PlayStation 5 kaufen: Hier ist die Konsole jetzt wieder lieferbar [ausverkauft]

Wie zu erwarten war, hat das Angebot an verfügbaren PS5-Konsolen leider nicht sonderlich lange gehalten. Inzwischen ist die Konsole bei Amazon wieder ausverkauft. Wir informieren an dieser Stelle, sobald die PlayStation 5 wieder verfügbar ist.

Große Nachrichten werfen ihre Schatten voraus. Und sie werden vor allem Gaming-Freunde brennend interessieren. Denn die PlayStation 5 (PS5) ist wieder lieferbar. Und zwar bei Amazon mit Lieferung durch Amazon. Wie lange? Das weiß vermutlich nur Amazon. Schnell zu sein, dürfte sich in jedem Fall lohnen.

PlayStation 5: Bei Amazon wieder lieferbar

Angeboten wird die Sony-Konsole aktuell in zwei Versionen. Die günstigere Version, die Digital Edition, ist zu einem Preis von 399,99 Euro erhältlich. Die normale Ausführung kostet 499,99 Euro. Aber wo liegt der Unterschied? Die Antwort auf diese Frage ist recht simpel: Die Digital-Ausführung ist ohne optisches Laufwerk ausgestattet, fokussiert sich also komplett auf das Gaming nach einem Download von Spielen. Du kannst über die Digital Edition also auch keine Blu-rays abspielen. Das solltest du vor einem Kauf der Konsole auf jeden Fall beachten.

Bitte beachte, dass das Interesse an der PlayStation 5 aktuell extrem groß ist. Die Nachfrage übersteigt das Interesse deutlich und deswegen bietet Amazon die PS5 aktuell auch nur Prime-Kunden zum Kauf an. Die Digital Edition kann hingegen jeder – also auch ohne Prime-Abo – kaufen. Du solltest dich dennoch nicht wundern, wenn die PS5 bei Amazon ziemlich schnell wieder ausverkauft ist. Es ist alles andere als unwahrscheinlich, dass der verfügbare Bestand an Konsolen binnen kürzester Zeit schon wieder vergriffen ist.

Das ist für alle Interessenten extrem ärgerlich, aber nicht zu vermeiden. Mit etwas Glück kannst du die Konsole aber auch an anderer Stelle kaufen. Zum Beispiel bei MediaMarkt (PS5 bei MediaMarkt / PS5 Digital bei Media Markt) oder bei Saturn (PS5 bei Saturn / PS5 Digital bei Saturn). Oder du sicherst sie dir über das exklusive inside digital Gewinnspiel bei Instagram. Teilnahmeschluss ist hier der 20. Juli 2021.

Lass dich nicht abzocken!

Aufpassen solltest du bei kleineren Online-Shops. Die wollen zurzeit nämlich ein Geschäft mit der starken Nachfrage machen und bieten die PS5 und die passende Digital Edition zu sündhaft teuren Preisen an. Wenn dir die Disc Edition der PS5 aktuell also zu Preisen ab knapp 800 Euro und die Digital Edition der Konsole für knapp 700 Euro angeboten wird, solltest du um derlei Angebote besser einen großen Bogen machen. Abzocke-Alarm!

Dich interessieren weitere Einzelheiten zur PlayStation 5? Alle weiteren Details zur neuen Sony-Konsole haben wir für dich in einem umfangreichen PS5-Ratgeber zusammengetragen.

