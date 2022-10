Mit bis zu 5.000 Euro Rabatt: 5 starke Fernseher-Tipps für dein Wohnzimmer

Im November beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft. Wer nach Hause zum Nachbarschafts-Viewing laden will, braucht den richtigen Fernseh-Schirm. Damit niemand hier zu kurz kommt, haben wir von Premium-Modellen bis hin zu preiswerten TV-Modellen unterschiedliche Optionen aufgelistet.

Tipp bis zum 30. Oktober: Bei MediaMarkt gibt es noch einen Mehrwertsteuer-Rabatt, der einige der vorgestellten Modelle noch weiter im Preis drückt. Dadurch entstehen nach Abzug im Warenkorb noch richtige Schnäppchen (hier mehr zur Aktion).

Die 5 besten Fernsehangebote im Überblick

Was man sich von seinem Fernseher zur WM 2022 wünscht, ist klar: Ein gutes und flüssiges Bild, das idealerweise auch um einen satten Sound ergänzt wird. Glücklicherweise bieten viele der heutigen Fernsehmodelle längst standardmäßig die beliebte 4K-Auflösung, die sich dank integrierter Upscaling-Algorithmen auch auf weniger scharfe Quellmedien anwenden lässt. Dennoch lassen sich aufgrund der vielen unterschiedlichen Bildschirmtechnologien auf dem Markt einige Unterschiede im Kontrastverhältnis sowie der Farbdarstellung bei Fernsehern finden.

HISENSE H100LDA Laser-TV – extravagant mit satten 5.000 Euro Rabatt

Der Hisense H100 LDA Laser-TV ist die ideale Wahl, wenn du eine große Bildschirmdiagonale von 100 Zoll für die Weltmeisterschaft willst. In diesem Set erhältst du sowohl die benötigte Projektionsfläche, den Hisense Laser TV als auch einen kabellosen Subwoofer, der von Anfang an für kräftigeren Ton zum Bild sorgt.

Das Modell wartet mit einer Helligkeit von 3.000 ANSI Lumen auf, mit der es ein sattes Kontrastverhältnis von bis zu 30.000:1 erzeugen kann. Dazu zeichnet sich der 4K-Beamer durch eine geringe Betriebslautstärke von lediglich 32 dB aus, die dein Fernseherlebnis nicht beeinträchtigt. Zurzeit ist das Modell von ursprünglich fast 8.000 Euro auf 3.499 Euro reduziert (mit MwSt-Abzug sogar nur noch 2.940 Euro). Damit sparst du deutlich mehr als die Hälfte beim Kauf dieses Laser-TVs, was ihn zu einem der besten Fernsehangebote zur WM macht.

LG OLED77G19LA OLED TV – eines der besten Fernsehangebote zur WM

Genügt dir das Kontrastverhältnis des Laser-TVs nicht, könnte dieser 77-Zoll-OLED-TV dich zur WM begeistern. Das Modell ist zurzeit über die Hälfte im Preis reduziert, sodass du dir die OLED-Bildqualität auf großer Bildschirmdiagonale für 2.999 Euro (plus knapp 500 Euro Rabatt in der MwSt-Aktion) sichern kannst. Dank Dolby Vision IQ kann das Modell das dargestellte Bild sogar automatisch an veränderte Umgebungsverhältnisse in deinem Wohnzimmer anpassen. Egal, wie hell oder dunkel der Raum also ausfällt, deine WM-Übertragung wird immer gestochen scharf und kontrastreich dargestellt. Da der Fernseher ebenso über eine Dolby Atmos-Unterstützung verfügt, sind auch Raumklang-Optionen kein Problem. Dank der Bildaktualisierungsrate von 120 Hz kann er nicht nur die Fußballweltmeisterschaft flüssig darstellen. Er eignet sich darüber heraus auch hervorragend für Filme, Serien und sogar Videospiele.

Das Modell gehört zu den von der Stiftung Warentest zuletzt regelmäßig als Testsieger ausgezeichneten OLED-evo-Reihe von LG. Angesichts der Größe von 77 Zoll ist dieser fette Fernseher sogar vergleichsweise günstig.

