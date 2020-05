Yard Force 800 Pro bei Aldi: Der nächste Billig-Mähroboter?

Aldi hievt ab dem 20. Mai einen gehobeneren Standard auf die Ladentheke: Nach dem sehr günstigen Ferrex-Mähroboter kommt nun der Yard Force SA800PRO in den Handel. Zu bekommen ist er nicht nur bei Aldi Süd, sondern auch Aldi Nord.

Als kleiner Hinweis sei an dieser Stelle sei gesagt, dass Aldi Süd den Mähroboter unter dem Namen „Yard Force 800 Pro“, Aldi Nord unter der Bezeichnung „Yard Force SA800PRO“ verkauft.

Yard Force 800 Pro im Schnäppchen-Check bei Aldi

Der Mähroboter von Yard Force ist kein Neuling auf dem Markt, sondern befindet sich schon seit knapp zwei Jahren im Handel. Die UVP liegt bei rund 800 Euro. Dieser Kostenpunkt wird jedoch stark unterboten – unter anderem nun vom Lebensmittel-Discounter. Aldi Süd und Aldi Nord bieten den Yard Force 800 Pro zu einem Preis von 549 Euro inklusive drei Jahre Garantie an. Spareffekt: rund 250 Euro.

Zwar knacken andere Händler die 600-Euro-Grenze ebenfalls. Doch die Konkurrenz kann den Aldi-Preis nach aktuellem Stand nicht unterbieten und verlangt mindestens 40 Euro mehr. Damit halten die Aldi-Filialen zeitgleich auch den niedrigsten Preis für den Yard-Force-Mähroboter. Vertraust du hingegen eher populären Marken, findest du bei Lidl aktuell den Kärcher RLM 4 zum Tiefpreis.

Was kann der Yard Force 800 Pro?

Auffällig ist, dass der Yard Force 800 Pro eine recht breite Funktionspalette anbietet. Der Mähroboter schneidet mit drei Klingen den Rasen auf gewünschte Länge. Hier kannst du zwischen 20 und 60 Millimetern auswählen. Befinden sich in deinem Garten außerdem Partien, in denen das Gras langsam wächst, kannst du einstellen, dass der Yard Force 800 Pro dort die Wiese nur geringfügig oder seltener schneidet. Entsprechend dafür findet sich im Menü eine Multizonen-Einstellung.

Zu den weiteren Eigenschaften des Mähroboters zählt ein Regensensor sowie das automatische Rasenmähen zu festen Zeiten, sofern er vorher programmiert wurde. Außerdem fährt er autonom zurück in seine Ladestation und orientiert sich dabei an dem Begrenzungsdraht, das du vorab in deinem Garten auslegen musst. Das ist apropos im Lieferumfang enthalten.

Laut Herstellerangaben kann der Yard Force 800 Pro mit einer Akkuladung rund 80 Minuten lang mähen. Dabei kümmert er sich um Rasenflächen von bis zu 800 Quadratmetern – sprich tendenziell mittelgroße Gärten. Danach braucht der Roboter knapp 90 Minuten, um den 2,85 Ah großen Akku wieder aufzuladen. Der Yard Force 800 Pro schafft letztlich Steigungen von bis zu 50 Prozent.

Automatisch, ja – aber smart?

Nicht nur beim Kärcher RLM 4 oder auch beim Ferrex-Mähroboter fehlt es: die smarte Bedienung. Bist du also auf der Suche nach einem Mähroboter, den du an dein Smart-Home-System anbinden kannst, eignet sich der Yard Force 800 Pro nicht. Wenn du „nur“ nach einer automatisierten Gartenhilfe suchst, eignet sich das Aldi-Angebot. Denn den Yard Force 800 Pro kannst du weder mit dem WLAN verbinden, noch mit einer App steuern. Alle Eingaben musst du am Gerät selbst vornehmen. In der theoretischen Funktionsweise unterscheidet sich der Yard Force 800 Pro wenig bis gar nicht sowohl vom Ferrex Mähroboter als auch vom Kärcher RLM 4.

Eine Alternative bietet ebenfalls Lidl an: Der Grizzly MR1000 ist mit 649 Euro zwar teurer als der Yard Force 800 Pro, ist aber smart und kümmert sich zudem um einen Rasen mit 1000 Quadratmeter Fläche.

Yard Force 800 Pro bei Aldi Süd und Aldi Nord

Der Yard Force 800 Pro ist ab dem 20. Mai bis einschließlich zum 13. Juni zu ergattern – oder solange der Vorrat reicht. Aldi Süd verkauft den Mähroboter sowohl im Online-Shop als auch in stationären Filialen, Aldi Nord ausschließlich im Netz.

Wer übrigens noch eine passende, kompatible Garage für den Yard Force 800 Pro haben will, kann sie zu dem Mähroboter direkt bei Aldi Süd beziehungsweise Aldi Nord dazu kaufen. Die Yard Force Mähroboter Garage soll den Rasenmäher schützen, kostet allerdings knapp 90 Euro extra.