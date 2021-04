iPhone 8: Lohnt sich der Kauf auch 2021 noch?

Bereits als das iPhone 8 am 22. September 2017 auf den deutschen Markt kam, waren viele skeptisch. Denn das Smartphone sträubte sich gegen den bis heute anhaltenden Randlos-Trend und wies nach wie vor breite Gehäuseflächen sowie einen nicht-virtuellen Power-Button unterhalb des Displays vor. Zudem kam einige Monate später ein Konkurrent aus den eigenen Reihen – das randlose iPhone X. Und dennoch konnte das iPhone 8 zahlreiche Käufer mit dem damals typischen Apple-Design sowie einem vergleichsweise geringen Kaufpreis überzeugen. Selbst 2021 findet sich das Apple-Smartphone nicht nur in zahlreichen Hosentaschen, sondern auch im Sortiment großer Einzelhändler wie beispielsweise Euronics und Kaufland. Doch ist der Kauf des iPhone 8 im Jahr 2021 wirklich eine gute Idee oder gibt es bessere Alternativen? Und wie sieht es eigentlich mit Updates aus?

iPhone 8: Hardware und Software

Display: Klein aber fein

Wie bereits erwähnt, kann beim iPhone 8 keine Rede von einem randlosen Design sein. Somit ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass dieses „lediglich“ über ein 4,7 Zoll großes Display verfügt. Auf den ersten Blick wirkt das wie ein Nachteil, doch ein kleines Panel kann sich positiv auf die Handhabung auswirken – wobei das natürlich auch immer von der Handgröße abhängt. Etwas kritischer ist da die geringe Auflösung von 750 x 1.334 Pixeln. Heute bieten selbst günstige Einsteiger-Smartphones so gut wie immer eine Full-HD-Auflösung mit mindestens 1.080 x 1.920 Pixeln.

Prozessor: Immer noch leistungsstark?

Unter der Haube des iPhones der 8. Generation steckt indes der Prozessor A11 Bionic, der auch das deutlich teurere iPhone X betreibt. Apple-Chips waren ihren Android-Alternativen damals meist haushoch überlegen, somit sollte der A11-Bionic-Chip selbst heute noch durchaus genug Leistung liefern können. Falls du mit dem iPhone 8 jedoch aktuelle 3D-Spiele auf hohen Einstellungen spielen möchtest, solltest du lieber zu einem moderneren Smartphone greifen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Apple sein 2017er-Modell mit lediglich 2 GB ausgestattet hat. Zum Vergleich: Das neue Leistungsmonster Asus ROG Phone 5 bietet ganze 16 GB; wobei es selbstverständlich auch deutlich teurer ist.

Konnektivität des iPhone 8

In puncto Konnektivität bietet das Apple-Smartphone der 8. Generation so ziemlich alles, was man 2020 benötigt. Einen Haken hat die Sache trotzdem. So ist das Gerät mit Bluetooth 5.0, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac und LTE (4G) zwar nach wie vor aktuell, allerdings ist es nicht für die Zukunft gerüstet. Derzeit lauten die neuesten Übertragungsstandards WLAN 802.11 a/b/g/n/ax (Wi-Fi 6) und 5G. Zwar sind beide noch nicht ganz so weit verbreitet, allerdings dürfte sich dies schon in naher Zukunft ändern. Es stellt sich an dieser Stelle also die Frage, ob du ein zukunftsfähiges Smartphone bevorzugst oder auch mit aktueller Technik zufrieden bist.

Kamera: Ein einzelnes, einsames Modul

Es gibt viele Gründe dafür, wieso moderne Handys bis zu fünf Objektive auf der Rückseite vorweisen. Der wohl wichtigste Grund ist, dass die verbaute KI je nach Motiv einen anderen Sensor bemüht und die Fotos dadurch besser werden. Beispielsweise wird für Szenen mit schlechten Lichtverhältnissen ein Objektiv mit einer großen Blende gewählt, die mehr Licht einlässt. Beim iPhone 8 wäre dies jedoch nicht möglich, denn das Gerät bietet lediglich einen einzelnen Sensor auf der Rückseite und einen weiteren auf der Frontseite. Zudem ist die maximale Auflösung von 12 Megapixeln heutzutage beinahe schon irrelevant – als Foto-Enthusiast solltest du somit lieber die Finger vom 2017er-iPhone lassen. Zumal das Apple-Smartphone selbst in unserem 2017 durchgeführten Test im Kamera-Bereich „lediglich“ 4 von 5 Sternen erhielt.

Akku des iPhone 8

Mit einer Akkukapazität von lediglich 1.821 mAh konnte das Apple iPhone 8 selbst 2017 nicht wirklich überzeugen. Zwar sagt die Akkukapazität noch nichts über die Akkulaufzeit aus, doch mehr ist natürlich immer besser. Moderne Geräte sind darum so gut wie immer mit über 4.000 mAh ausgestattet. Auch eine Schnelladefunktion fehlt, dafür unterstützt das Handy kabelloses Laden per Induktion.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass sich der Akku nicht wechseln lässt. Bei Android-Handys spielt dies keine allzu große Rolle, doch Apple-Geräte werden oftmals gebraucht gekauft – und das wäre bei einem mehrere Jahre alten iPhone 8 keine gute Idee. Denn die Leistung von Lithium-Ionen-Akkus nimmt mit der Zeit ab, und um das zu kompensieren, drosselt Apple gerne mal die Arbeitsgeschwindigkeit des Prozessors. Im Endeffekt erhältst du somit zwar ein günstiges Apple iPhone 8, dafür eines mit einem leistungsschwachen Prozessor oder einer geringen Akkulaufzeit.

