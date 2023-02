Zwei Handys für nur 1 Euro? Dieser Doppel-Deal ist echt verrückt – aber günstig

Zwei Handys plus zwei SIM-Karten – das bekommst du in diesem spannenden Tarif-Bundle bei MediaMarkt geboten. Ob sich die zwei Xiaomi Redmi A1 für dich lohnen und was dir beim Tarif für 18,99 Euro im Monat geboten wird, erfährst du hier.

Mit dem Xiaomi Redmi A1 bekommst du ein gutes Einsteigergerät zum kleinen Preis. Dabei muss man aber natürlich Abstriche im Vergleich zu Oberklassen-Smartphones von Apple und Samsung machen. So fällt der Arbeitsspeicher mit 2 GB recht klein aus und auch der MediaTek Helio A22 Prozessor gehört nicht zu den Stärksten auf dem Markt. Für das tägliche Surfen und Telefonieren reicht dies jedoch durchaus aus. Das 6,52 Zoll große Display punktet mit einer HD+-Auflösung, während die Pixeldichte 269 ppi beträgt.

Beim Betriebssystem setzt Xiaomi bei diesem LTE-Handy auf Android 12 in der Go-Edition. Der Speicherplatz fällt mit 32 GB zwar recht klein aus, doch im Vergleich zu vielen neuen Smartphones gibt es beim Xiaomi Redmi A1 noch einen microSD-Kartenslot. So kannst du den Speicher auf bis zu 1 TB erweitern. Das Gerät ist Dual-SIM-fähig und funkt über Bluetooth 5.0 und WLAN. Punkten kann das Einsteiger-Handy übrigens beim Akku: Dieser fällt mit einer Kapazität von 5.000 mAh nämlich ziemlich ordentlich aus. Fotos knipst du über die Hauptkamera mit 8 MP sowie die Frontkamera mit 5 MP.

Für alle, die ein simples und vor allem kostengünstiges Smartphone suchen, eignet sich das Xiaomi Redmi A1 durchaus. Nicht umsonst landete das Handy in unserer Top 3 der besten Handys für unter 100 Euro. Und in dem Tarif-Bundle bei MediaMarkt bekommst du gleich zwei Handys zum Preis von nur einem Euro, plus Versandkosten in Höhe von 3,95 Euro. Bei anderen Anbietern im Netz zahlst du für das Smartphone einzeln über 85 Euro.

Super Select L: 14 GB mit zwei SIM-Karten

Doch was kann eigentlich der Tarif? Für 18,99 Euro im Monat werden dir gleich zwei SIM-Karten mit einem gesamten LTE-Datenvolumen von monatlich 14 GB im Netz von O 2 zur Verfügung gestellt. Dabei surfst du mit einer maximalen Bandbreite von 50 Mbit/s. Hinzu kommt noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Doch Vorsicht: Lediglich das mobile Internet ist auf beiden SIM-Karten freigeschaltet, die Allnet-Flat kannst du also nur auf einem deiner beiden Xiaomi Redmi A1 verwenden.

Abgesehen von den 18,99 Euro im Monat sowie dem einen Euro plus Versandkosten für die beiden Smartphones, zahlst du noch einmalige Anschlusskosten in Höhe von 29,99 Euro. Streichst du beim Vertragsabschluss jedoch vom 30-Euro-Wechselbonus ein, hast du diese Kosten direkt wieder drin.

So ist der Doppel-Deal aufgebaut

MediaMarkt tritt in diesem Angebot als Vermittler auf. Der Tarif Super Select wird zwar ausschließlich von MediaMarkt/Saturn vermarktet, der Vertragspartner ist aber O2 selbst. Streng genommen kaufst du hier auch nur ein Handy, das mit dem Vertrag verknüpft ist (kein Simlock). Das zweite Handy gibt es als Gratis-Beilage geschenkt dazu. Das ist also nicht direkter Vertragsbestandteil.

Es gibt also zwei Handys und auch zwei SIM-Karten. Aber nur einen Vertrag. Das ist wichtig, da die zweite genutzte SIM-Karte eine sogenannte Multi-SIM ist. Sie funktioniert – allerdings nur fürs Datenvolumen. Die Allnet-Flat für Anrufe und SMS im Vertrag gilt nur für die erste SIM.