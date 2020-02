Das Samsung Galaxy S20 ist in drei Versionen erschienen: Das S20, das S20+ und das S20 Ultra. Eine e-Version scheint erst einmal nicht geplant. Die Preise haben sich einmal mehr gewaschen. Unser Preisvergleichsparter guenstiger.de hat mit den Parallelen der drei Samsung-Handys Analysen betrieben, den Preisverfall der Vorgänger-Modelle eingeschlossen und auf dieser Basis eine Prognose für die S20-Serie angestellt.

Galaxy S20 – so schnell wird der Preis fallen

Nur rund drei Monate nach der Veröffentlichung beziehungsweise dem Marktstart der Galaxy-S20-Serie sind bereits rund 30 Prozent des Ursprungspreises weg. Der erwartete Zeitverlauf zeigt, dass sich ab diesem Bereich – also im Juni oder Juli – der Preisverfall etwas schwächt, dann also ein verhältnismäßig guter Zeitpunkt sein kann, sich ein neues Galaxy-S20-Modell zu kaufen.

Die steilste und langanhaltendste Preisverfall-Kurve – zumindest bis zu ersten Abschwächung des Preisfalls – legt das Basis-Modell, das S20, hin. Erst nach vier bis fünf Monaten sind S20 Plus und S20 Ultra auf demselben relativen Preisniveau angekommen. Im Fokus wird aber nach wie vor das Basis-Modell stehen. Da es sich abzeichnet, dass erst einmal kein S20e – also eine günstigere Flaggschiff-Alternative – erscheint, rückt das normale S20 zwangsläufig über den günstigsten Preis in den Vordergrund.

Umdenken bei der Preispolitik von Samsung? Preisverlauf von Galaxy S10, S9, S8 und S7

Datengrundlage für die Analyse sind die Preisverfalls-Daten der Vorgänger-Modelle bis zum S7 und S7 Edge von Samsung in den jeweils ersten 10 Monaten. Von allen genannten Modellen und deren Modellbrüdern hatte bislang das Galaxy S10+ den höchsten Preisverfall schon nach sieben Monaten mit 47 Prozent vom Ursprungspreis. Der Trend zeigt, dass der Preisverfall mit neueren Modellen immer drastischer ausfiel. Das ist wohl auch auf die stets steigenden Anfangspreise zurückzuführen. Ob dies für ein Umdenken bei der Preispolitik sorgt?

Die Statistik zeigt jedenfalls, dass das Galaxy S7 nach eben jenen 10 Monaten „nur“ um 30 Prozent günstiger geworden ist – sowohl beim S7 als auch beim S7 Edge. Beim S8 waren es bereits 36 Prozent (31 Prozent beim S8+). Das Galaxy S9 erreichte den Preistiefpunkt auch schon im 7. Monat nach Erscheinen mit mehr als 40 Prozent Preisverfall, danach ging es mit dem Preisniveau wieder sanft nach oben.

Und nun das angesprochene S10: Hier sticht das S10+ hervor, das nach 10 Monaten nun um 43 Prozent günstiger als noch beim Marktstart war. Nicht ganz so drastisch traf es das normale S10 und das S10e (34 und 35 Prozent). Aber: Der Preistiefpunkt kommt immer früher. Bei den 2019er-Modellen gab es zudem nochmal einen heftigen Rutsch im 9. Monat – betreffend insbesondere die Angebots-Aktionen im Weihnachtsgeschäft rund um den Black Friday.

Jetzt weiterlesen Design-Überraschung: So sehen Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra aus

Wann soll ich mir das Galaxy S20 kaufen?

Der erwartete Preisverfall des Samsung Galaxy S20 der ersten 10 Monate wird laut guenstiger.de im 9. Monat nach Erscheinen – also zum Weihnachtsgeschäft – am meisten ausgeprägt sein. Willst du nicht ganz so lange Warten: Der höchste Preissprung von Monat zu Monat wird bei allen drei S20-Modellen bereits vom ersten auf den zweiten Monat erwartet. Ein weiterer Sprung ist zwischen dem 3. Und 4. Monat gesetzt, wonach sich der Preis weitgehend wieder stabilisiert.

1. Monat 2. Monat 3. Monat 4. Monat 5. Monat 6. Monat 7. Monat 8. Monat 9. Monat 10. Monat S20-Vorgänger 6% 21% 31% 32% 32% 29% 30% 29% 35% 32% S20 Ultra-Vorgänger 13% 23% 28% 32% 33% 34% 35% 36% 39% 35% S20 Plus-Vorgänger 17% 24% 26% 29% 32% 30% 33% 34% 36% 34%

Bei der darstellenden Tabelle und bei der oben gezeigten Grafik sind zusammengefasste Durchschnittswerte der legitimen Vorgänger berücksichtigt worden.

Angebote im Blick behalten

In den genannten Zeiträumen lohnt sich also ein Blick auf den Preisvergleich. Gute Angebote zum Galaxy S20 findest du außerdem stets bei uns im Deal-Bereich. Hier haben wir die Fühler nach guten Angeboten stets ausgestreckt und zeigen, was zum jeweiligen Zeitpunkt für und gegen einen Kauf spricht.

Jetzt weiterlesen Deine Technik. Deine Deals. - Angebote aus der digitalen Welt

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.