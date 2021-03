PCR-Test, Schnelltest, Selbsttest – die Corona-Pandemie hat uns Wörter beschert, die wir vor etwas mehr als einem Jahr noch nicht kannten oder nur sehr spärlich nutzten. Nun geht die Pandemie in ihre letzte und wohl entscheidende Phase. Es gilt, die 3. Welle zu verhindern und möglichst schnell zu impfen. Ein Baustein der Verhinderung: Testen. Dazu gibt es nun zwei Bausteine, die die Regierung einsetzen will: Kostenlose Bürger-Schnelltests und Selbsttests für Zuhause. Wir zeigen dir, wo du sie bekommst und was der Unterschied ist.

Der Schnelltest – nichts für zu Hause

Corona Schnelltests sind derzeit in aller Munde – teilweise durch das Stäbchen für den Abstrich sogar sprichwörtlich. Doch die Schnelltests sind nichts, was du dir online bestellen kannst oder solltest. Die Schnelltests sind nur zugelassen, wenn eingewiesenes Fachpersonal dieses Tests vornimmt. Der Grund: Der Abstrich wird vergleichsweise Tief in Rachen oder Nase entnommen. Dafür braucht man eine Schulung. Viele Städte, Kommunen und Bundesländer bieten schon kostenlose Corona Schnelltests an. Das System ist im Aufbau. Seit 8. März übernimmt der Bund die Kosten für einen Test pro Woche.

Einige Online-Apotheken bieten diese Schnelltests zwar online zur Bestellung an. Doch zugeschickt bekommst du sie nur, wenn du nachweisen kannst, dass du berechtigt bist, die Tests durchzuführen.

Der Corona Selbsttest – der Schnelltest für Zuhause

Seit Anfang März sind in Deutschland auch sogenannte Laientests für Zuhause zugelassen. Hier kannst du dir den Abstrich selbst entnehmen und dich testen. Sinnvoll ist das, um dein Umfeld zu schützen. Wenn also ein Besuch bei Freunden oder der Familie ansteht, kann ein Test sinnvoll sein. Denn auch, wenn dieses Wissen nach einem Jahr Pandemie noch nicht bei jedem angekommen ist: Man kann auch ohne Symptome mit Covid19 infiziert sein. Und auch schon vor den ersten Symptomen kannst du andere infizieren, ohne es zu wissen.

Hier kannst du Corona Selbsttest kaufen

Leider haben sich die Verkäufer der Schnelltests nach aktuellem Stand mit ihren Aussagen übernommen. Der Lidl Onlineshop krachte am Samstag zusammen, ab Nachmittag hieß es dann „ausverkauft“. Bei Aldi waren die Tests kurz nach Ladenöffnung ausverkauft. Es gab wohl selten mehr als 10 bis 20 Sets pro Filiale. dm behauptet, man habe welche verkauft und sei ausverkauft, nachdem man lange Zeit den Verkaufsstart vor sich herschob. Allgemein ist die Verfügbarkeit günstiger Tests schlecht.

Doch es gibt auch gute Nachrichten. Stand jetzt (17. März, 9 Uhr) kannst du bei der Drogerie Müller Selbsttests kaufen. Das Besondere hier ist der Preis: unter 5 Euro. Doch auch viele Online-Apotheken und Spezialshops haben die Tests im Angebot. Hier kosten sie allerdings mehr.

Nachfolgend listen wir alle Informationen auf, die uns zu verschieden Shops vorliegen.

Shop Verfügbarkeit Preis Preis pro Test Hier Kaufen dm ausverkauft 4,95 Euro 4,95 Euro nur online Rossmann ausverkauft 4,99 Euro 4,99 Euro nur online Aldi ausverkauft 24,99 Euro / 5 Stück 4,99 Euro nur im Geschäft Müller ja, Selbstabholung 6,95 Euro 6,95 Euro online und im Geschäft Lidl ausverkauft 21,99 Euro / 5 Stück 4,40 Euro nur online Aponeo ja 99,90 Euro / 10 Stück

379,00 Euro/ 40 Stück 9,99 Euro

9,47 Euro nur online Meddax24 ja, lange Lieferzeit 174,89 Euro / 20 Stück 8,75 Euro nur online Mundschutzhandel ja, lange Lieferzeit 9,90 Euro / Stück 9,90 Euro nur online real.de ja unterschiedlich unterschiedlich nur online Schutzmaske24 ja ab 199,99 Euro / 20 Stück ab 9,99 Euro nur online