Beim Verkaufsstart lieferte Apple das iPhone 8 mit dem Betriebssystem iOS 11. Android-Smartphones werden üblicherweise über zwei Jahre mit Aktualisierungen versorgt, somit wäre bei iOS 13 Schluss. Doch bei Apple sieht die Sache anders aus. So wurde vor Kurzem die Software iOS 14 vorgestellt, und sie ist mit iPhone 8 kompatibel. Selbst iOS 15 soll auch für das Apple iPhone 8 verteilt werden und es könnte sogar noch weiter gehen. Denn das aktuelle iOS 14 ist auch mit dem 2015 erschienenen iPhone 6s kompatibel. Somit wäre es durchaus möglich, dass das iPhone 8 selbst iOS 16 ausgespielt bekommt – und natürlich auch alle dazugehörigen Sicherheitsupdates.

iPhone 8 im Jahr 2021: Preis-Leistung

Wie es um die Leistung des iPhone 8 steht, wurde ausführlich erläutert. Doch wie sieht es mit dem Preis aus? Anders als bei Android-Geräten unterliegen Apple-Handys keinem drastischen Preisverfall. Seit 2017 sanken die Preise allerdings dennoch spürbar, und auch das iPhone 8 ist da keine Ausnahme. So erstreckte sich die Preisspanne beim Einführungspreis des iPhones der 8. Generation von 799 Euro für die 64-GB-Variante bis zu 969 Euro mit 256 GB Speicher. Heute kann ein iPhone 8 (256 GB) hingegen selbst bei namhaften Händlern bereits ab etwas über 400 Euro erworben werden. Im offiziellen Apple Store ist das iPhone-8-Modell allerdings nicht mehr erhältlich.

iPhone 8 Alternativen: Apple oder Android?

Da du dich über das iPhone 8 erkundigen wolltest, suchst du höchstwahrscheinlich explizit nach einem iPhone und nicht nach einem Android-Smartphone. Darum werden wir hier nur Alternativen aus dem Hause Apple thematisieren. Falls du dich auch zu gleichpreisigen Android-Geräten informieren möchtest, wirst du in unserem Ratgeber zu den besten Handys unter 500 Euro fündig:

iPhone 8 Plus (2017)

Insgesamt gibt es drei sinnvolle Alternativen zum Apple iPhone 8 im Preissegment von 400 bis 600 Euro. Zunächst wäre da das ebenfalls 2017 vorgestellte iPhone 8 Plus. Dieses ist mit 5,5 Zoll etwas größer als die Standard-Variante und bietet mit 1.080 x 1.980 Pixeln auch eine bessere Auflösung. Zudem verfügt das iPhone über eine duale Kamera und eine deutlich größere Akkukapazität von 2.800 mAh. Bei Kaufland kann das Smartphone aktuell ab rund 510 Euro erworben werden – allerdings in der 64GB-Version.

iPhone XR (2018)

Die zweite Alternative stellt das 2018 erschienene iPhone XR dar. Es ist mit 6,1 Zoll sogar noch größer als das iPhone 8 Plus und bietet ein Randlos-Design. Zudem verfügt das iPhone XR über einen neueren Apple-A12-Bionic-Chip und ebenfalls eine vergleichsweise gute Akkukapazität von 2.942 mAh. Kostenpunkt: bestenfalls rund 500 Euro (64GB).

iPhone SE 2 (2020)

Die wohl beste Alternative stellt das iPhone SE 2 beziehungsweise iPhone SE 2020 dar. Das Gerät ähnelt dem Apple iPhone 8 wie ein Zwillingsbruder, und auch technisch sind die beiden Smartphones größtenteils identisch. Allerdings wurde das iPhone SE 2 erst im April 2020 vorgestellt und bietet somit den vergleichsweise neuen Apple-Prozessor A13 Bionic mit 3 GB Arbeitsspeicher. Zudem unterstützt es den neuen WLAN-Standard 802.11 ac (Wi-Fi 6) und wird aufgrund seines Erscheinungsdatums auch deutlich länger mit Versionsaktualisierungen und Sicherheitsupdates versorgt werden. Das Totschlagargument ist jedoch, dass das iPhone SE 2 trotz all seiner Vorzüge bei namhaften Händlern nur geringfügig mehr kostet als das iPhone 8. Bei Euronics beträgt der Preis für das 64-GB-Modell aktuell rund 420 Euro.

Fazit

An sich ergibt es auch heute noch durchaus Sinn, ein iPhone aus dem Jahr 2017 zu erwerben. Denn die Prozessoren müssen sich auch angesichts der heutigen Software nicht verstecken und iOS-Updates werden bei Apple sowieso um die fünf Jahre lang verteilt. Im Falle des iPhone 8 ist es allerdings nicht empfehlenswert, denn das im April 2020 erschienene iPhone SE 2 ist nicht nur leistungsstärker, sondern auch beinahe genauso teuer. Wer die Randlos-Optik bevorzugt, sollte indes lieber zum iPhone XR greifen. In diesem Fall musst du dich allerdings auch auf einen deutlich höheren Kaufpreis einstellen.

