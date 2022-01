5G bei Vodafone, Telekom & Co: Hier ist Prepaid billiger als ein Vertrag

Die Zahl der Anbieter, die dir 5G anbieten, ist überschaubar. Geschichte wiederholt sich: Wie schon bei LTE glucken die Netzbetreiber auf dem neuen Netzstandard. Wer ihn nutzen will, muss in einen Netzbetreiber-Vertrag. Einzige Ausnahme: 1&1. Der Anbieter kann aufgrund seines Vertrages, der aus der Fusion von E-Plus und o2 hervorgeht, auf das 5G-Netz von O2 zugreifen.

Grundsätzlich musst du unterscheiden, ob du 5G wirklich nur einmal kurz ausprobieren oder langfristig nutzen möchtest. Beim langfristigen Nutzen käme eher ein Vertrag mit einem Anbieter in Betracht, bei dem du auch von Neukundenrabatten profitierst. Willst du aber nur einmal 5G-Luft schnuppern, so reicht auch eine Prepaid-Karte oder ein Vertrag mit einem Monat Laufzeit aus. Denn auch, wenn die Vertragskosten für 5G hoch sind: Bei einigen Prepaid-Karten kannst du ebenfalls 5G nutzen.

Allerdings: Prepaid-5G-Karten bieten nur Telekom und Vodafone an. Sie vermarkten dazu in der Regel ihre üblichen Prepaid-Tarife und lassen dich für knapp 3 Euro pro Abrechnungszeitraum von 4 Wochen auch ins 5G-Netz. So kannst du bei beiden Anbietern schon für knapp 13 Euro auf das 5G-Netz zugreifen. Das verfügbare Datenvolumen ist mit 2 beziehungsweise 3 GB angesichts von Datenraten bis zu 1 Gbit/s sehr spärlich. Es reicht aber, um zu sehen, wo 5G in der Praxis wirklich verfügbar ist.

Bei der Telekom kannst du optional auch noch eine Tagesflatrate für 5,95 Euro buchen, mit der du 24 Stunden unlimitiert surfen kannst.

Prepaid-Tarife mit 5G

Stand: 4.1.2022 Vodafone Callya Allnet Flat S Vodafone Callya Digital Telekom MagentaMobil Prepaid M Grundgebühr pro 4 Wochen

(SIM only) 9,99 Euro + 2,99 Euro für 5G 20 Euro 9,95 Euro + 3 Euro für 5G Einrichtungspreis 0 Euro 0 Euro 10 Euro (mit 10 Euro Startguthaben) Telefonie Flatrate Flatrate Flatrate für Telekom-Mobil-Netz, 200 Minuten für andere Netze, danach 9 ct/min SMS Flatrate Flatrate Flatrate für Telekom-Mobil-Netz, 9 ct/min in andere Netze Daten-Volumen 3 GB 15 GB 2 GB max. Download-

Geschwindigkeit bis zu 1 Gbit/s bis zu 1 Gbit/s bis zu 1 Gbit/s max. Upload-

Geschwindigkeit 100 Mbit/s 100 Mbit/s 50 Mbit/s Netz Vodafone Vodafone Deutsche Telekom sonstiges 5G ist 12 Wochen nach Aktivierung gratis inklusive hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Etwas anders ist die Gemengelage bei einem Vertrag. Hier haben wir uns die jeweils günstigsten Verträge, die 5G ermöglichen, für dich herausgesucht. Auffallend: 5G ist als Vertragsangebot weitaus teurer als im Prepaid-Segment.

Bei Vodafone und Telekom musst du monatlich 30 bis 40 Euro auf den Tisch legen, hast aber nur 6 beziehungsweise 4 GB Datentraffic zur Verfügung. Insbesondere bei Vodafone ist der preisliche Unterschied kaum zu erklären, da du schon beim Prepaid-Angebot 15 GB für 20 Euro bekommst, beim Vertrag aber nur 4 GB für 30 Euro.

Auch hier gilt: Wirklich Spaß dürfte die 5G-Nutzung mit diesen kleinen Datenpaketen nicht machen, wenn du auf eine Funkzelle mit 1 Gbit/s Downstream stößt. 6 GB sind in diesem Fall in unter einer Minute weg.

Deutlich mehr fürs Geld bieten O2 und 1&1. Hier bekommst du für etwa 30 Euro Tarife, die 20 beziehungsweise 25 GB Datentraffic beinhalten. Allerdings sind sie auf 300 bis 500 Mbit/s gedeckelt, obwohl das Netz mehr leisten könnte. Bei der reinen Preis-Leistungsbetrachtung bekommst du am Ende bei 1&1 im Einstiegsniveau am meisten Gigabyte pro Euro.

Die günstigsten 5G-Verträge

Stand: 4.1.2022 1&1 5G L O2 Free M Vodafone Red XS Telekom MagentaMobil S Grundgebühr

(SIM only) 29,99 Euro (10 Monate 0 Euro) 29,99 Euro 29,99 Euro (6 Monate 0 Euro) 39,95 Euro Einrichtungspreis 19,90 Euro 39,99 Euro 0 Euro 39,95 Euro Sprach-Flatrate inklusive inklusive inklusive inklusive SMS-Flatrate inklusive inklusive inklusive inklusive Daten-Volumen 25 GB 20 GB 4 GB 6 GB max. Download-

Geschwindigkeit bis zu 500 Mbit/s bis zu 300 Mbit/s bis zu 1 Gbit/s bis zu 1 Gbit/s max. Upload-

Geschwindigkeit 50 Mbit/s 50 Mbit/s 100 Mbit/s 50 Mbit/s Kombi-Vorteil nicht verfügbar verfügbar verfügbar verfügbar Multi-SIM inklusive nicht verfügbar 5 Euro pro Monat 4,95 Euro pro Monat WLAN-Hotspot-

Flat inklusive nein nein nein ja Festnetznummer

inklusive nein ja nein nein Vertragslaufzeit 24 Monate

Alternativ 1 Monat ohne Neukundenrabatt 24 Monate oder 1 Monat 24 Monate 24 Monate oder 1 Monat Netz Telefónica Deutschland Telefónica Deutschland Vodafone Deutsche Telekom sonstiges 120 Euro Cashback (bis 31. Januar) hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Wer 5G ernsthaft und dauerhaft nutzen möchte, dem seien aber ohnehin andere Tarife empfohlen. So findest du bei 1&1 eine echte Datenflatrate für 79,99 Euro, bei O2 eine unlimitierte 500-Mbit/s-Flatrate für 59,99 Euro und Telekom und Vodafone berechnen 85 Euro (Telekom) beziehungsweise 80 Euro für einen unlimitierten Tarif, der auch 5G unterstützt. Das ist zwar eine Menge Geld, wenn du im jeweiligen Highspeed-5G-Abdeckungsbereich bist, kannst du aber auch eine Menge Daten übertragen.

Abschließend beachten solltest du noch, dass dein Handy 5G unterstützten muss. Für die hohen Datenraten benötigst du ein Gerät, das die Frequenzen des N78 Bandes um 3,6 GHz unterstützt.

