Günstig und schnell: Hier kannst du dir PV-Anlagen zu Top-Konditionen sichern

Das Interesse an PV-Anlagen hält weiterhin an. Nicht nur Balkonkraftwerke erfreuen sich dieser Tage großer Beliebtheit, auch große Dachanlagen sind attraktiver geworden. Allem voran dank des Wegfalls der Mehrwertsteuer für Anlagen mit einer Leistung von bis zu 30 Kilowattpeak. Selbst Montage und Zubehör kannst du dir ohne anfallende Mehrwertsteuer sichern. Bei diesem Anbieter kannst du dir deine PV-Anlage zu Top-Konditionen sichern.

Remind.me mit PV-Anlagen zu Top-Konditionen

Der Anbieter Remind.me ist den meisten vermutlich als Wechselservice für Strom und Gas bekannt. Seit einiger Zeit bietet das Unternehmen aber auch PV-Anlagen zum Kaufen oder Mieten an. Dabei fallen die PV-Anlagen tatsächlich günstig aus. Während die Verbraucherzentrale einen Orientierungspreis von rund 2.100 Euro pro Kilowattpeak Leistung veranschlagt, unterbietet Remind.me diesen. Eine PV-Anlage mit einer Leistung von 3 Kilowattpeak könntest du bei dem Anbieter bereits ab 5.025 Euro erhalten – das sind lediglich 1.675 Euro pro Kilowattpeak Leistung. Damit bleibt das Angebot beinahe 500 Euro günstiger als vergleichbare PV-Anlagen – zumindest, wenn du es in der entsprechenden Stärke kaufst. Bei Anlagen mit größerer Leistung können die Konditionen sogar noch besser ausfallen, da sämtliche Preise bereits Montage- und Lieferkosten beinhalten. Wenn du die finanziellen Möglichkeiten besitzt und es sich für deinen Stromverbrauch anbietet, kannst du in größere Anlagen investieren.

Neben den PV-Anlagen selbst bietet remind.me auch ein großes Sortiment an passendem Zubehör an, dass du dir individuell zusammenstellen kannst. Dir stehen dabei unter anderem Stromspeicher in Kapazitäten von 5 bis 30 kWh oder eine Wallbox für ein E-Auto zur Verfügung. Einige der Stromspeicher-Modelle können dabei auch als Blackout-Lösung dienen, sodass du nicht ohne Strom auskommen musst, wenn das öffentliche Netz ausfällt. Für solche Systeme können jedoch zusätzliche Modifikationen an deiner Hauselektronik notwendig sein.

Da der Anbieter große Lagerbestände besitzt, musst du nicht lange auf die Montage deiner PV-Anlage warten. Die aktuelle Verbauzeit liegt laut remind.me zwischen 3 und 5 Monaten. Das große Sortiment kommt dir ebenso bei zahlreichen unterschiedlichen Dachtypen zugute. Dazu können die Techniker eine breite Menge an Neigungen bedienen. Egal, ob du ein flaches Dach oder ein steiles Dach besitzt – für Dächer mit einem Neigungswinkel von 0 bis rund 45 Grad findet sich eine passende Solaranlage für dich.

Der Kauf einer PV-Anlage über remind.me ist unkompliziert

Möchtest du dir eine PV-Anlage von remind.me zulegen, folgt das Prozedere in sechs einfachen Schritten. Am Anfang steht immer das Einholen eines Angebotes, das auf deine individuellen Gegebenheiten zugeschnitten wird. Dabei berücksichtigt das Unternehmen sowohl die Form deines Daches, die Ausrichtung deiner Dachseiten sowie weitere Faktoren, um ein ideales Angebot für dich zusammenzustellen. Du kannst dich dabei auch gleich für entsprechendes Zubehör, wie einen in passender Kapazität Stromspeicher, entscheiden. Das Anfordern der Angebote erfolgt unverbindlich, du verpflichtest dich also zu nichts. Je höher die Leistung deiner gewünschten PV-Anlage ausfällt, desto geringer fällt der Preis pro Kilowattpeak dabei aus. Das liegt daran, dass bei Anlagen in allen Größen bereits die Montage und Lieferung im Preis inbegriffen ist. Solarmodule mit höherer Leistung benötigen jedoch nicht zwei Montagen oder Lieferungen – lediglich die Montagedauer kann sich dabei ändern. Dadurch kannst du dir auch größere PV-Anlagen zu Top-Bedingungen sichern.

So viel dürfen PV-Anlage und Speicher wirklich kosten

Nimmst du das Angebot an, erhältst du die Vertragsunterlagen zur Unterschrift. Nach abgeschlossenem Vertrag sieht sich ein Techniker vor Ort alle Gegebenheiten an, um die Montage deiner PV-Anlage entsprechend zu planen. Damit die Arbeiten beginnen, musst du eine Anzahlung in Höhe von 30 Prozent des Kaufpreises deiner Anlage tätigen. Den Rest der Kaufsumme zahlst du, sobald das Team die PV-Anlage auf deinem Dach montiert hat. Als letztes erfolgt der Netzanschluss mit allen Anmeldungen, die benötigt werden – insbesondere deiner 20-jährigen Einspeisevergütung. Du musst dich selbst dabei um nichts weiter kümmern.

Mietmodell als Alternative zum Kauf

Das Mieten der PV-Anlagen erfolgt nach einem ähnlichen Schema, mit dem Unterschied, dass du dabei keine Anzahlung tätigen musst. Solch ein Mietmodell ist vor allem für Personen gedacht, die sich die Investition in eine PV-Anlage nicht sofort vollständig leisten können. Im Verhältnis zum Kauf fällt die Miete teurer aus, dafür sind bereits Wartungs- und Versicherungskosten in der Miete inbegriffen. Eine Anlage mit einer Leistung von 3 Kilowattpeak kannst du bereits ab einer monatlichen Miete von 45 Euro erhalten. Sämtlichen erzeugten Strom der Anlage kannst du direkt selbst verbrauchen. Auch die Einspeisevergütung für allen Strom, den du nicht selbst verbrauchst, erhältst du aus deiner Anlage, sodass sie einen Teil deiner monatlichen Mieten abdeckt. Am lohnendsten bleibt es jedoch, wenn du möglichst viel deines Stroms selbst verbrauchst, weshalb auch eine Miet-Anlage mit Stromspeicher kombiniert, sinnvoll sein kann. Wie bei der Kauf-Variante kannst du hier Speicher von 5 bis 30 kWh hinzunehmen.