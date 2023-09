Z Flip5 im Hammer-Angebot: Hier gibt’s das Klapp-Smartphone mal richtig preiswert

Die Aufklappfunktion beim Galaxy Z Flip5 ist keinesfalls nur eine Spielerei: Zusammengeklappt ist das Samsung-Gerät super handlich und passt problemlos in jede Hosentasche – ohne, dass du da dabei auf wichtige Funktionen wie Nachrichten oder Apps verzichten musst. Gleichzeitig strahlt dir aufgeklappt dann ein schickes 6,7-Zoll-AMOLED-Display entgegen. Wenn du selbst in den Genuss des tollen Smartphones kommen möchtest, kannst du aktuell massiv sparen. Bei sparhandy.de gibt’s das Galaxy Z Flip5 jetzt nämlich in einem wirklich einzigartigen Tarif-Bundle. Das Besondere: Über die 24 Monate Vertragslaufzeit kommst du insgesamt günstiger weg, als wenn du dir das Handy einzeln holen würdest. Wir stellen dir das Angebot genauer vor.

Im Bundle günstiger als einzeln? Darum lohnt sich dieser Tarif-Kracher

Zum schicken Galaxy Z Flip5 gesellt sich bei dem Angebot der O 2 Basic 20 Tarif mit 13 GB LTE-Datenvolumen, einer Telefon und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie kostenlosem EU-Roaming. Gesurft wird dabei mit einer ordentlichen Bandbreite von bis zu 50 MBit/s, was locker für den Alltag rund um Social Media, Streaming und Co. ausreichen sollten.

All das bekommst du für 19,99 Euro pro Monat. Und hier gibt’s direkt die erste Besonderheit: Es gibt keinerlei monatlichen Aufpreis für das Galaxy Z Flip5! So zahlst du wirklich nur 99,95 Euro, plus 6,99 Euro Versandkosten für das Samsung-Handy extra. Hinzu kommen wie üblich noch einmalige Anschlusskosten von 39,99 Euro.

Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten fallen dadurch Gesamtkosten in Höhe von 626 Euro an. Ein absolutes Schnäppchen. Denn immerhin kostet das Galaxy Z Flip5 einzeln im Netz momentan mindestens 779 Euro. Das Bundle aus O 2 -Tarif und Smartphone ist also wirklich günstiger als der aktuelle Bestpreis für das Handy! Würdest du dir das Samsung-Gerät und den Tarif jeweils einzeln holen, müsstest du sogar 1.298 Euro blechen – dies ist eine Differenz von über 670 Euro!

Galaxy Z Flip5: Ein besonderes Smartphone zum Spar-Preis

Wie eingangs erwähnt, liefert dir die Aufklappfunktion des Galaxy Z Flip5 einige tolle Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten. Doch auch abseits davon weiß der Bildschirm des Smartphones mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz sowie einer Pixeldichte von 426 ppi vollends zu überzeugen. Ein weiteres Highlight beim Samsung-Gerät ist die tolle Leistung im Alltag. Dafür ist insbesondere der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor samt 8 GB RAM verantwortlich. Mehrere geöffnete Tabs und Apps meistert dieser problemlos.

Samsung Galaxy Z Flip5 Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,7 Zoll, 1.080 x 2.640 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 512 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.700 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IPX8 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 187 g Farbe Graphite, Cream, Lavender, Mint, Blue*, Green*, Yellow*, Gray* (*Exklusiv im Samsung e-Store erhältlich) Einführungspreis Galaxy Z Flip5 (8/256 GB): 1199 €, Galaxy Z Flip5 (8/512 GB): 1319 € Marktstart August 2023

Die Aufklappfunktion vom Galaxy Z Flip5 lohnt sich gleichzeitig auch für alle Hobbyfotografen und bietet dir einige coole Möglichkeiten für Fotos mit deinen Freunden. Dank den verbauten 256 GB Speicher hast du zudem ordentlich Platz für all deine Lieblingsbilder und -videos. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von den typischen Funkstandards rund um 5G und Bluetooth 5.3 sowie dem Schutz gegen Untertauchen nach IPX8.

→ Galaxy Z Flip5 & 13 GB Tarif für monatlich 19,99 Euro

Du möchtest noch mehr Speicherplatz? Dann sicher dir das tolle Tarif-Angebot rund ums Galaxy Z Flip5 mit 512 GB Speicher. Hierbei zahlst du lediglich einen Aufpreis von 50 Euro beim einmaligen Gerätepreis.