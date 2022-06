Lego Technic 2022 im Überblick: Diese Sets gibt es schon mit Rabatt

Jedes Jahr im Dezember stellt Lego seine ersten neuen Technic-Sets für das kommende Jahr vor. So war es auch 2021. Sind die ersten Modelle oft die eher günstigen Spielsets, gibt es 2021 jedoch schon die ersten Flaggschiffe für Erwachsene für das Lego-Technic-Jahr 2022 zu sehen. Wir zeigen dir alle Lego Technic Sets des Jahres 2022 und wo du sie als Erstes mit Rabatten bekommen kannst.

Lego Technic BMW M 1000 RR – Das erste Flaggschiff-Set 2022

1.920 Teile, eine Lizenz und ein Preisschild von knapp 200 Euro: Das erste Erwachsenen-Set der Lego Technik Reihe für das Jahr 2022 ist die BMW M 1000 RR mit der Setnummer 42130. Mit der Altersempfehlung „ab 18“ zeigt Lego schon, wohin die Reise bei diesem Set geht: Es ist eher für die Vitrine als zum Bespielen gedacht. Dabei bietet es neben einem schaltbaren Dreiganggetriebe und einer Federung nicht nur optische Reize. Zu nennen ist hier noch, dass das Modell entweder auf einen Sockel gestellt werden kann und damit zum echten Ausstellungsstück wird oder mittels Montageheber einen etwas sportiveren Look bekommt.

Nach dem Marktstart am 1. Januar 2022 war es vorerst exklusiv in den Lego-Stores und im Online-Shop des Herstellers zu haben. Ab dem 1. März kam es dann auch zu weiteren Einzelhändlern. Seither fällt auch der happige Preis und die ersten Schnäppchen sind möglich. Wie beim Preisvergleich von Idealo zu sehen ist, gibt es das Set schon mit satten Rabatten.

Lego Technic 2022: BMW M 1000 RR

Lego Ferrari Daytona SP3 – Ultimate Car Concept 42143

Das im Jahr 2022 bisher teuerste Set kommt aus der Supercar-Serie in der auch der Lamborghini Sián aus dem Jahr 2021 beheimatet ist. Der Ferrari bietet vor allem viele Teile: 3.778 einzelne „Bausteine“ sind es beim neuen Ferrari. Dazu bietet der Daytona SP3 eine Federung, einen mitlaufenden V12-Kolbenmotor und ein 8-Gang-Getriebe, das über Schaltwippen gesteuert werden kann.

Soweit sind diese Funktionen zumindest grundlegend aus den drei bisherigen Supersportwagen bekannt. Scherentüren und eine Lenkung runden das Angebot ab. Positiv ist vor allem anzumerken, dass Lego hier auf Prints setzt und die Felgen sehr schick sind. Klar ist aber auch: Wer ein Spielset oder viele Funktionen sucht, sollte sich die 400 Euro sparen.

McLaren Formel 1 Rennwagen

Wie das große BMW-Motorrad will auch der McLaren Formel 1 Rennwagen ein Set für Erwachsene sein. Lego empfiehlt es Baumeistern ab 18 Jahren. Das F1-Modell ist 13 cm hoch, 65 cm lang und 27 cm breit. Es bietet darüber hinaus einen mitlaufenden V6, Einzelradaufhängung und eine Lenkung. Ein Differenzial erleichtert die Kurvenfahrten. Die 1.432 Teile lässt sich Lego fürstlich bezahlen. Auch ohne Motorisierung kostete das Set zum Start am 1. März 2022 satte 180 Euro.

Lego McLaren Formel 1 Rennwagen

Dass dieser Preis nicht lange Bestand hat, zeigt ein Blick auf Idealo. Dort zeigten sich die ersten Rabatte schon vor dem Marktstart.

Transformationsfahrzeug – Set 42140 mit zwei Gesichtern und App-Steuerung

Auch 2022 gibt es wieder ein App-gesteuertes Fahrzeug in der 100-Euro-Klasse. Wie schon der Buggy im Jahr 2021 setzt Lego hier auf Offroad-Einsätze. Doch diesmal gibt es keine tollen Gummireifen, sondern einen Kettenantrieb. Der hat den Vorteil, dass man eine Lenkung über die beiden Antriebsmotoren realisieren kann.

Das Besondere an dem Set ist jedoch, dass es gegen eine Wand gefahren, mit Absicht umkippt und dann ein anderes Chassis zum Vorschein kommt. Dahinter steckt ein Kippmechanismus, der immer das obenliegende Chassis anhebt. Das mit 772 Teilen recht kleine Set kostet satte 130 Euro und ist schon mit fast 30 Prozent Rabatt am Markt vertreten.

Batmans Batmobil – 42127

Das Highlight am neuen Batmobil ist zweifellos, dass das Set mit Light-Bricks ausgestattet ist. Es gibt also leuchtende Steine, die den Motorraum erhellen. Sie werden von 1.360 Teilen umbaut. Zu den Funktionen lässt Lego wissen, dass es eine Lenkung mit Hand-of-God-Steuerung und eine rotierende Flamme am Heck geben wird. Dazu sind die Türen und die Motorabdeckung aufklappbar. Ein Differenzial an der Hinterachse erleichtert das Lenken.

