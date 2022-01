Die besten Games für deinen Smart TV – unsere Empfehlungen 2022

Das Schöne an vielen Games für deinen Smart-TV ist, dass einige davon sogar kostenfrei zur Verfügung stehen. Es schadet daher nichts, die Spieletitel einfach für sich auszuprobieren, um zu sehen, ob man Spaß daran hat am großen TV-Gerät zu zocken. Doch auch eine Vielzahl von kostenpflichtigen Games kann erworben werden, um sich die Nachmittage damit zu versüßen.

Das Betriebssystem bestimmt die Auswahl an Games für deinen Smart TV

Nicht jeder Smart TV verfügt über das gleiche Betriebssystem. Die Wahl des eigenen Geräts hat damit große Auswirkungen auf die Auswahl an Apps, die man installieren kann. Die größte Auswahl an Apps unterstützen Android- und Apple-TVs. Android wird als Betriebssystem sowohl bei Sony als auch bei Philips Smart TVs geboten. Die große Auswahl verwundert bei Android und iOS nicht – denn die Apps sind die gleichen, die ebenso auf Handy und Tablet zur Verfügung stehen.

Anders sieht es jedoch mit den Betriebssystemen anderer Hersteller aus. Sowohl LG als auch Samsung entwickeln die Betriebssysteme ihrer Smart TVs selbst. Die Betriebssysteme sind gut auf die jeweiligen TV-Modelle abgestimmt, unterstützen jedoch nicht so viele Apps in der Auswahl wie Modelle von Sony oder Philips. Ähnlich sieht es auch bei Parasonic-TVs aus, die auf Firefox OS als Betriebssystem setzen und so nur vereinzelte Apps unterstützen.

Die besten kostenlosen Games für deinen Smart TV

Beach Buggy Racing

Bei Beach Buggy Racing handelt es sich um ein Rennspielen in dem Spieler mit Beach Buggys fahren. Das Rennspiel selbst ist kostenlos, In-App-Käufe stehen jedoch optional zur Verfügung, um zum Beispiel zusätzliche Power-Ups zu kaufen. Insgesamt ist das Spiel gut und humorvoll umgesetzt und unterstützt Controller. Wer die notwendigen In-App-Käufe tätigt, kann den Spieletitel sogar in einem geteilten Multiplayer-Bildschirm mit bis zu vier Freunden genießen.

Beach Buggy Racing

BADLAND

Bei Badland handelt es sich um einen Action-Adventure-Sidescroller, der eine schöne Atmosphäre mit dem dargestellten Wald und seinen Bewohnern bietet. Das Spiel funktioniert nach dem „Tap-to-Fly“-Prinzip, das Spieler von Flappy Bird kennen. Ziel des Spiels ist es, Wände und Hindernisse zu überwinden, während man an Höhe gewinnt und Power-Ups einsammelt. Mit der Zeit werden die einzelnen Level umso komplexer. Vor allem die schön gestaltete Atmosphäre kommt auf einem großen Bildschirm gut zur Geltung. Wahlweise lässt sich das Game mit Controller oder Fernbedienung steuern.

Badland Screenshot

Into the Dead

Der Action-Titel Into the Dead ist ab 16 Jahren freigegeben. Natürlich darf auch ein Zombietitel in dieser Liste nicht fehlen. Into the Dead wirft den Spieler in die düstere Welt einer Zombie-Apokalypse. Das Spielprinzip basiert dabei auf einem Endlos-Runner-Prinzip. Stetig versucht der Spieler, Zombies und Hindernissen auszuweichen, wobei die Komplexität zunimmt, je länger man sich behauptet. Um das Spiel zu meistern, kommt es also im Wesentlichen auf eine gute Reaktionsgeschwindigkeit und das Abpassen der richtigen Momente an. Dabei macht sich Into the Dead auf dem großen Bildschirm viel besser als der Smartphone-Ableger, da die Perspektiven so viel besser zur Geltung kommen.

Into the Dead Screenshot

Asphalt 8: Airborne

Dieses Rennspiel hat grafisch eine Menge zu bieten. Großartig ist dabei vor allem, dass der Spieletitel ebenfalls kostenlos im Playstore zur Verfügung steht. Dabei liefert Asphalt 8: Airborne nicht nur jede Menge Spielmodi, die für ordentlichen Spielspaß steuern, sondern ist auch wunderbar mit der Steuerung eines Bluetooth-Gamepads abgestimmt. Zwar mag die Bildrate nicht so hervorragend sein wie in anderen Spieltiteln, aber das lässt sich bei der unterhaltsamen Renn-Action gut verschmerzen.

