Smartwatch für 65 Euro? Dieses Modell von Xiaomi ist gerade extrem günstig

Die Smart-Band-Reihe von Xiaomi gehört zu den absoluten Bestsellern auf dem Gebiet der Fitness-Armbänder mit erweiterten Funktionen. Das Smart Band 7 Pro überzeugt etwa mit zahlreichen Fitness-Funktionen sowie einem schicken Design und ist quasi auf dem Weg zur vollwertigen Smartwatch. Und das Beste: Bis zum 13. Juli kommst du bei MediaMarkt bereits für nur 65 Euro an die Smartwatch. Alle Details zu dem Deal und wie du an ihn herankommst gibt es in diesem Artikel

Smart Band 7 Pro – Ein toller Look für den Alltag

Das Xiaomi Smart Band 7 Pro weiß dabei nicht nur mit seinem Schnäppchen-Preisschild von 69 Euro zu überzeugen. Auf den ersten Blick macht sich beispielsweise das äußerst schicke und vor allem schlichte Design der Smartwatch bemerkbar. Dabei hast du dank mehr als 150 Ziffernblättern auch die Möglichkeit, den Look deinen Vorlieben anzupassen. Die Uhrzeit sowie natürlich noch viele weitere Informationen liest du dabei über das rechteckige 1,64 Zoll große AMOLED-Farbdisplay ab. Besonders cool: Der Umgebungslichtsensor stellt die Helligkeit des Touchdisplays stets automatisch ein – so erkennst du also auch bei Sonnenschein weiterhin alles optimal.

Über 110 Sportmodi, GPS & vieles mehr: Das bietet dir die Smartwatch

Und wie steht es um die Funktionen? Insbesondere Jogger und Läufer werden an der Xiaomi Smartwatch ihre Freude haben. So gibt es neben einem Schrittzähler unter anderem ebenfalls eine Funktion mit unterschiedlich schweren Laufkursen. Dadurch kannst du dich bei jedem Run einer neuen Herausforderung stellen. Generell stehen dir über 110 Sportmodi zur Verfügung. Dank des geringen Gewichts von lediglich rund 20 Gramm spürst du das Smart Band bei der Bewegung kaum. Zusätzlich ist die Uhr wasserdicht bis 5 bar, wodurch du sie nach dem Sport problemlos mit unter die Dusche nehmen kannst.

Das Xiaomi Smart Band 7 Pro ist nur eine von mehreren Neuvorstellungen am Markt der Wearables.

Doch auch alle Sportmuffel können zum Xiaomi Smart Band 7 Pro greifen. Das GPS-fähige Gerät verfügt zusätzlich nämlich ebenfalls über einen Herzfrequenzsensor sowie Funktionen zur Schlafüberwachung. Außerdem ist die Smartwatch mit Alexa kompatibel und kann so auch per Voice-Command gesteuert werden. Generell ist die Uhr sowohl mit Android– als auch iOS-Handys kompatibel und setzt dafür auf eine Verbindung via Bluetooth 5.2. Der verbaute Speicherplatz von 32 MB klingt zwar wirklich gering, soll aber für zahlreiche Messungen und gespeicherte Nutzerdaten ausreichen.

Xiaomi Deal bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt bekommst du aktuell einen Rabatt von 34 Prozent auf das Xiaomi Smart Band 7 Pro. Dadurch stehen anstelle von knapp 100 Euro nur noch 65 Euro für die Smartwatch in Weiß oder Schwarz auf der Rechnung. Dies ist der Bestpreis im Netz! Allerdings mögen, wenn du auf den Link zu mediamarkt.de klickst, erst einmal noch 79 Euro auf dem Preisschild stehen. Wie kommst du nun also auf den Top-Preis von 65 Euro? Der Preis gilt – gemäß der Prime-Day-Konter-Aktion – nur für eingeloggte Kunden. Das Nutzerkonto von MediaMarkt ist im Gegensatz zu Amazons Prime-Abo jedoch kostenlos. Über diesen Weg gelangst du also an den versteckten Bestpreis.

→ Xiaomi Smart Band 7 Pro für 65 Euro (für myMediaMarkt-Kunden)