SAMSUNG GQ55QN85B Neo QLED TV

Dieser Samsung-Premium-TV kostet dich zurzeit 1.399 Euro. Dank Samsungs laufender Cashback-Aktion kannst du beim Kauf des Fernsehers jedoch zusätzlich 150 Euro Cashback erhalten (und der MwSt-Rabatt lässt den Preis auf 1.175,64 Euro sinken).

Dafür erhältst du einen 55 Zoll großen Neo QLED TV, der mit hohen Helligkeitswerten auch ideal in lichtdurchfluteten Räumen abschneidet. Dank Samsungs hauseigenem Betriebssystem Tizen hast du Zugriff auf zahlreiche Streaming-Dienste sowie Samsungs eigenen Streaming-Service Samsung TV Plus. Auch dieser Fernseher verfügt über eine Unterstützung für Dolby Atmos, damit der Raumklang Einzug in dein Wohnzimmer halten kann. Zusätzlich wartet das Modell mit weiteren Premium-Funktionen zur Anpassung deines Fernsehbildes auf. Dabei berücksichtigt Samsung mit seinem EyeComfort-Modus auch deine lokalen Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten, um die Bildeinstellungen automatisch zu optimieren.

Mit 55 Zoll ist der Fernseher eine Nummer kleiner als der zuvor gezeigte Riesen-TV von LG. 55 Zoll gilt als Standard-Größe für moderne 4K-Fernseher.

PHILIPS 70PUS7906/12 LED TV – extra stimmungsvoll mit Ambilight

Dieser Smart TV bietet dir eine Bildschirmdiagonale von 70 Zoll, auf der sich die WM gut für Familie oder Freunde darstellen lässt. Dank der Ambilight-Funktion des Fernsehers, wird der Bildeffekt dabei optisch vergrößert, sodass du tiefer in das Geschehen zur WM eintauchen kannst. Beim Kauf dieses Philips-TVs erhältst du zusätzlich zwei Monate DAZN Sports Live sowie sechs Monate HD+ gratis. Da der Fernseher Dolby Atmos unterstützt, ermöglicht er dir, mit kompatiblen Lautsprechern auch Raumklang zu genießen. Da Android TV als Betriebssystem installiert ist, hast du zudem flexiblen Zugriff auf zahlreiche Streaming-Dienste sowie weitere Apps aus dem Google Playstore. Du kannst dir deinen neuen Ambilight-TV Philips 70PUS7906/12 für 799 Euro kaufen. Mit dem bis 30.10. möglichen Extra-Rabatt im Warenkorb kostet er dich noch 671,43 Euro. Attraktiver Preispunkt für einen 70-Zöller.

HISENSE 65A79GQ QLED TV

Wenn du einen guten Kompromiss zwischen dem Preis und Leistung beziehungsweise Größe deines Fernsehers eingehen möchtest, könnte dieser zu deinem WM-Helden werden. Ursprünglich kostete das Modell über 1.000 Euro, zurzeit kannst du ihn für 599 Euro erwerben (mit Extra-Rabatt bis 30.10. nur noch 503,36 Euro). Er bietet dir eine Bildschirmdiagonale von 65 Zoll, die eine angenehme Bildschirmfläche zum Fußballschauen mit der Familie bietet. Dank der QLED-Bildtechnologie werden Farben dabei besser dargestellt als bei klassischen LED-Fernsehern. Da das Modell auch Unterstützung für Dolby Atmos bietet, kannst mit den passenden Lautsprechern Surroundsound an deinem TV genießen.

Aber es geht auch kleiner und günstiger

Viele der vorgestellten Modelle sind standesgemäß und bieten Zoll-Größen ab mindestens 55. Willst du einen kleinen, aber technisch guten Fernseher haben, wirf mal einen Blick auf den LG 43NANO789QA Nano LCD TV. Der bietet überschaubare 43 Zoll, passt sich gut in jedes Wohnzimmer ein und setzt auf LGs NanoCell-Technik. Bei MediaMarkt ist er aktuell für 499 Euro gelistet. Mit dem Rabatt bleiben noch rund 420 Euro für das Gerät. Ein echter Preistipp.

Das Philips-Feature Ambilight gibt es in diesem Modell bei 43 Zoll Bidlschirmdiagonale (LED TV) für 100 Euro mehr (Listenpreis). Auch hier gibt es die zwei Gratis-Monate für DAZN mit dazu.