Asphalt 8

Crossy Road

Crossy Road ist ein Klassiker, der in dieser Liste nicht fehlen darf. Ziel des Spiels ist es, ein Huhn bei der Überquerung der Straße zu steuern, ohne dabei von vorbeifahrenden Autos erfasst zu werden. Mit zunehmender Spieldauer wird das Spiel immer komplexer und das Tempo wird ordentlich angezogen. Spieler werden hier also trotz des simplen Spielprinzips ordentlich gefordert. Das Spiel lässt sich dabei bequem über die Android-TV-Fernbedienung oder einen angeschlossenen Controller bedienen. Die altertümliche Grafik des Spiels macht dabei einen Teil seines Charmes aus.

Screenshot von Crossy Road

Die besten kostenpflichtigen Games für deinen Smart TV

Leo’s Fortune

Leo’s Fortune kannst du für 5,49 Euro im Playstore kaufen. Das preisgekrönte Jump’n’Run-Adventure lässt dich in die Rolle von Leo schlüpfen – einem kleinen plüschigem Ball, dem sein gesamtes Vermögen gestohlen wurde. Um den Dieb zu verfolgen, muss man 24 abwechslungsreich gestaltete Level durchqueren, die natürlich an Komplexität zunehmen. Da zur Steuerung sowohl ein Controller als auch eine Android-TV-Fernbedienung genutzt werden kann, kann man sich dabei bequem auf dem Sofa zurücklehnen.

Leo’s Fortune Screenshot

Obwohl das Grundprinzip des Spiels recht simple ist, liefert es immer wieder knifflige Stellen, die Versuch und Irrtum fordern, um das Level zu meistern. Wem 5,49 Euro nicht zu teuer sind, kann sich mit Leo’s Fortune einige vergnügliche Stunden bescheren.

The Wolf Among Us

Nachdem der Spieletitel bereits auf Playstation 4 und Steam erschienen ist, hat er ebenso Einzug in den Google-Playstore gehalten. Bei The Wolf Among Us handelt es sich um ein Point-and-Click-Adventure im Episodenformat. Das Spiel basiert dabei auf den Comic Fables von Bill Willingham. Spieler schlüpfen in die Rolle von „Bigby Wolf“ – dem großen bösen Wolf, Sheriff von Fabletown. Bald schon stellt der Spieler fest, dass ein brutaler Mord erst das erste von vielen Ereignissen ist, mit denen man in „The Wolf Among Us“ konfrontiert wird. Dabei ist jede getroffene Entscheidung relevant für den weiteren Story-Verlauf, sodass Spieler und ihre Handlungen die Geschichte aktiv beeinflussen.

The Wolf Among Us Screenshot

Das Spiel selbst ist ab 18 Jahren durch die FSK freigegeben. Die erste Episode kann kostenlos über den Google Play Store gespielt werden, Episode 2-5 müssen per In-App-Käufe erworben werden.

Life is Strange

Ähnlich wie bei The Wolf Among Us handelt es sich bei Life is Strange ebenfalls um einen episodischen Titel. Episode 1 steht im Google Playstore gratis zur Verfügung, die Episoden 2-5 sind als In-App-Käufe erhältlich. Dabei trumpft das Adventure-Game vor allem durch die gelungene Methode auf, Konsequenzen und Handlungen aufeinander abzustimmen. Der Spieler übernimmt nämlich die Kontrolle über Max, eine Fotografie-Studentin, die sich plötzlich mit der Fähigkeit, die Zeit zurückdrehen zu können, konfrontiert sieht. Der Titel fesselt hauptsächlich, weil Spieler erst im Nachhinein bemerken, welche getroffenen Entscheidungen welche Wellen schlagen können.

Life is Strange Screenshot

Batman – The Telltale Series

Dieser Spieletitel reiht sich weiter in die Liste der Point-and-Click-Videospiele ein. Auch hier lässt sich die erste Episode kostenlos erwerben, Episode 2-5 müssen jedoch über den Store gekauft werden. Spieler schlüpfen in die Rolle von Bruce Wayne und erhalten tieferen Einblick in die Psyche des Milliardärs. Die Handlungen des Spielers entscheiden dabei wesentlich über den weiteren Verlauf der Geschichte. Der Titel ist ab 18 Jahren im Google Playstore verfügbar.

Batman – Telltale Story Screenshot

Batman: The Enemy Within

Bei Batman The Enemy Within handelt es sich um den Nachfolger von Batman – The Telltale Series, der ebenso ein Point-and-Click-Adventure darstellt. Ähnlich wie der Vorgänger basiert auch dieser Titel auf mehreren Episoden, die nach der ersten kostenlosen im Store gekauft werden müssen. Die Geschichte greift Elemente aus dem vorherigen Spiel erneut auf, sodass es sich empfiehlt den zweiten Teil nicht vor dem ersten zu spielen, um Spoiler zu vermeiden. Das Spiel ist ebenfalls ab 18 Jahren verfügbar.