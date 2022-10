Zweiter Prime Day mit „bestem Angebot“: Diese Countdown-Deals gibt es jetzt schon

Mit der Aktion „Prime Exklusive Angebote“ lässt Amazon noch vor der Weihnachtssaison bei sämtlichen Produkten aller Kategorien gehörig die Preise purzeln. Das eigentliche Shopping-Event läuft am 11. und 12. Oktober und richtet sich an Kunden mit einer Amazon Prime Mitgliedschaft.

Bist du kein Prime-Mitglied, kannst du aber auch eine kostenfreie Probe-Mitgliedschaft abschließen und dadurch genauso von den Angeboten profitieren. Wir zeigen dir, welche Angebote du bereits vor dem Angebots-Event nicht verpassen solltest.

Mehr zur Aktion: Amazon Prime Day im Oktober? Dieses Datum solltest du dir merken

Amazon Music Unlimited vier Monate gratis nutzen

Ein starkes Angebot der Countdown-Deals, die schon vor dem eigentlichen Shopping-Event starten, gibt es für den Musikstreamingdienst des US-amerikanischen Unternehmens „Amazon Music Unlimited“. Hier kannst du dir bis einschließlich zum 12. Oktober vier Monate kostenfreien Zugang sichern – vorausgesetzt, du probierst den Dienst zum ersten Mal aus. Aber auch Nicht-Prime-Kunden bietet Amazon mit drei Freimonaten einen Anreiz. In beiden Fällen hast du über den gesamten Probezeitraum vollen Zugriff auf 90 Millionen Lieder und unzählige Podcasts.

Außerdem cool: Das Paket unterstützt 3D Audio und HD Music für verlustfreies Musikstreaming. Nach Ablauf der vier Monate zahlen Prime Kundinnen und Kunden dann 8,99 Euro pro Monat – Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft zahlen 9,99 Euro.

Dieses Angebot promotet Amazon als „unser bestes Angebot“. Einzigartig ist es derweil nicht. Die 4-Monate-Aktion kommt seit einiger Zeit zu jeder Prime-Sonderaktion wieder und wurde so auch im Sommer beim Prime Day im Juli angepriesen.

Amazon Prime Music Unlimited zum Prime Day gratis.

Audible Probezeitraum verdoppelt und bis zu 80 Prozent Rabatt bei Prime Video

Ein ähnliches Angebot gibt’s derzeit für Amazons Hörbuch-Dienst Audible. Hier haben wir einen detaillierteren Blick draufgeworfen. Grob zusammengefasst: Hier kannst du jetzt als Prime-Mitglied 60 statt 30 Tage lang kostenfrei durch die riesige Bibliothek an Hörbüchern für Kinder und Erwachsene sowie Podcasts stöbern und dir insgesamt drei Hörbücher gratis sichern. Darunter finden sich neben Klassikern auch zahlreiche Exklusivtitel, die du ausschließlich bei Audible findest. Außerdem cool: Jeden Monat kannst du dir einen Titel aussuchen, den du dauerhaft behältst. Nach Ablauf der zweimonatigen Testphase kostet dich das Abo 9,95 Euro im Monat. Die Mitgliedschaft kannst du pausieren oder kündigen, wann immer du willst, gehst also im Zweifel kein Kosten-Risiko ein.

Und auch beim Videostreaming-Dienst Prime Video kannst du kurz vor der Angebots-Aktion bereits einige Schnäppchen bekommen. Denn hier gibt’s bis zu 80 Prozent Rabatt auf zahlreiche Filme, wodurch du so manch einen Klassiker, aber auch neuen Blockbuster richtig günstig anschauen kannst. Um dir den Rabatt zu sichern, musst du dich jedoch noch ein wenig gedulden. Die Vergünstigung bekommst du vom 7. bis zum 9. Oktober.

Prime-Kunde werden: So bekommst du noch vor dem zweiten Prime Day des Jahres Rabatte

Wichtig: Die Rabatte und Gratis-Monate gibt es nur für Prime-Kunden, also jene, die ohnehin schon 7,49 Euro pro Monat zahlen. Bist du noch kein Prime-Kunde, kannst du das Abo aber für 30 Tage kostenlos testen. Studierende und Auszubildende erhalten die ersten 6 Monate gratis und zahlen danach nur die Hälfte. Auch Empfänger bestimmter Sozialleistungen können Amazon Prime erst ein halbes Jahr kostenfrei und dann zum halben Preis nutzen. Ein Prime-Abo ist Grundvoraussetzung für die exklusiven Angebote. Generell gibt es für Prime-Kunden Gratis-Versand und Zugang zu Prime Video mit vielen Filme, Serien und auch exklusiven Sport-Inhalten.

Weitere Deals im Zuge der Aktion „Prime Exklusive Angebote“ folgen am 11. und 12. Oktober. Hier sind mit Erinnerung an den Prime Day im Juli wieder zahlreiche gute Schnäppchen zu erwarten – weshalb es sich garantiert lohnt, das Datum im Hinterkopf zu behalten. Die besten Deals findest du im Laufe der zwei Tage in unserem Deal-Bereich.