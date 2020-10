Telekom, Vodafone, O2 und 1&1: So billig ist der Einstieg in 5G Thorsten Neuhetzki 3 Minuten

Mit 1&1 und O2 sind in dieser Woche gleich zwei Anbieter an den Markt gegangen, die Telekom und Vodafone bei 5G Konkurrenz machen wollen. Doch was kostet eigentlich der Einstieg in die 5G-Welt? Wir haben uns nach den günstigen Tarifen umgesehen, die 5G können.