XXL-Airfryer, den alle haben wollen: MediaMarkt düpiert Amazon beim Preis

Aktuell haut MediaMarkt nämlich ein Angebot zur Ninja Foodi Max (AF400EU) Dual Zone Heißluftfritteuse raus. Gleichzeitig nimmt Amazon das Gerät als „Amazon exklusive“-Modell ins Prime-Day-Angebot. Wir verraten, warum der Deal mit dem von MediaMarkt nicht mithalten kann.

Mehr als 20.000 Mal gekauft: Ninja Foodi Max mit 9,5 Litern Frittier-Kapazität

Neumodisch reden wir von Airfryern oder Heißluftfritteusen. Altmodisch kann man die Geräte auch als schnelle und mobile Backöfen bezeichnen. Vor allem, weil die Fassungskapazität der großen Dinger jener von Backöfen mittlerweile gefährlich nahe kommt.

Und damit sind wir bei der Ninja Foodi Max Dual Zone, die mit ihren zwei Garkörben auf ein Fassungsvermögen von 9,5 Litern kommt. Der Vorteil der Aufteilung auf zwei Garkörben liegt auf der Hand. Du kannst zwei Garvorgänge gleichzeitig reinschieben und in der einen Hälfte Fritten und in der anderen Chicken Nuggets aufwärmen. Alles bei deutlich weniger Fett-Verbrauch sowie -Abfall, wie beim klassischen Frittieren. Aber das ist nun wirklich nichts Neues mehr.

„Die Foodi Max liefert fast 2.500 Watt Leistung für ihre Heißluftöfen und kann neben dem klassischen Heißluft-Frittieren auch komplexere Garprogramme wie Dörren, „Max Crisp“ oder Braten ausführen. Alle entnehmbaren Teile sind dabei einfach zu reinigen und spülmaschinengeeignet.

Ninja Foodi Max Dual Zone: Das ist die beliebte Heißluftfritteuse

Amazon vs. MediaMarkt – hier machst du den besseren Deal, da den „schöneren“

MediaMarkt verlangt für den ninja-Airfryer gerade 159 Euro. Der Preis ist eine Ansage und damit unterbietet der Elektronikhändler seinen eigenen Tiefpreis um 10 Euro. Ursprünglich lagen die Kosten übrigens mal bei knapp 300 Euro.

Auch Amazon stellt die Heißluftfritteuse gerade ins Schaufenster. Im Rahmen der „Prime Deal Days“ verlangt der Online-Gigant für die „Amazon exclusive“-Version 169 Euro. „exklusiv“ ist dabei allerdings nur die Optik.- Amazon verkauft die Ninja Foodi Max mit güldenen Applikationen, während MediaMarkt „nur“ die chrom-Version auf Lager hat. Wem das egal ist, der kann bei MediaMarkt also den besseren Deal machen. Bei Amazon shoppst du dafür vielleicht schöner.

Der Versand ist bei beiden kostenlos. Vorteil MediaMarkt: Hier bekommst du das Gerät in einigen Regionen sogar per Uber-Lieferung binnen anderthalb Stunden ohne Aufpreis geliefert (hier mehr zur Liefer-Aktion erfahren). Hier kannst du also schon heute Abend losfrittieren.

→ Zum Deal bei MediaMarkt

→ Zum Deal bei Amazon

Ninja selbst bezeichnet den Airfryer auf seiner Seite als „Deutschlands meistverkaufte Dual Zone Heißluftfritteuse im Einzelhandel 2023“. Dort ist die Fritteuse übrigens auch für knapp 170 Euro zu haben. Tipp: Per Newsletter-Abo kannst du hier nochmal 10 Prozent Rabatt rausholen und landest über diesen Umweg sogar auf dem Tiefpreis.

Zur Wahrheit gehört, dass der Markt für Dual-Zone-Heißluftfritteusen jetzt auch nicht unermesslich groß ist. Die meisten setzen auf einen Garkorb. Allerdings bietet Ninja damit nicht nur ein Fast-Exklusiv-Merkmal, sondern auch einen mitunter entscheidenden Vorteil.

MEdiaMarkt düpiert Amazon: Auch Alternative von Philips im Angebot

MediaMarkt hat den Deal von Amazon also gekapert, verbessert aber jetzt gekapert und haut die Foodi Max für 159 Euro raus. Bei einem UVP von 250 bis 300 Euro – je nach Version – ist das ein Paukenschlag. Wer sich fragt, ob er eine Heißluftfritteuse für zu Hause braucht, dem wird die Entscheidung jetzt deutlich erleichtert. Oder erschwert – wie man es nimmt.

→ Ninja Foodi Max Dual Zone (9,5 Liter, 6 Programme) für 159 Euro

Platzhirsch im Bereich der Heißluftfritteusen ist übrigens Philips. Die Firma bleibt sich bei ihren Airfryern jedoch treu und stattet sie gewöhnlich mit nur einem Garkorb aus. Das Äquivalent ist hier die Version HD9285/90 Airfryer Connected XXL mit 7,2 Litern Fassungsvermögen und App-Fähigkeit. Aktuell bekommst du sie für 8 Euro mehr als die Ninja Foodi Max.

Unsere Einschätzung: Wer markentreu ist, findet mit Philips den etablierten Typ. Größer und vielseitiger ist aber die Foodi Max von Ninja.