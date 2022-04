Kaffeemaschinen: Das sind die besten Vollautomaten, Kapsel- und Siebträgermaschinen

Für viele steht bereits vor der Kaufentscheidung fest, welche Art von Kaffeemaschine später zu Hause in der Küche stehen soll. Doch ob Vollautomat, Kapselmaschine oder die in den vergangenen Jahren immer beliebteren Siebträgermaschinen: Hat man sich auf ein System festgelegt, ist die Auswahl immer noch groß. Hilfe bietet die Stiftung Warentest, die 84 Kaffeemaschinen aus allen Kategorien getestet hat. wir zeigen dir die besten fünf jeder der drei Klassen und verraten dir, wo du sie derzeit zum günstigsten Preis bekommst.

Kaffeevollautomaten: Das sind die 5 besten Kaffeemaschinen

Kaffeevollautomaten heißen so, weil sie den Kaffee vollautomatisch zubereiten. Zwar muss man sie vorher meist mit Wasser und immer mit Bohnen befüllen. Doch anschließend liefern sie auf Knopfdruck Kaffee, Cappuccino, Espresso und Co. Doch das lassen sich die Hersteller dieser Kaffeemaschinen anständig bezahlen. Denn günstige und zugleich gute Geräte gibt es kaum. Die Stiftung Warentest hat 64 Modelle getestet, und das sind die fünf besten – inklusive Endnote und Preis.

Die 5 besten Kapselmaschinen

Kapsel rein, Knopf drücken, fertig: Kapsel-Kaffeemaschinen versprechen den perfekten Espresso und Lungo für zu Hause, ganz ohne Übung. Die Stiftung Warentest hat 13 Geräte untersucht, darunter Systeme für Portions­kaffee von Nespresso, Tchibo und Lavazza, angeboten von Marken­herstel­lern wie De‘Longhi, Krups und Philips. Das Ergebnis: Gut gebrühten Kaffee gibt es schon für 60 Euro. Zwei Kaffeemaschinen schlagen sogar den Markt­führer Nespresso. Ausgerechnet die teuerste Maschine im Test (Flytek Zip Lux für 380 Euro) ist mangelhaft.

Gut zu wissen: Kapsel-Kaffeemaschinen sind vor allem für Wenigtrinker geeignet. Denn: Kapseln kosteten im Test mit 34 Cent im Vergleich zur Portion Kaffee (7 Gramm) aus dem Vollautomaten gut das Dreifache. Mit ihm fallen nur etwa 11 Cent an – bei einem Kilo­preis von rund 16 Euro für Kaffee­bohnen. Die Portion aus einer durch­schnitt­lichen Kapsel­maschine kostet nach 2.290 Espressi genauso viel wie aus einem Voll­automaten. Werden in einem Haushalt täglich vier Tassen Espresso getrunken, rechnet sich der Voll­automat bereits nach gut andert­halb Jahren, so die Tester.

Siebträgermaschinen im Test: Das sind die Top 5 der Stiftung Warentest

Kaffee­profis schwören auf Sieb­träger­maschinen. Kein italienisches Café kommt ohne sie aus. Für den Genuss zu Hause gibt es kleine und vergleichsweise güns­tige Modelle. Die Stiftung Warentest hat sieben Einstiegs­modelle geprüft. „Mit einer guten Bohne, etwas Übung und Fingerspitzengefühl lässt sich mit den Testsiegern Espresso wie vom Italiener zubereiten“, so das Fazit. Gute Kaffeemaschinen gibt es schon für rund 150 Euro.

Sieb­träger­maschinen sind allerdings nicht für Jedermann geeignet, sondern eher etwas für „Bastler“. Denn um einen perfekten Espresso zu erhalten, müssen mehrere Dinge zusammenkommen. Der Mahlgrad des Kaffees (nicht zu grob und nicht zu fein), die optimale Menge Kaffeepulver (für einen Espresso 7 Gramm Kaffeemehl und 25 ml Wasser), sowie der Anpressdruck beim Stopfen des Pulvers müssen stimmen.

Liegt das Kaffee­mehl zu lose im Sieb, fließt das Wasser zu schnell durch und der Espresso schmeckt wäss­rig und sauer. Das Pulver sollte fest angedrückt werden, sodass der Espresso lang­sam heraus­fließt. Die optimale Brühdauer liegt bei etwa 25 Sekunden. Läuft das Wasser zu lange durch die Kaffeemaschine, werden viele Bitterstoffe gelöst und der Kaffee schmeckt bitter.

