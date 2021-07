6 Solar-Rucksäcke im Schnell-Check: Alles was du wissen musst

Wer gerne lange Wanderungen in der Natur unternehmen will und doch nicht auf technische Geräte verzichten möchte, der braucht Strom. Dummerweise hat Mutter Natur keine Steckdosen an den zahlreichen Bäumen eingerichtet – eine Alternative muss also her. Solarrucksäcke sind Rucksäcke, die über ein Solarpanel verfügen, mit dem Strom erzeugt wird. So lassen sich beispielsweise Handys oder Powerbanks direkt an den Rucksack anschließen, um aufgeladen zu werden.

Unterschiede zwischen Solarrucksäcken und Solarpowerbanken

Eine Solarpowerbank ist eine Powerbank, die über ein zusätzliches Solarpanel verfügt, mit der das Gerät direkt in der Sonne geladen werden kann. Da die Powerbank von sich aus einen Akku darstellt, kann sie die erzeugte Energie direkt speichern. Im Gegensatz dazu besitzt ein Solarrucksack zwar ein Solarpanel, dieses besitzt jedoch keinen integrierten Akku oder eine Batterie. Der erzeugte Strom kann also ohne einen integrierten Akku nicht gespeichert werden. Dafür sorgt die größere Panelfläche bei Solarrucksäcken dafür, dass mehr Strom erzeugt wird als durch eine Solarpowerbank. Am besten kann man als Anwender von der Solartechnik profitieren, wenn ein Solarrucksack mit einer Powerbank kombiniert wird.

Wie viel Watt benötigt welches Gerät?

Solarpaneele bieten unterschiedliche Leistung. So sind 7 Watt gut geeignet, um kleine Geräte wie Smartphones oder Powerbanks zu laden. 14 Watt eignen sich nicht nur für Smartphones, sondern ebenso für größere Geräte wie Tablets oder digitale Kameras. 21 Watt hingegen liefern ausreichend Energie, um USB-Geräte in kurzer Zeit aufzuladen. Dabei gilt grundsätzlich die Faustregel: Je größer der Akku des zu ladenden Geräts ausfällt, desto länger dauert der Ladeprozess.

Auch die Wetterverhältnisse spielen hier eine entscheidende Rolle. Ist man im prallen Sonnenschein unterwegs, laden angeschlossene Geräte wesentlich schneller als bei einer Wanderung durch den Wald, wo sich Sonnenschein und Schatten durch die dichten Blätterdächer abwechseln. So oder so sollten Anwender von den Solarpanels keine Wunder erwarten. Die Technik ist gut, um sich in der Natur mit zusätzlichem Strom zu versorgen, aber sie kann bei heutigem Stand der Technik mit der Fläche der Solarpaneele nicht die Leistung einer Steckdose erbringen. Um in der Natur dennoch mit einem Handy erreichbar zu sein, genügen die Modelle jedoch völlig. Zumindest, sofern man über Empfang verfügt.

Wirkungsgrad von Solarpaneelen

Der Wirkungsgrad von Solarpaneelen gibt an, wie viel von der zur Verfügung stehenden Energie von der Photovoltaik-Zelle, der Anlage oder dem Modul in Solarstrom umgewandelt wird. Nach heutigem Stand der Technik stellt ein Solarpanel, das einen Wirkungsgrad von über 20 % erreicht, ein gutes Solarpanel dar. Der genaue Wert hängt bei jedem Modell jedoch immer von der genauen Einstrahlungsintensität ab. So ist beispielsweise für sogenannte monokristalline Siliziummodule der maximal erreichbare Wirkungsgrad auf etwa 29 bis 33 Prozent beschränkt.

Solarrucksäcke – eine Übersicht an Modellen

Sunnybag ICONIC

Spannend am Sunnybag Iconic ist, dass 50 Prozent der Textilien aus recycelten PET-Flaschen bestehen. Mit seinem Volumen von 20 Liter bietet er ausreichend Stauraum für etwas Proviant und die eigene Technik. Die vielen integrierten Fächer der Hersteller ermöglichen dabei, Geräte und Dokumente gut sortiert in dem Rucksack unterzubringen. Mit der Größe eines Wanderrucksacks kann das Modell jedoch nicht mithalten. Das integrierte 7-Watt-Panel bringt genügend Leistung, um unterwegs das eigene Smartphone oder eine Powerbank aufzuladen. Dabei kann sich der Wirkungsgrad von 22,4 Prozent der verbauten Sunpower Solarzellen sehen lassen.

So funktioniert der Sunnybag Iconic

Dank des wasserfesten Materials sind Geräte im Inneren auch vor überraschenden Wetterumschwüngen gut geschützt. Erhältlich ist das Modell ab 99 Euro. Besonders spannend wird das Modell in Kombination mit der dazu erwerbbaren QI-Powerbank. Denn diese lässt sich so in der rechten Innentasche platzieren, dass die Qi-Schnittstelle nach außen zeigt. So kann ein Qi-fähiges Handy bequem in der danebenliegenden Außentasche laden. Zu haben ist der Solarrucksack ab 99 Euro.

