Pünktlich zum Schulstart in einigen Bundesländern hat MediaMarkt interessante Angebote aus Microsofts Surface-Ökosystem aufgenommen. Top-Deal ist dabei das Tablet Surface Go 2 – mit Gratis-Tastatur-Cover. Ideal für Schüler und Schülerinnen, ob zu Hause oder in der Schule.

In der weiterführenden Schule kommt irgendwann der Punkt, an dem ein Laptop oder ein Tablet zur Ausstattung gehört – oder gehören sollte. Microsoft richtet sein Surface-Ökosystem auch darauf aus und bietet mittlerweile praktische Geräte an, die kein halbes Vermögen kosten. Jetzt ist das Surface Go 2 bei MediaMarkt im Angebot.

Nicht nur für die Schule: Surface Go 2 mit Gratis-Tastatur-Cover

Die Surface-Go-Serie von Microsoft vereint ein handliches Tablet und ein arbeitsfähiges Notebook – insbesondere, wenn ein Tastatur-Dock angeschlossen wird. Dieses Duo gibt es bei MediaMarkt jetzt für 541 Euro. Bestpreis für das Tablet – und ein noch besserer Deal, weil die Tastatur zum Anstecken gratis mit beiliegt. Zugeklappt fungiert der Type Cover als Displayschutz in der Tasche und bietet so noch einen praktischen Mehrwert. Ergänzend dazu empfiehlt sich ein Jahresabo von Microsoft 365 mit allen Office-Anwendungen (Word, Excel, Powerpoint), das sowohl im Single- als auch im Family-Paket (bis zu 6 Benutzer) dann günstiger ist, wenn gleichzeitig ein Tablet oder Notebook gekauft wird.

Im Angebot ist das Microsoft-Tablet mit 128 GB SSD-Festplatte, 8 GB Arbeitsspeicher und Intel Pentium Gold Prozessor. Das Display misst 10,5 Zoll, wodurch das ganze Gerät handlich bedienbar – sowohl im Tablet- als auch im Notebook-Modus – und transportabel ist.

Wer beim Pentium-Prozessor das Gesicht verzieht, der findet die Version mit Intel Core m3 Prozessor auch zum Bestpreis bei MediaMarkt. Alle angebotenen Varianten des Surface Go 2 im Überblick:

Als Empfehlung für die Schule taugt die 8+128-GB-Version mit Pentium-Prozessor. Diese bietet eine ordentliche Ausstattung. Alternativ lohnt sich auch ein Blick auf die Vorgänger-Serie. Das Surface Go (ohne 2) kostet mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB SSD-Festplatte 449 Euro – ebenfalls inklusive Tastatur-Dock.

Die LTE-Variante des Surface Go 2 ist dann schon für echte Profis und Ansprüche. Der Aufpreis lohnt sich nur, wenn das Tablet auch unterwegs mit Online-Zugang genutzt wird. In den meisten Fällen tut es hier aber auch ein WLAN-Hotspot vom mitgeführten Smartphone. Die schlanke Lösung ist aber tatsächlich das LTE-Tablet. Besonders Businessreisende schwören auf solche Möglichkeiten und sind per Mobilfunk nicht auf schlechtes WLAN in Bus, Bahn oder Hotel angewiesen.

Weitere Schulstart-Deals bei MediaMarkt: Apple Pencil & iPad, Office 365, Samsung-Tablets

Auch sonst gibt es Digital-Angebote zum Schulstart bei MediaMarkt. Interessant sind hierbei vorwiegend die Tablet- und Notebook-Deals. Grundsätzlich lohnt sich aber auch sonst ein Blick in den „Back2School“-Flyer des Händlers. Ein paar Highlights der Aktion:

Noch mehr Angebote gibt es auf der Angebote-Übersicht auf mediamarkt.de. Alle Deals sind vorerst bis zum 17.8. gültig.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.