Kein Scherz: Momentan kann jeder zwei Monate lang gratis TV-Programme in HD schauen – komplett ohne Vertragsbindung oder versteckte Kosten. Dafür braucht es auch keinerlei HD+-Karten oder Ähnliches. Lediglich ein Internetanschluss ist nötig. Und zusätzlich profitierst du ebenso von einigen weiteren Vorteilen.

HD-Fernsehen zwei Monate geschenkt – jetzt bei waipu.tv

Möglich ist das Ganze über den TV-Streaming-Anbieter waipu.tv. Mehr als zwei Millionen Menschen nutzen den Dienst, mich eingeschlossen. Als Alternative zum herkömmlichen Fernsehen über Kabel oder Satellit bietet das TV-Streaming meiner Meinung nach nur Vorteile. Du bist viel flexibler in dem, was du schauen möchtest, und kannst Sendungen pausieren oder neu starten. Als Dankeschön für über zwei Millionen Abos hebt der Streaminganbieter jetzt den Gratiszeitraum von einem auf zwei Monate an. In dieser Zeit kannst du also ausgiebig testen, ob waipu.tv vielleicht auch etwas für dich ist.

TV-Streaming bei waipu.tv kostenlos testen

Normalerweise bekommst du, wenn du das waipu.tv Perfect Plus Abo abschließt, einen Probemonat, in dem du erst mal kostenlos streamen kannst. Jetzt stehen nach dem Abschluss jedoch gleich zwei Gratismonate an. Danach kostet dich das Abo wie üblich 14,99 Euro pro Monat. Du kannst es aber monatlich kündigen, sodass du nicht in eine Vertragsfalle tappst. Du bist also nicht gezwungen, nach dem Gratiszeitraum zu bleiben.

Dein Perfect Plus Abo bietet dir Zugriff auf über 290 Sender, davon streamst du mehr als 280 in HD-Qualität. Darunter auch beliebte Programme wie ProSieben oder RTL sowie ganze 70 Pay-TV-Sender. Außerdem steht dir die sogenannte waiputhek zur Verfügung, die mit über 30.000 Filmen, Serien und Shows zu überzeugen weiß.

Beim Fernsehen bist du mit waipu.tv so flexibel wie nur möglich. Du kannst laufende Sendungen im Live-TV pausieren oder auch neu starten. Meine meistgenutzte Funktion: Wenn ich nicht zu Hause bin und meine Lieblingsshow verpasse, nehme ich diese ganz einfach auf und sehe sie mir im Nachhinein an. Obendrein gibt’s mit waipu.tv nie wieder Streit um die Fernbedienung, du kannst nämlich auf bis zu vier Geräten gleichzeitig streamen.

So einfach geht’s

An den Gratiszeitraum über zwei Monate gelangst du, wenn du hier ein Perfect Plus Abo abschließt. Es gibt keinen Gutschein oder sonstige Voraussetzungen. Du benötigst keinen Kabel- oder Satellitenanschluss für den TV-Streaming-Anbieter. Lediglich eine gute Internetverbindung und viel Zeit, um die ganzen Filme und Sendungen verschlingen zu können. Und wie bereits erwähnt: Du kannst nach den zwei Gratismonaten problemlos kündigen und bis dahin Fernsehen in HD kostenlos genießen.

