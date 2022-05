6 stylische Dyson-Geräte, die dein Zuhause auf ein neues Level heben

Der britische Hersteller Dyson steht gemeinhin für Haushaltsgeräte mit modernem Anspruch, für extravagantes Design und nicht zuletzt für nachhaltig gute Qualität seiner Produkte. Diese vier heben deinen Haushalt auf ein neues Level und fallen auf. Sei es der Akku-Staubsauger, der in seiner Wandhalterung hängt, der Luftreiniger, der die Wohnzimmer-Ecke aufwertet oder das Köfferchen, in dem der Haarglätter Corrale sein Statement setzt.

Dyson Luftreiniger und Turmventilatoren für den Sommer

Die Turmventilatoren von Dyson haben gleich mehrere Charaktereigenschaften, die sie interessant machen. Das Design – ein Sockel und ein runder oder ovaler Aufsatz mit Loch, durch den der Luftzug gesteuert wird – ist auf dem Weg, ikonisch zu werden. Die Dyson-Luftreiniger benutzen für ihre Grundfunktion eingebaute Hepa- und Aktivkohle-Filter, um Luft von Partikeln zu befreien. Da die Ventilatoren außerdem keine sichtbaren Rotoren benutzen, sondern nur mit Lufteinzug- und Ausgabe arbeiten, gibt es hier weder eine exponierte Lärm-, noch eine potenzielle Gefahrenquelle.

Luftreiniger wie der kleine PH04 oder der größere TP09 erkennen dank Sensorik kleinste Partikel und sogar Formaldehyde in der Raumluft und klären diese. Der Reinigungseffekt und die durch die Funktion entstehende Luftbewegung sorgen neben der Säuberung der Luft auch für das Empfinden von Frische, um nicht zu sagen Abkühlung der Luft. Auch wenn es sich bei den Geräten nicht um Klimaanlagen handelt, so sind es durchaus Geräte-Tipps für allzu warme Sommertage im Home-Office oder Schlafzimmer. Denn – mit nur 36 Dezibel Lärmemission sind die Dyson-Ventilatoren äußerst leise.

Der Dyson PH04 Luftreiniger.

Immer schnell zur Hand: Akku-Sauger Dyson V7 und Omni-glide

Mit der 360-Grad-Fluffy-Düse hat Dyson 2021 einen Game-Changer in den Markt eingeführt. Mit dem Staubsauger-Aufsatz für den Boden lässt sich wahrhaftig im Handumdrehen Staubsagen. In unserem Test im Sommer 2021 zeigte sich, dass der Omni-glide mit diesem Aufsatz ein echter Geheimtipp ist, wenngleich er nicht ganz so kräftig ist, wie seine Modell-Geschwister aus der Dyson V-Serie.

Bei diesen ist beispielsweise das für Dyson-Verhältnisse günstige Modell V7 Motorhead ein Tipp für den Standard-Haushalt. Bei allen Dyson-Geräten ist außerdem noch üppiges Zubehör im Lieferumfang enthalten. Einige Düsen für schwer zugängliche Nischen oder das leichte Absaugen von Oberflächen ohne die lange Teleskopstange. Ebenfalls Standard bei Dyson: eine Wandhalterung, in der der Akku-Sauger stets eine gute Figur macht, ein optisches Statement setzt und nebenbei ständig auflädt, sodass er immer bereit zur Arbeit ist.

Einfach in die Wandhalterung stecken und aufladen lassen. Hier am Beispiel des Omni-glide.

Dyson Corrale und Airwrap: Beauty-Helfer für daheim und unterwegs

Der Dyson Corrale ist ein akkubetriebener Haarglätter, mit dem sowohl Anfänger als auch Profis ihren Haaren im Handumdrehen einen neuen Style verpassen. Die hohe Qualität, für die Dyson steht, ist nicht nur bei deren Haushaltsgeräten zu erkennen. Denn auch bei dem Haarglätter sind jede Menge hilfreiche Funktionen integriert – und die verbauten Materialien geben dem Gerät den letzten Schliff.

Der Dyson Corrale eignet sich perfekt fürs Styling zu Hause und unterwegs. Denn er ist nicht nur handlich und akkubetrieben, sondern kommt auch mit einem eleganten und hitzebeständigen Reisetäschchen. So ist der hochwertige Haarglätter sogar unterwegs immer gut geschützt. Und für die Nutzung zu Hause bekommst du noch eine Ladestation mitgeliefert, die den Akku in nur 40 Minuten wieder auf 90 Prozent bringt. Praktischer Nebeneffekt der Station: Hier kühlt das Gerät sicher aus und du musst keine Sorgen vor Brandschäden haben.

Dyson Corrale Haarglätter

Der alternative und ergänzende Beauty-Helfer von Dyson ist der Airwrap. Dabei handelt es sich um ein echtes Multitool für Locken, Zöpfe und andere Blickfänger in der Frisur. Verschiedene Aufsätze machen aus dem Gerät einen Alleskönner für den privaten Friseursalon

Dyson-Produkte bei MediaMarkt

Ähnlich wie bei Apple – der Vergleich wird häufig angeführt – sind Dyson-Produkte relativ preisstabil und an sich schon nicht gerade billig. Die lang anhaltende Qualität oder zumindest deren Versprechen wiegt das auf. So sind aber auch vermeintlich kleine Rabatte oft bemerkenswert. Hin und wieder nehmen Händler wie MediaMarkt Dyson-Produkte in ihre Sonderangebote auf. Mal mit Rabatt, mal mit Direktabzug oder auch mit Zusatz-Geschenken, wie aktuell im Falle des TP09 Luftreinigers, zu dem es einen Gutschein gratis gibt. Hier die aktuellen Preise der vorgestellten Produkte: