehen die Magenta-Tarife samt Oberklasse-Smartphone zur Auswahl, egal ob MagentaMobil S oder MagentaMobil XL. Je nach Tarifwahl und Modell variieren auch die Einmalzahlungen der Galaxy-S20-Smartphones.

Bei Vodafone fallen die Smartphone-Zuzahlungen teils ein wenig günstiger aus. Das Galaxy S20 bekommst du schon ab 1 Euro dazu – abhängig davon, wie hoch die Grundgebühr des jeweiligen Tarifs ist. Vodafone stellt das Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra in Kombination mit den Optionen Red S, Red M und Red L bereit.

Ein fast identisches Angebot findest du bei O2. Der zu Telefónica gehörende Mobilfunkanbieter bietet alle drei Galaxy-S20-Geräte mit O2-Free-Unlimited-Tarifen an. Das LTE-Datenvolumen ist somit unbegrenzt, die Surf-Geschwindigkeit variiert je nach Tarifoption.

Sparhandy-Deals mit Samsung-Flaggschiffen

Sparhandy hat für jedes Gerät einen passenden Deal zusammengeschnürt. So gibt es das Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra in Kombination mit einem O2-LTE-Tarif. Die Details zu den Tarifen findest du in der nachfolgenden Tabelle.

Modell Tarif Datenvolumen Einmalzahlung Grundgebühr Samsung Galaxy S20 O2 Free L Boost 120 GB LTE 49 Euro 49,99 Euro Samsung Galaxy S20+ O2 Free L Boost 120 GB LTE 49 Euro 54,99 Euro Samsung Galaxy S20 Ultra O2 Free Unlimited 120 GB LTE 149 Euro 69,99 Euro

Galaxy S20 bei Drillisch: Angebote bei 1&1 und Yourfone

Auch Drillisch lässt sich nicht lumpen und bietet die neuen südkoreanischen Topmodelle über verschiedene Wege an.

Yourfone bietet im Vergleich zu anderen Händlern einen echten Pluspunkt: Wenn du über Yourfone einen der angebotenen LTE-Tarife samt Galaxy-S20-Smarthone buchst, fällt die Einmalzahlung für alle Modelle weg. So kostet das die Tarif-Option mit dem Galaxy S20, 10 GB LTE und einer Allnet-Flat 51,99 Euro im Monat. Das Galaxy S20+ gibt es für die gleichen Tarif-Konditionen für nur wenige Euro mehr, genau 54,99 Euro monatlich. Für das Premiumgerät Galaxy S20 Ultra verlangt Yourfone rund 70 Euro Grundgebühr im gleichen LTE-Tarif. Übrigens: Die Preise basieren auf einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten.

Gleiches Spiel gilt bei 1&1: Auch hier werden die Galaxy-S20-Smartphones teils ohne Zuzahlung feil geboten. Die Tarifoptionen enthalten allesamt eine Allnet-Flat in alle deutschen Mobilfunk- und Festnetze sowie eine SMS-Flat. Der hauseigene Austausch-Service von 1&1, den man als Alternative zu herkömmlichen Handy-Versicherungen bewirbt, ist ebenfalls in allen Fällen inklusive.

Samsungs neue Vorzeige-Smartphones gibt es unter anderem zu diesen Konditionen bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten:

Samsung Galaxy S20 : All-Net-Flat L, 15 GB Highspeed-Datenvolumen, 37,99 Euro mtl.

: All-Net-Flat L, 15 GB Highspeed-Datenvolumen, 37,99 Euro mtl. Galaxy S20+ : All-Net-Flat XL, 20 GB Highspeed-Datenvolumen, 62,99 Euro mtl.

: All-Net-Flat XL, 20 GB Highspeed-Datenvolumen, 62,99 Euro mtl. Galaxy S20 Ultra: All-Net-Flat L, 15 GB Highspeed-Datenvolumen, 57,99 Euro mtl.

Galaxy-S20-Deals bei DeinHandy

Zur Präsentation der neuen Galaxy-S20-Familie hat der Berliner Mobilfunk-Händler DeinHandy ebenfalls passende Deals parat. Für jedes Modell hat DeinHandy ein Bundle mit einem O2-Free-Tarif geschnürt. Das Angebot sieht wie folgt aus:

Modell Tarif Einmalzahlung Grundgebühr Samsung Galaxy S20 O2 Free L (2020) Boost mit 120 GB LTE 49 Euro 49,99 Euro Jetzt buchen Samsung Galaxy S20+ O2 Free L (2018) Boost + 10 mit 120 GB LTE 49 Euro 54,99 Euro Jetzt buchen Samsung Galaxy S20 Ultra 5G O2 Free Unlimited 299 Euro 59,99 Euro Jetzt buchen

