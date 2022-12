Gutschein von Amazon? So holst du mehr raus

Wenn du es nicht eilig hast, deinen Gutschein bei Amazon einzulösen, kannst du bis zum 24. November 2023 warten. Dann nämlich findet der nächste Black Friday statt. Am 27. November 2023 folgt der Cyber Monday. An beiden Tagen dürften die Preise wieder kräftig purzeln. Wer nicht bis November warten kann oder will, schafft es aber vielleicht bis Juli. In dem Sommermonat soll nämlich der nächste Amazon Prime Day stattfinden. Und auch hier ist wieder mit Angeboten zu rechnen. Doch es gibt noch ein paar andere Tipps.

Amazon Warehouse Deals

Ein anderer Weg, für den gleichen Gegenstand weniger zu bezahlen: die Amazon Warehouse Deals. Hier findest du stark reduzierte Angebote zurückgesendeter und geprüfter Ware. Das heißt, einmal aufgesetzte Kopfhörer, ein kurz eingeschaltetes Smartphone oder einmal anprobierte und zurückgesendete Schuhe sind hier etwas günstiger als neu. Dabei hast du trotzdem Anspruch auf eine Rückgabe, falls dir der Artikel am Ende doch nicht zusagt.

„Funktionsfähigkeit und optischer Zustand jedes Artikels werden gründlich geprüft“, so Amazon. Jeder Artikel erhält darauf basierend eine Einstufung in unterschiedliche Verkaufskategorien wie „neu“, „sehr gut“, „gut“ oder „akzeptabel“. Weitere Details zu vorhandenen Gebrauchsspuren oder fehlendem Zubehör findest du in der Beschreibung des Angebots unter „Zustand“.

Amazon Renewed

Auch im Amazon Renewed Programm lässt sich der eine oder andere Euro sparen. Du bekommst hier das gleiche Produkt wie im regulären Online-Shop. Allerdings deutlich günstiger. Wie das geht? Der Online-Gigant bietet im Renewed-Programm geprüfte und generalüberholte Produkte an. Es ist das Pendant zu „asgoodasnew“ oder „Backmarket“, Anbieter, die ebenfalls gebrauchte und generalüberholte Smartphones und Laptops anbieten. Bei Amazon weisen Handys, Computer, Konsolen oder Haushalts- und Küchengeräte ein neuwertiges Aussehen und eine neuwertige Funktionalität auf und sind mit einer separaten eingeschränkten 1-Jahres-Amazon-Renewed-Garantie ausgestattet.

Blitzangebote und Outlet

Wer noch nicht weiß, wofür er seinen Gutschein bei Amazon einlösen kann, schaut einfach mal in den täglichen Blitzangeboten oder im Outlet vorbei. Hier gibt es aktuelle Angebote in jeder Kategorie. Immer wieder sind zwar auch billige China-Waren im Angebot. Doch täglich finden sich auch hochwertige Markenprodukte, die für eine kurze Zeit günstiger sind als üblicherweise.