Sunnybag Explorer+

Das Modell Explorer+ von Sunnybag

Der Sunnybag Explorer+ ist ab 79 Euro erhältlich. Er besitzt ein Volumen von 15 Litern sowie ein 6-Watt-Panel. Die Firma Sunnybag hat auch bei diesem Modell auf Solarzellen von SUNPOWER gesetzt, die den bekannten Wirkungsgrad von 22,4 % erreichen. Ähnlich wie beim Sunnybag Iconic werden hier viele verschiedene Fächer geboten, in die technische Geräte oder Unterlagen schön wegsortiert werden können. Bei Bedarf kann man das Solarpanel unkompliziert vom Sunnybag Explorer+ abnehmen. Da das Panel selbst eine etwas schlechtere Leistung besitzt als das des Sunnybag Iconic, benötigt die Ladung von Elektrogeräten hier etwas länger. Auch dieses Modell ist wasserdicht.

‎Sunslice Zenith

Der Solarrucksack Sunslice Zenith in Aktion

Der Sunslice Zenith Solarrucksack bietet ein 8-Watt-Solarpanel sowie ein Volumen von 25 Litern. Der Preis des Modells liegt bei knapp 150 Euro jedoch deutlich höher als bei anderen Modellen. Die Außenhülle des Rucksacks fällt ebenfalls wasserdicht aus, sodass ein Wetterumschwung dem Inhalt wenig ausmacht. Das Innenleben des Rucksacks bietet sowohl ein Laptop-Fach als auch eine große Hauptinnentasche. Die integrierten Anti-Diebstahl-Taschen des Rucksacks sind ein nettes Feature, um wichtige Gegenstände näher im eigenen Sichtfeld zu behalten. Jedoch fallen sie zu klein aus, um größere Gegenstände darin zu lagern. Zusätzlich verfügt der Rucksack über einen Gepäckgriff, mit dem Rucksack bequemer verladen werden kann zum Beispiel beim Einstieg in einen Fernbus. Die flexiblen CIGS-Zellen des Zenith liefern einen Wirkungsgrad von 15 %. Das mag nicht so viel sein wie bei den Sunnybag-Modellen, ist aber immer noch eine vernünftige Leistung. Kostenpunkt: rund 150 Euro.

XTPower SP607GR

Der XTPower SP607GR Solarrucksack

Dieser Solarrucksack besitzt ein Innenvolumen von 46 Litern und damit mehr Stauraum als die vorherigen Modelle. Das Solarpanel steht dafür mit einer Leistung von 6,5 Watt hinter den anderen Kandidaten zurück. Auch XTPower verbaut Solarzellen von Sunpower, die laut Hersteller über eine Effizienz von 22 Prozent verfügen. Da der XTPower SP607GR über viele Taschen verfügt, hat der Anwender viele Möglichkeiten seine technischen Geräte geordnet einzusortieren. Dank des großen Innenraums lassen sich sowohl Laptop, Tablet, Bücher oder weitere Utensilien bequem verstauen. Mit seinem Gewicht von 160 g ist der Rucksack trotz seiner Größe leicht gebaut, sodass er problemlos über Stunden auf dem Rücken getragen werden kann. Das Modell ist ab knapp 80 Euro verfügbar.

XTPower Xplorer Globetrotter

Der XTPower Xplorer Globetrotter Solarrucksack

Bei diesem Modell aus dem Hause XTPower wird uns ein leistungsstarkes 10-Watt-Solarpanel mit einem Wirkungsgrad von 22 Prozent geboten. Der Stauraum von 42 Litern kann sich sehen lassen und bietet dank vieler unterschiedlicher Innentaschen genügend Möglichkeit, die eigenen Utensilien einzusortieren. Das PVC-Fabrikat, aus dem der Solarrucksack besteht, ist wasserresistent und soll laut Herstellerangaben reißfest sein.

Allerdings ist das Modell bisher nicht im deutschen XTPower-Store erhältlich. Wer ein Exemplar dieses Modells will, kann aber über Seiten wie Amazon ein Exemplar bestellen. Dabei sollte jedoch mit einer längeren Lieferzeit gerechnet werden. Anwender, die kurz vor dem Urlaubsbeginn auf der Suche nach einem passenden Modell sind, sollten daher lieber auf ein anderes Exemplar aufweichen. Das Modell ist ab knapp 99 Euro erhältlich.

XTPower SP507BL

Der XTPower SP07BL Solarrucksack

Ähnlich wie andere Modelle des Herstellers ist auch der XTPower SP507BL mit Sunpower Solarzellen ausgestattet, die eine Leistung von 6,5 Watt erbringen. Der Rucksack verfügt über einen Stauraum von 42 Litern, der durch mehrere Fächer unterteilt wird. Dank des geringen Gewichts von 160 g lässt sich der Rucksack bequem für längere Wanderungen auf dem Rücken tragen. Sein atmungsaktives Material sorgt für ein angenehmes Tragegefühl auch an heißen Tagen. Zudem ist der Rucksack wasserdicht, sodass er problemlos auch bei regnerischem Wetter genutzt werden kann. Mit einem Preis ab 69 Euro ist er direkt beim Hersteller etwas günstiger zu erwerben als das Modell XTPower SP607GR.