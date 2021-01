iTunes Guthaben günstig kaufen: Hier bekommst du satte Rabatte

Wer sein iTunes-Guthaben auffüllen möchte, hat nun die Gelegenheit dazu, etwas Geld zu sparen. Von Woche zu Woche werden die dafür benötigten Geschenkkarten mit Extra-Guthaben bei anderen Einzelhändlern angeboten. Beim Kauf der iTunes-Guthabenkarte lässt sich so Extra-Guthaben abstauben oder von einem Rabatt profitieren.

iTunes-Guthaben: Aktuelle Rabatt- und Bonusaktionen

Im Folgenden erhältst du einen Überblick mit allen Rabatten und Bonusaktionen, die es derzeit für iTunes-Guthaben gibt.

Wichtig: Vor dem Kauf einer iTunes Karte im aktuellen Wochenprospekt in der Filiale vor Ort prüfen, ob die unten genannten Aktionen tatsächlich gültig sind. Oder das Verkaufspersonal persönlich ansprechen. Es kann in Einzelfällen vorkommen, dass iTunes Karten bei einem Einzelhändler nicht bundesweit günstiger angeboten werden.

Händler Zeitraum Bonusguthaben Anmerkungen Amazon --- --- --- Aldi Nord --- --- --- Aldi Süd --- --- --- Apple --- --- --- Budni --- --- --- Edeka --- --- --- Kaufland 7. bis 13. Januar 25 Euro Karte: 2,50 Euro extra

50 Euro Karte: 7,50 Euro extra

100 Euro Karte: 20,00 Euro extra Aktivierungscode für das Extra-Guthaben auf dem Kassenbeleg Lidl --- --- --- Marktkauf --- --- --- Media Markt --- --- --- Müller Drogerie --- --- --- Netto Marken-Discount --- --- --- NP Discount --- --- --- Penny 4. bis 10. Januar 25 Euro Karte: 3,75 Euro extra

50 Euro Karte: 7,50 Euro extra

100 Euro Karte: 15,00 Euro extra Geschenkkarte muss bis zum 24. Januar 2021 eingelöst werden, um Bonus-Guthaben automatisch gutgeschrieben zu bekommen. Rewe --- --- --- Rossmann --- --- --- Saturn --- --- --- Trinkgut --- --- ---

iTunes Rabattkarten: Vergleichen lohnt sich

Jede Rabattaktion ist lohnenswert, wenn du bares Geld sparen willst. Je nach Aktion gibt es mal mehr, mal weniger Rabatt in Form von Bonusguthaben auf die Guthabenkarten. Bevor du zuschlägst, ist es demnach sinnvoll, die Angebote der verschiedenen Märkte miteinander zu vergleichen – sowohl im Netz als auch in der Filiale vor Ort.

In der Regel gibt es iTunes-Aktionen mit 10, 15 und 20 Prozent Bonusguthaben. Ab und zu verlassen Anbieter die Schiene und bieten höhere Rabatte an. Pauschal lässt sich allerdings sagen, dass du am meisten sparst, wenn du die Guthabenkarte mit dem höchsten Betrag auswählst. Minuspunkt: Du musst dann auch am meisten selbst investieren.

Augen auf gilt vor allem beim Kleingedruckten: Bei manchen Aktionen kann das rabattierte iTunes-Guthaben verfallen. In den Fußnoten oder im Kleingedruckten der Rabattaktion kann ein Ablaufdatum auf das zeitliche Limit verweisen.

iTunes-Guthaben einlösen – so gehts!

Du hast eine günstige iTunes-Guthabenkarte ergattert und möchtest sie einlösen? Das geht ganz einfach. Über einen Mac oder einen PC musst du iTunes zunächst öffnen und dich über dein Profil mit deiner Apple ID anmelden. Klickst du erneut auf das Profil-Symbol, erscheint ein „Einlösen-Feld“, in das du den Guthaben-Code eintragen kannst.

Ebenso simpel kannst du das Guthaben über dein iPhone, iPad oder iPod einlösen. Dazu navigierst du zu iTunes, den App Store oder iBooks Store und meldest dich mit der Apple ID an. Im Menüpunkt „Highlights“ findest du das Feld „Einlösen“. Hier gehst du zu „Code manuell eingeben“ und gibst deinen Gutschein-Code ein.