Batmans Batmobil trägt die Set-Nummer 42127 und wird seit dem 1. Januar 2022 offiziell verkauft. Mittlerweile kannst du es dir beispielsweise bei Amazon schon mit gut 20 Prozent Rabatt sichern.

Batmans Batmobil Lego Technic 2022

Lego Technic 42139 Geländefahrzeug – Empfehlung für 2022

Sechs Federn, ein mitlaufender Zweizylinder-Motor, ein schaltbares Zweiganggetriebe, eine Kippfunktion und gleich zwei Differenziale. Die Liste der Technik-Funktionen ist beim eher unscheinbaren Geländefahrzeug erstaunlich lang. Das 80-Euro-Set, das es oft schon für 50 Euro gibt, bietet dazu eine Seilwinde, ein paar Holzstämme und eine kleine Kettensäge als Zubehör. Damit ist es das Technic-Set mit dem größten Spielspaß im Jahr 2022.

Ford Mustang Shelby GT500 – 42138 mit AR-Funktion

Mit dem Lego Technic Ford Mustang Shelby GT500 gibt es ein weiteres Lizenzmodell schon zum Start des Jahres 2022. Dabei kommen laut Lego 544 Bausteine zum Einsatz und es gibt eine AR-Funktion. Damit kannst du eine virtuelle Rennstrecke erzeugen und per Handy darauf herumfahren.

Ford Mustang Lego Technic 2022

Der Dragracer besitzt dabei zwei Rückziehmotoren, die mit einer Mechanik ausgelöst werden, nachdem du sie aufgezogen hast. Die Mechanik verschwindet für die Vitrine unter einer Heckabdeckung. Das Ganze kostet knapp 50 Euro UVP. Auch hier gibt es mittlerweile locker 20 Prozent Rabatt unter anderem bei Amazon.

Formula E Porsche 99X Electric – 42137: Pull Back Nummer 2

Bei der Bespielbarkeit schlägt der Elektrorenner Formula E Porsche 99X Electric mit der Nummer 42137 in die gleiche Kerbe wie der Mustang Shelby GT 500. Eine AR-Funktion und die Rückziehmotoren, ebenfalls mit mechanischer Auslösung, sollen zu flotten Rennen einladen. Hier gibt es laut Lego 422 Bauteile und ebenfalls ein Preisschild von knapp 50 Euro. Der Marktstart lag ebenfalls auf dem 1. Januar 2022. Auch beim Elektro-Renner gibt es mittlerweile fast überall 20 Prozent Rabatt, er war aber auch schon mit 50 Prozent Rabatt erhältlich.

Porsche Formula E: Lego Technic 2022

John Deere 9620R 4WD Tractor – Set 42136 für 30 Euro

Der Marktstart des neuen John Deere 9620R 4WD Tractor lag ebenfalls auf dem 1. März. Das Set kommt mit einem Anhänger und in der 30-Euro-Preisklasse auf den Markt. Es bietet eine knickgelenkte Zugmaschine und einen Kipper mit Doppelachse. Lego spendiert dem Set 390 Teile und setzt auf die Farben Grün und Gelb. Bei Lego selbst kannst du das Set zum UVP ergattern. Auf dem freien Markt ist es kaum zu finden. Hier heißt es also Augen offen halten, um ein Schnäppchen zu machen.

John Deere 9620R 4WD Tractor

Lego Technic 2022: Monster Jam El Toro Loco und Megalodon

Eine Etage tiefer ins Regal, was die Preise aber auch die Teileanzahl angeht, greifst du bei den neuen Monster-Jam-Modellen. Die beiden Sets 42134 Monster Jam Megalodon und 42135 Monster Jam El Toro Loco kosten jeweils knapp 20 Euro und damit so viele wie die beiden 2021er-Sets aus der Monstertruck-Linie. Die Teilezahl hat sich aber etwas erhöht und liegt jetzt beim verrückten Stier bei 247 und beim Hai auf Rädern bei 260 Bausteinen.

El Toto Loco mit B-Modell: Lego Technic 2022

Die kleinen Pull Backs waren auch schon zum Start des Jahres 2022 verfügbar. In der Regel sind hier jetzt schon kräftige Rabatte von über 30 Prozent möglich. Doch auch schon ab 18 Euro kann man hier guten Gewissens zuschlagen. Auch deshalb, weil die Monster-Trucks gut zu bespielen sind und jeweils ein B-Modell bieten.

Lego Technic 2022: Chopper 42132 mit gut 160, Teleskoplader mit 143 Teilen

In der Winzlingsklasse für Liste unter 10 Euro hat Lego zwei Modelle enthüllt. Für das Geld gibt es beim Chopper gut 160 Teile, die zusammengebaut ein Motorrad im Born-to-be-Wild-Stil ergeben. Der nachträglich vorgestellte Teleskoplader mit der Set-Nummer 42133 besitzt 143 Teile. Auch hier sind jeweils ein B-Modell Teil des Kaufpreises. Mit dem PDF, das online zur Verfügung gestellt wird, entsteht ein Motorrad, jedoch eher im Streetfighter-Stil respektive ein Abschlepp-Truck.

Chopper Lego Technic 2022